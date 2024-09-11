麻辣鍋吃到飽500元有找　王品「嚮辣」推平日下午宵夜限定優惠

▲嚮辣推出平日下午宵夜優惠方案。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

麻辣鍋控看過來！王品集團「嚮辣和牛麻辣鍋」即日起推出平日下午、宵夜優惠方案，牛豬羊雙拼主餐搭配上百種自助吧吃到飽，每人498元。

嚮辣和牛麻辣鍋鎖定平日下午及宵夜的用餐離峰時段（周一到周五14:00~16:00 / 22:00-00:00），即日起推出「498元火辣獨享方案」，主餐可選牛豬羊雙拼或輕嚮和牛餐，湯底5選2，同時自助吧的哈根達斯、飲料、蔬菜都可以吃到飽。

▲自助吧供應的甜點法式布蕾、日式生乳燒、哈根達斯冰淇淋，以及多款蔬菜都能吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

嚮辣是王品集團旗下主打餐酒館風格的麻辣鍋吃到飽品牌，客群鎖定20-35歲、追求精緻美味兼具優雅氛圍的年輕客群，套餐價格598元至1580元，可無限享用6種美澳和牛、頂級海鮮，而自助吧供應的甜點法式布蕾、日式生乳燒、哈根達斯冰淇淋，以及多款蔬菜，都能吃到飽。

▲「麻辣45」台北本店10/14歇業 。（圖／記者黃士原攝）

另外，乾杯集團的麻辣45台北本店2019年開幕，座落微風信義45樓，能一覽270度高空景色，成為全台最高的麻辣火鍋景觀餐廳，一開幕瞬間引起高度話題，也是全台最高的麻辣火鍋店。不過，業者日前宣布，由於租約即將到期，加上中國進口辣椒原料取得越來越不易，10月14日正式歇業，9月13日起推出全面88折回饋活動。

