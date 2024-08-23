連鎖拉麵「花月嵐」首度插旗屏東　預計10月開幕

▲連鎖拉麵品牌「花月嵐」首度插旗屏東。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

屏東市喜歡日式拉麵的朋友有口福了！來自日本的花月嵐拉麵即將進駐屏東市Global Mall，預計10月開幕。另外，花月嵐也將開設中和環球店，一樣是10月跟大家見面。

花月嵐招牌大蒜拳骨拉麵，使用拳骨、上選大蒜，熬煮出獨特而濃厚的秘傳湯頭，拳骨是指豬的腿關節骨，形狀像拳頭，熬煮後湯頭富含膠質而鮮甜，搭配拉麵、叉燒與現擠生鮮大蒜，是花月嵐濃郁而豪邁的自信之作。深受女性喜愛的「大蒜拳骨白濃拉麵」則是鹽味大蒜拳骨湯頭，口感清爽不膩。

目前花月嵐在台北、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市都有門市，近期將首度插旗屏東市，第一家分店落腳在屏東市Global Mall，預計10月開幕。此外，中和環球店也在籌備中，一樣是10月跟大家見面。

▲花月嵐推出「鬼魁X大蒜味噌湯麵」、「破魁X大蒜味噌湯麵」2款超強開胃辣湯麵。（圖／取自花月嵐super麵『蒜了!來吃麵』臉書）

除了招牌商品，花月嵐也會推出期間限定口味，像是8月20日上市的「鬼魁X大蒜味噌湯麵」、「破魁X大蒜味噌湯麵」，是2款超強開胃辣湯麵，除了濃厚刺激的辛辣湯頭，破魁還另外搭配死神辣椒醬。

▲雞二拉麵宣布停業。（圖／翻攝GoogleMaps）

另外，在台北經營長達9年，曾被譽為「台灣雞湯拉麵始祖」的「雞二拉麵」，近日店主李國華在臉書粉絲專頁「鶏二拉麺-雞二拉麵」發布停業公告，表示做出這個艱難決定的原因包括個人健康因素、人力短缺、原物料成本上漲等。

李國華強調，雞二拉麵主打「好吃、便宜又大碗」的理念，但正因為堅持提供雙倍份量，在當前餐飲業普遍面臨人力不足的情況下，維持運營變得越發困難。

然而，李國華表示自己並未因此放棄對拉麵的熱愛。他指出，這次停業將給予自己喘息的機會，同時也讓他能夠無後顧之憂地專注於新品項的研發。李國華承諾不會讓顧客等待太久，待準備就緒後將以全新面貌重返餐飲界。