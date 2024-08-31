ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」在台中　從0℃一路吃到-196℃

▲唯一入選必比登的冰淇淋店　MINIMAL春季套餐4/19登場。（圖／記者黃士原攝）

▲MINIMAL的「-196℃／草莓／洛神／乳脂」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南日前公布星級餐廳名單，新增10家一星餐廳，其中「MINIMAL」更成為全球首家摘星的冰淇淋店。店裡除了提供套餐外，一樓也有多款冰淇淋可以外帶享用。

隱身於台中草悟道巷弄內的MINIMAL，以義式冰淇淋為創作素材，3年前從米其林一星餐廳「澀（Sur-）」延伸成立，去年入選米其林必比登推介，今年更晉升為米其林一星，成為全球首家摘星的冰淇淋店。

熱愛冰淇淋的MINIMAL主廚萬士傑，以現代料理概念詮釋冰淇淋，顛覆冰淇淋口味選擇導向，而是以「溫度」主軸來編排套餐，呈現冰淇淋在零下各種溫度帶的冰晶狀態與口感，從0℃一路吃到-196℃，中間穿插著煎粿、蛋糕來暖胃。

▲「0℃／枇杷／西洋梨」以茶湯方式呈現。（圖／記者黃士原攝）

「0℃／枇杷／西洋梨」以茶湯方式呈現，先將枇杷花與香片泡製為枇杷花茶，茶湯再加入西洋梨果泥後澄清。冰沙則以枇杷葉、枇杷花熬煮濃縮後製作，最後添入冰凍枇杷果肉，以及燉枇杷和發酵枇杷製作的枇杷果凍於其中。

▲「-40℃／野薑花／清酒」稍微以舌頭施壓就能融化，口感極似棉花糖。（圖／記者黃士原攝）

「-40℃／野薑花／清酒」猶如棒棒糖的表面，有著類似泡棉的氣孔，這是將空氣打入野薑花與清酒的液體內，並藉著-40℃的冷凍力固體化，稍微以舌頭施壓就能融化，口感極似棉花糖。吃的同時飄來香蕉油般的乾淨香氣。

「-196℃／草莓／洛神／乳脂」是利用液態氮-196℃超低溫來迅速製冰，以此溫度凝結的小冰球基本上不含有空氣，因而有著脆脆的口感。容器裡分布不均的小冰球，有草莓與粉紅胡椒、洛神花與酸豆、乳酸3種口味，底層有鴨腳木蜂蜜與馬斯卡彭製成的慕斯。

▲MINIMAL一樓也有多款冰淇淋可以外帶享用。（圖／MINIMAL提供）

▲MINIMAL一樓也有多款冰淇淋可以外帶享用。（圖／MINIMAL提供）

MINIMAL的冰淇淋套餐採預約制，會在二樓享用，每人1,200元，含7道甜點及一杯飲品。除了套餐，一樓每日提供6款冰淇淋可以外帶享用，每周五公布口味，一杯180元，一盒660元。

▲元紀．台灣菜的「北港麻油薑羊腩」。（圖／記者黃士原攝）

另外，寶成集團前董事長蔡其建創立的「寶元紀」，延攬請客樓前主廚林菊偉協助籌備的中餐廳「元紀．台灣菜」，是台中第二家新進一星餐廳。

元紀菜單上的60多道料理，充分體現蔡明倫國外念書與工作時，所懷念的家鄉味，像是迎賓小菜中有鹿港野生烏魚子、府城蟳丸，湯品有西瓜綿虱目魚湯、鹿港手工蝦丸湯，元紀手路菜有米香大甲芋泥鴨、馬告脆皮雞捲、北港麻油薑羊腩，而家鄉功夫菜也吃得到台南炒鱔魚、紅糟花枝丸、麻油腰花。最後，飯麵主食則有台式米粉炒、什錦海鮮粥。
 

▲格蘭利威 榮膺米其林指南官方合作夥伴（圖／保樂力加提供）

關鍵字： 美食雲 米其林指南 MINIMAL

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

推薦閱讀

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

整理全台7間CP值網咖住宿！

整理全台7間CP值網咖住宿！

台東活水湖有最新夜間水舞秀

台東活水湖有最新夜間水舞秀

全球首家摘星冰淇淋店在台中

全球首家摘星冰淇淋店在台中

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

亞航0元機票今中午開搶　飛日本450起

亞航0元機票今中午開搶　飛日本450起

2樂園軍警優惠　免費玩海洋公園

2樂園軍警優惠　免費玩海洋公園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義觀音瀑布9月4日免費開放入園

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

基隆「恐龍AR生態園區」試營運免門票

1日限定「苑裡鬼門關夜市」9／1登場

新竹2銷魂美食！「羊排炕鍋」超豪邁

國慶煙火在雲林　9/13搶先看「3分鐘試放」

手搖飲3大飲品限時買1送1！

彰化最新360度景觀火鍋曝光！

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

熱門行程

最新新聞更多

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

整理全台7間CP值網咖住宿！

台東活水湖有最新夜間水舞秀

全球首家摘星冰淇淋店在台中

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366