ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新竹秘境文青必去！60米煙囪藏珍稀霜毛蝠　將軍村活化現貌一次看

▲新竹火車站。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹火車站是全台唯一沒有招牌的火車站，融合了陡斜的複折式屋頂、老虎窗等西方建築特色。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

逾300年歷史的新竹市，擁有新竹火車站、都城隍廟等珍貴古蹟，若文青想來趟小旅行，新竹是首選。又有「百顆星星的家」稱號的將軍村，獨棟房舍已活化為咖啡廳、眷村食堂等店家，園區結合可食地景，還找得到烏龜型「防空洞」遺跡。「大煙囪下的家」高達60公尺的煙囪旁，有機會看到保育類霜毛蝠往外飛的特殊景象。

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼將軍村目前僅保留15棟建物，修復活化為將軍村故事館及藝廊、餐廳等；可以將眷村料理食譜各撕一張帶回家。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

將軍村
將軍村位於鄰近陽明交通大學的金城一路上，前身為建於民國48年的金城新村，原來是陸軍金門防衛司令部裡6個司的「團長級」以上幹部眷舍，因曾聚集多位擁有「百顆星星」將軍居住在此，又稱「將軍村」、「百顆星星的家」。特別的是，興建將軍村的費用是來自於八二三砲戰遺留下來的砲彈殼，極具歷史意義。

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲建築樣式參考當時在台美軍顧問團的宿舍格局，磚瓦砌成的獨立房舍座落於草皮庭院中央。（圖／記者彭懷玉攝）

建築樣式參考當時在台美軍顧問團的宿舍格局，磚瓦砌成的獨立房舍座落於草皮庭院中央，室內有磨石子地板、木造大窗等元素，每戶皆有庭院，可以巡遊其中，靜靜觀察時光流淌的痕跡。

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲每戶皆有庭院，可以巡遊其中，靜靜觀察時光流淌的痕跡。（圖／記者彭懷玉攝）

當時共有89棟眷舍，目前僅保留15棟建物，修復活化為將軍村故事館，以及藝廊、咖啡廳等，進駐店家包含影咖啡、八二親食、日出咖啡、阿叔燒肉、桃桃美選物等。而竹北知名的厚食聚落也搬到將軍村旅遊服務中心，走訪歷史古蹟、享受一杯咖啡的時間後，別忘了到戶外空間，會驚喜發現埋在地下的長型防空洞遺跡，一旁是綠意盎然的可實地景。另一處還有烏龜型「防空洞」，相互輝映十分特別。

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲還未進入將軍村，不妨先來尋找烏龜型「防空洞」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼移動到戶外，會驚喜發現埋在地下的長型防空洞遺跡，一旁是綠意盎然的可實地景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

常態性市集「眷戀部舍」9到12月每月第二周都會在將軍村舉辦，找得到文創商品、手作美食，以及各式體驗活動，期盼延續眷村的人情味。

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼影咖啡是當地頗有知名度的店家，還有桃桃美選物可逛；竹北知名的厚食聚落也搬到將軍村旅遊服務中心。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹將軍村,將軍村防空洞,新竹旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

地址：新竹市東區金城一路69號
營業時間：周二至周日 10:00-18:00（每周一公休）
交通方式：搭火車至新竹火車站後，可步行2分鐘至新竹客運新竹總站，轉搭5608公車至陽明交大光復路（過溝）下車，再步行7分鐘可抵達。

▲大煙囪下的家,新竹市大煙囪下的家。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹六燃原為日治時期二戰工業遺構，最著名的標誌就是60公尺長的大煙囪，過去眷村撤出後，現已活化為故事館型態經營。（圖／記者彭懷玉攝）

大煙囪下的家
新竹市日本海軍第六燃料廠（簡稱新竹六燃）原為日治時期二戰工業遺構，最著名的標誌就是60公尺長的大煙囪，在國民政府遷台轉為眷村生活場域，眷舍在簡易修繕後，開放為「大煙囪下的家」工作站，由陽明交大六燃博物館團隊營運，進行保溫睦鄰、新竹六燃文化價值推廣及延續的交流基地。

▲大煙囪下的家一帶發現約700隻群集的保育類霜毛蝠,新竹市大煙囪下的家。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹市日本海軍第六燃料廠（簡稱新竹六燃）原為日治時期二戰工業遺構，同時也是全台唯一的霜毛蝠生殖群集地，相當罕見。（圖／記者彭懷玉攝）

不過，2010年於大煙囪發現約700隻群集的保育類霜毛蝠，是全台唯一的霜毛蝠生殖群集地，相當罕見。為讓蝙蝠能延續原本的生活型態，陽明交大六燃博物館團隊做了許多可愛的蝙蝠屋，團隊導覽員解釋，霜毛蝠住在煙囪一帶已有40-50年，照理說此保育類動物會到日、韓等會下雪的地方生存，為何會聚集在台灣這座煙囪，至今仍是個謎。

▲大煙囪下的家一帶發現約700隻群集的保育類霜毛蝠,新竹市大煙囪下的家。（圖／記者彭懷玉攝）

▲團隊導覽員解釋，霜毛蝠住在煙囪一帶已有40-50年，照理說此保育類動物會到日、韓等會下雪的地方生存，為何會聚集在此，至今仍是個謎。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大煙囪下的家一帶發現約700隻群集的保育類霜毛蝠,新竹市大煙囪下的家。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雖無緣見到霜毛蝠本尊，館內也設置牠的標本可供欣賞。（圖／記者彭懷玉攝）

想一睹奇觀的民眾，可把握每年4到9月珍稀的霜毛蝠回到煙囪產子育幼的季節，尤以7、8月傍晚6-7點最容易看到，導覽員解釋，整個社區霜毛蝠數量約有500多隻、煙囪則剩下不到30隻，未來大煙囪廠房將修復活化，成為「新竹博物館文化園區」，增添新竹藝文觀光新亮點。

▲大煙囪下的家一帶發現約700隻群集的保育類霜毛蝠,新竹市大煙囪下的家。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明交大六燃博物館團隊做了許多可愛的蝙蝠屋，吸引這難得的嬌客再次回到煙囪一帶生活。（圖／記者彭懷玉攝）

大煙囪下的家
 開放時間：周四、五 14:00-19:30、周末10-19:30（周一、二、三休館）
2025年營業時間待新竹市文化局公告
交通方式：搭火車至新竹火車站後，可步行2分鐘至新竹客運新竹總站，轉搭5608公車至光復中學下車，再步行10分鐘可到。
 

關鍵字： 新竹旅遊 將軍村 大煙囪下的家 新竹六燃 文青景點 眷村

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

推薦閱讀

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

網友譽台南必吃「鳳滷味」回來了

網友譽台南必吃「鳳滷味」回來了

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

人氣火鍋雞湯大叔桃園首店明開幕

人氣火鍋雞湯大叔桃園首店明開幕

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

盤點捷運後山埤站4間千則好評銅板美食

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

開箱／台南321巷藝術聚落回來了

熱門行程

最新新聞更多

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

員工旅遊首選！莎倫娜號動靜皆宜　打造滿滿幸福感

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

網友譽台南必吃「鳳滷味」回來了

店面遭遇火災！瓊姐車仔麵公告暫停營業

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366