全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」在台中　從0℃一路吃到-196℃

▲MINIMAL的「-196℃／草莓／洛神／乳脂」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南日前公布星級餐廳名單，新增10家一星餐廳，其中「MINIMAL」更成為全球首家摘星的冰淇淋店。店裡除了提供套餐外，一樓也有多款冰淇淋可以外帶享用。

隱身於台中草悟道巷弄內的MINIMAL，以義式冰淇淋為創作素材，3年前從米其林一星餐廳「澀（Sur-）」延伸成立，去年入選米其林必比登推介，今年更晉升為米其林一星，成為全球首家摘星的冰淇淋店。

熱愛冰淇淋的MINIMAL主廚萬士傑，以現代料理概念詮釋冰淇淋，顛覆冰淇淋口味選擇導向，而是以「溫度」主軸來編排套餐，呈現冰淇淋在零下各種溫度帶的冰晶狀態與口感，從0℃一路吃到-196℃，中間穿插著煎粿、蛋糕來暖胃。

▲「0℃／枇杷／西洋梨」以茶湯方式呈現。（圖／記者黃士原攝）

「0℃／枇杷／西洋梨」以茶湯方式呈現，先將枇杷花與香片泡製為枇杷花茶，茶湯再加入西洋梨果泥後澄清。冰沙則以枇杷葉、枇杷花熬煮濃縮後製作，最後添入冰凍枇杷果肉，以及燉枇杷和發酵枇杷製作的枇杷果凍於其中。

▲「-40℃／野薑花／清酒」稍微以舌頭施壓就能融化，口感極似棉花糖。（圖／記者黃士原攝）

「-40℃／野薑花／清酒」猶如棒棒糖的表面，有著類似泡棉的氣孔，這是將空氣打入野薑花與清酒的液體內，並藉著-40℃的冷凍力固體化，稍微以舌頭施壓就能融化，口感極似棉花糖。吃的同時飄來香蕉油般的乾淨香氣。

「-196℃／草莓／洛神／乳脂」是利用液態氮-196℃超低溫來迅速製冰，以此溫度凝結的小冰球基本上不含有空氣，因而有著脆脆的口感。容器裡分布不均的小冰球，有草莓與粉紅胡椒、洛神花與酸豆、乳酸3種口味，底層有鴨腳木蜂蜜與馬斯卡彭製成的慕斯。

▲MINIMAL一樓也有多款冰淇淋可以外帶享用。（圖／MINIMAL提供）

MINIMAL的冰淇淋套餐採預約制，會在二樓享用，每人1,200元，含7道甜點及一杯飲品。除了套餐，一樓每日提供6款冰淇淋可以外帶享用，每周五公布口味，一杯180元，一盒660元。

▲元紀．台灣菜的「北港麻油薑羊腩」。（圖／記者黃士原攝）

另外，寶成集團前董事長蔡其建創立的「寶元紀」，延攬請客樓前主廚林菊偉協助籌備的中餐廳「元紀．台灣菜」，是台中第二家新進一星餐廳。

元紀菜單上的60多道料理，充分體現蔡明倫國外念書與工作時，所懷念的家鄉味，像是迎賓小菜中有鹿港野生烏魚子、府城蟳丸，湯品有西瓜綿虱目魚湯、鹿港手工蝦丸湯，元紀手路菜有米香大甲芋泥鴨、馬告脆皮雞捲、北港麻油薑羊腩，而家鄉功夫菜也吃得到台南炒鱔魚、紅糟花枝丸、麻油腰花。最後，飯麵主食則有台式米粉炒、什錦海鮮粥。



▲格蘭利威 榮膺米其林指南官方合作夥伴（圖／保樂力加提供）