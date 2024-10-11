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熱炒店等級配菜＋超誠意貢丸湯無限喝！中壢烤五花肉飯焦香超誘人

瑋瑋 美食萬歲

瑋瑋 美食萬歲 瑋瑋 美食萬歲

嗨!我是瑋瑋!因為喜歡到處吃喝玩樂，發掘不一樣的新事物，在很多地方都可以看到我的足跡!在以前沒有數位相機的年代，就喜歡用底片相機記錄生活，自2013年起撰寫部落格 記錄生活點滴，至今仍不間斷地分享我的生活！

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／瑋瑋美食萬歲、整理／實習記者張宜樺

桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意！重點是內用的湯品料超多，還有飲料可以免費暢飲！缺點就是客人太多要等蠻久的，但好吃真的值得等待啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。

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上野烤肉飯介紹
這間上野烤肉飯只要一開門就湧進滿滿人潮，生意非常好，想吃一定要排隊！

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲在店家旁邊還有一個機車停車場，讓騎車前來的客人不用煩惱停車問題。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲無論內用或外帶都是要先排隊，在櫃台點餐結帳，餐點大約都是100元左右，價格合理。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲他們的配菜是店家搭配好的，不提供給客人選菜，但每天的配菜都會不太一樣，就以店家現場供應為主。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲他們的配菜其實也不用選，就是好吃到不行，而且他們的配菜根本就是熱炒店等級，誠意滿滿。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲這個湯品未免也太誇張了吧！這都是可以讓客人免費自取的，外帶的客人可以裝一碗，但是內用的客人可以無限喝到爆。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲這天的冷飲是冰紅茶，飲料中規中矩，要消暑解渴是沒問題的啦。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲內用的空間非常擁擠，都會需要和其他客人併桌用餐，而且我覺得動線設計得不太好，因為點餐區和自助區在外面，內用區在中間，廚房在最裡面。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲他們的肉品是現烤的，刷上店家特製的醬料，光看檯面擺滿滿的樣子就很誘人。

烤五花肉飯100元
我們這天點了烤五花肉飯和烤排骨飯，大約等了25分鐘餐點才上齊。他們的烤五花肉超好吃耶！有肥有瘦，還帶有微微焦香味，上面再加了點白芝麻點綴增添香氣。重點是這配菜也太讚！居然有炒水蓮耶！我以為這是熱炒店才會出現的菜色。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲這個酸菜苦瓜也是好吃到不行，他們的配菜未免也給得太有誠意了吧！

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲這個玉米粒＋紅蘿蔔居然還有一隻完整的蝦，光吃配菜就知道，這真的是很用心的便當。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲因為配菜實在是太下飯了，所以又再去追加一碗白飯，現在要買到一碗10元的白飯也不容易了。

烤排骨飯100元
烤排骨飯中規中矩，我們還是覺得五花肉飯大勝！下次會想吃吃看他們的烤肉飯、烤雞排飯、烤雞腿飯，感覺都很讚。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

結語
整體來說，這間「上野烤肉飯」真的是中壢最強便當無誤！現烤的肉品刷上店家特製的醬料，而且還烤到帶有焦香味！三樣配菜也給得很用心，完全就是熱炒店的等級啊！內用還能享有料滿滿的湯品和飲料！以一份100元的價格，我覺得非常值得一吃，就是吃過就會愛上的店啦！怪不得每次路過都是滿滿排隊人潮，會這麼夯肯定是有道理的。

完整菜單MENU
實際販售品項與價格，以店家現場公告為主。

▲▼桃園中壢美食「上野烤肉飯」，中壢超強的排隊便當店，每次路過都是滿滿排隊人潮！肉品現烤超夠味，配菜也給得很有誠意。（圖／部落客瑋瑋美食萬歲授權提供，勿擅自翻攝）

上野烤肉飯

地址：桃園市中壢區民族路79號
電話：03－4913331
營業時間：周一至六 10：00－14：00、16：00－20：00（周日公休）

＊部落客《瑋瑋＊美食萬歲》現有經營：部落格粉絲團Instagram

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