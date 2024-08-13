等到了！手搖飲「大杯珍奶買1送1」限時1天搶喝

▲CoCo祭出限時1天珍奶買1送1優惠。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

珍奶控要衝喝！人氣手搖飲品牌「CoCo」本周限定好友日祭出「珍珠奶茶買1送1」，明（14）日限時1天搶喝，提醒須透過指定線上點單平台才可享優惠，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周好友日祭出「大杯珍珠奶茶第2杯0元」超殺優惠，只要用55元直接爽喝2杯，換算下來，每杯不到28元，8月14日限時1天開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於你訂線上點單平台使用，也可直接進入「你訂線上點單平台」享優惠，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲麥當勞全球版APP本周有11大優惠券等吃。（圖／業者提供）

另外，麥當勞全球版APP本周也祭出最新11大優惠券，有「單點4塊雞塊買1送1」，使用期限至8月14日；「單點日式豬排魷魚堡送中薯」，使用期限至8月15日；「單點小薯特價10元」、「豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元」，使用期限至8月16日。

以及「單點冰蜂蜜紅茶特價46元、「雙層牛肉吉事堡+中可特價93元」、「單點蜂蜜奶茶（冰／熱）特價56元」、「麥香雞+小杯玉米湯9折」，使用期限至8月18日；「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月16日起至8月18日

加碼領99元激省晚餐券，至8月16日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。