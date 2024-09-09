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無菜單鐵板燒「明水然•樂」插旗台中　暫定9月底開幕

▲▼明水然．樂。（圖／記者黃士原攝）

▲明水然．樂插旗台中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近2年持續展店的「明水然•樂」，近期插旗台中市場，進駐大魯閣新時代購物中心10樓，目前已圍起裝修封板。業者表示，暫定9月底開幕，但仍要視施工進度而定。

明水然•樂主打無菜單鐵板燒，1600元就能享用14道料理，除了一定吃得到日本A5和牛與龍蝦，還有生食級干貝、時令鮮魚等。此外，餐廳也會把在地食材入菜，像是4月開幕的淡水店與宜蘭店，分別使用魚酥、鐵蛋、鴨賞、花生潤餅冰淇淋來創作菜色。

▲▼明水然．樂。（圖／記者黃士原攝）

▲明水然•樂主打無菜單鐵板燒，而且一定吃得到日本A5和牛及龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

近期有網友發現，台中大魯閣新時代購物中心10樓，已圍起明水然•樂的裝修封板，這也是中部首家分店。對此，擁有該品牌的樂多多集團表示，暫定9月底開幕，但仍要視施工進度而定。

▲初魚餐飲集團「長浜魚屋」主打高品質、親民價格的黑鮪魚丼飯。（圖／記者黃士原攝）

另外，初魚餐飲集團新推出的海鮮丼飯「長浜魚屋」，今年5月進駐遠東百貨信義A13美食主題區，接下來將在10月開出第2家店，地點則是在新光三越台北南西三館B2。

▲鮭魚親子丼。（圖／記者黃士原攝）

長浜魚屋主打日本九州直送黑鮪魚，380元的黑鮪魚丼包含大腹、中腹、赤身等部位，以及一球鮪魚泥與鮪魚丁，搭配凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔，以及份量十足的醋飯。除了黑鮪魚丼，還有散壽司、綜合生魚片盤，以及隱藏版豪華海鮮丼。

關鍵字： 美食雲 明水然•樂 鐵板燒

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