新竹秘境文青必去！60米煙囪藏珍稀霜毛蝠　將軍村活化現貌一次看

▲新竹火車站是全台唯一沒有招牌的火車站，融合了陡斜的複折式屋頂、老虎窗等西方建築特色。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新竹報導

逾300年歷史的新竹市，擁有新竹火車站、都城隍廟等珍貴古蹟，若文青想來趟小旅行，新竹是首選。又有「百顆星星的家」稱號的將軍村，獨棟房舍已活化為咖啡廳、眷村食堂等店家，園區結合可食地景，還找得到烏龜型「防空洞」遺跡。「大煙囪下的家」高達60公尺的煙囪旁，有機會看到保育類霜毛蝠往外飛的特殊景象。

▲▼將軍村目前僅保留15棟建物，修復活化為將軍村故事館及藝廊、餐廳等；可以將眷村料理食譜各撕一張帶回家。（圖／記者彭懷玉攝）



將軍村

將軍村位於鄰近陽明交通大學的金城一路上，前身為建於民國48年的金城新村，原來是陸軍金門防衛司令部裡6個司的「團長級」以上幹部眷舍，因曾聚集多位擁有「百顆星星」將軍居住在此，又稱「將軍村」、「百顆星星的家」。特別的是，興建將軍村的費用是來自於八二三砲戰遺留下來的砲彈殼，極具歷史意義。

▲建築樣式參考當時在台美軍顧問團的宿舍格局，磚瓦砌成的獨立房舍座落於草皮庭院中央。（圖／記者彭懷玉攝）



建築樣式參考當時在台美軍顧問團的宿舍格局，磚瓦砌成的獨立房舍座落於草皮庭院中央，室內有磨石子地板、木造大窗等元素，每戶皆有庭院，可以巡遊其中，靜靜觀察時光流淌的痕跡。

▲每戶皆有庭院，可以巡遊其中，靜靜觀察時光流淌的痕跡。（圖／記者彭懷玉攝）



當時共有89棟眷舍，目前僅保留15棟建物，修復活化為將軍村故事館，以及藝廊、咖啡廳等，進駐店家包含影咖啡、八二親食、日出咖啡、阿叔燒肉、桃桃美選物等。而竹北知名的厚食聚落也搬到將軍村旅遊服務中心，走訪歷史古蹟、享受一杯咖啡的時間後，別忘了到戶外空間，會驚喜發現埋在地下的長型防空洞遺跡，一旁是綠意盎然的可實地景。另一處還有烏龜型「防空洞」，相互輝映十分特別。

▲還未進入將軍村，不妨先來尋找烏龜型「防空洞」。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼移動到戶外，會驚喜發現埋在地下的長型防空洞遺跡，一旁是綠意盎然的可實地景。（圖／記者彭懷玉攝）



常態性市集「眷戀部舍」9到12月每月第二周都會在將軍村舉辦，找得到文創商品、手作美食，以及各式體驗活動，期盼延續眷村的人情味。

▲▼影咖啡是當地頗有知名度的店家，還有桃桃美選物可逛；竹北知名的厚食聚落也搬到將軍村旅遊服務中心。（圖／記者彭懷玉攝）



地址：新竹市東區金城一路69號

營業時間：周二至周日 10:00-18:00（每周一公休）

交通方式：搭火車至新竹火車站後，可步行2分鐘至新竹客運新竹總站，轉搭5608公車至陽明交大光復路（過溝）下車，再步行7分鐘可抵達。

▲新竹六燃原為日治時期二戰工業遺構，最著名的標誌就是60公尺長的大煙囪，過去眷村撤出後，現已活化為故事館型態經營。（圖／記者彭懷玉攝）



大煙囪下的家

新竹市日本海軍第六燃料廠（簡稱新竹六燃）原為日治時期二戰工業遺構，最著名的標誌就是60公尺長的大煙囪，在國民政府遷台轉為眷村生活場域，眷舍在簡易修繕後，開放為「大煙囪下的家」工作站，由陽明交大六燃博物館團隊營運，進行保溫睦鄰、新竹六燃文化價值推廣及延續的交流基地。

▲新竹市日本海軍第六燃料廠（簡稱新竹六燃）原為日治時期二戰工業遺構，同時也是全台唯一的霜毛蝠生殖群集地，相當罕見。（圖／記者彭懷玉攝）



不過，2010年於大煙囪發現約700隻群集的保育類霜毛蝠，是全台唯一的霜毛蝠生殖群集地，相當罕見。為讓蝙蝠能延續原本的生活型態，陽明交大六燃博物館團隊做了許多可愛的蝙蝠屋，團隊導覽員解釋，霜毛蝠住在煙囪一帶已有40-50年，照理說此保育類動物會到日、韓等會下雪的地方生存，為何會聚集在台灣這座煙囪，至今仍是個謎。

▲團隊導覽員解釋，霜毛蝠住在煙囪一帶已有40-50年，照理說此保育類動物會到日、韓等會下雪的地方生存，為何會聚集在此，至今仍是個謎。（圖／記者彭懷玉攝）



▲雖無緣見到霜毛蝠本尊，館內也設置牠的標本可供欣賞。（圖／記者彭懷玉攝）



想一睹奇觀的民眾，可把握每年4到9月珍稀的霜毛蝠回到煙囪產子育幼的季節，尤以7、8月傍晚6-7點最容易看到，導覽員解釋，整個社區霜毛蝠數量約有500多隻、煙囪則剩下不到30隻，未來大煙囪廠房將修復活化，成為「新竹博物館文化園區」，增添新竹藝文觀光新亮點。

▲陽明交大六燃博物館團隊做了許多可愛的蝙蝠屋，吸引這難得的嬌客再次回到煙囪一帶生活。（圖／記者彭懷玉攝）



大煙囪下的家

開放時間：周四、五 14:00-19:30、周末10-19:30（周一、二、三休館）

2025年營業時間待新竹市文化局公告

交通方式：搭火車至新竹火車站後，可步行2分鐘至新竹客運新竹總站，轉搭5608公車至光復中學下車，再步行10分鐘可到。

