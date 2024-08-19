快訊／太魯閣晶英酒店10月起恢復營業　即日起開放預訂

▲太魯閣晶英酒店將於10月回歸。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

花蓮太魯閣晶英酒店今（19日）在臉書專頁宣布，將於10月1日起重新迎接旅客到來，業者也證實，即日起開放旅客預訂，並感性表示「我們山裡見。」

403大地震重創太魯閣國家公園，也影響太魯閣晶英營運，經過半年多暫時停業後，業者現在宣布從10月1日起歡迎旅客入住，即日起即可預訂。

業者表示，酒店現在有員工留守，目前路況均穩定無虞，鄰近也有部分景點將在年底前陸續開放，經過評估後，決定從10月起恢復營業。