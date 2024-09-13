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台中星級Buffet推松葉蟹吃到飽　9月周二與周四晚餐限定

▲台中星級Buffet推松葉蟹吃到飽。（圖／台中星饗道提供）

▲台中星饗道9月的周二與周四推松葉蟹吃到飽。（圖／台中星饗道提供）

記者黃士原／台北報導

秋天是饕客大吃海鮮的季節，台中星饗道國際自助餐9月推出「松葉蟹吃到飽」，每周二與周四晚餐期間限定，餐檯升級不加價。另外，饗食天堂高雄2家門市9月的平日晚餐及假日午、晚餐，也是無限供應雪蟹腳。

台中星饗道國際自助餐9月限定的「松葉蟹吃到飽」活動，每周二與周四的晚餐登場，餐檯升級不加價，每位成人838元+10％。除了松葉蟹，海鮮吧匯集各式海鮮，有冰鮮白蝦、醬漬鳳螺、淡菜與鮮脆小花枝等，中島區供應深海魚打造的刺身盛合，冷檯區還吃得到加州卷與海鮮丼。

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定，無限量供應雪蟹腳。（圖／饗賓提供）

另外，饗食天堂高雄夢時代店及高雄三多店，9月底前平日晚餐及假日午、晚餐，無限量供應雪蟹腳（在日本又稱松葉蟹），等於最低只要968元就能吃到飽。除了雪蟹腳，饗食天堂還吃得到其他海鮮，包括時令鮮魚刺身、Q彈的現流中卷、清蒸牛蟳、澎湖鮮蚵、紐西蘭淡菜，以及新鮮白蝦等。

▲台中李方艾美酒店歡慶兩周年，「新食譜全日餐廳」推出「4人同行1人免費」優惠。（圖／台中李方艾美酒店提供）

台中李方艾美酒店歡慶兩周年，館內Buffet餐廳「新食譜全日餐廳」即日起至10月31日，周一至周四（中秋節不適用）晚餐時段，推出「4人同行1人免費」優惠，以每人1280元+10%計算，折扣後等於每人960元+10%，就可大吃松葉蟹海鮮桶、季節鮮魚與現切肋眼牛排。

關鍵字： 美食雲 星饗道 台中美食 吃到飽 Buffet 松葉蟹吃到飽

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