ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

等到了！手搖飲「大杯珍奶買1送1」限時1天搶喝

▲▼CoCo珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo祭出限時1天珍奶買1送1優惠。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

珍奶控要衝喝！人氣手搖飲品牌「CoCo」本周限定好友日祭出「珍珠奶茶買1送1」，明（14）日限時1天搶喝，提醒須透過指定線上點單平台才可享優惠，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周好友日祭出「大杯珍珠奶茶第2杯0元」超殺優惠，只要用55元直接爽喝2杯，換算下來，每杯不到28元，8月14日限時1天開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於你訂線上點單平台使用，也可直接進入「你訂線上點單平台」享優惠，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周有11大優惠券等吃。（圖／業者提供）

另外，麥當勞全球版APP本周也祭出最新11大優惠券，有「單點4塊雞塊買1送1」，使用期限至8月14日；「單點日式豬排魷魚堡送中薯」，使用期限至8月15日；「單點小薯特價10元」、「豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元」，使用期限至8月16日。

以及「單點冰蜂蜜紅茶特價46元、「雙層牛肉吉事堡+中可特價93元」、「單點蜂蜜奶茶（冰／熱）特價56元」、「麥香雞+小杯玉米湯9折」，使用期限至8月18日；「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8月16日起至8月18日

加碼領99元激省晚餐券，至8月16日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

【你可能也想看】

►漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑！4夯品買1送1、套餐89元起
►肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1
►雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 麥當勞 買1送1 珍珠奶茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

肯德基小怪獸無骨脆雞今天開賣了

肯德基小怪獸無骨脆雞今天開賣了

慶林郁婷奪金！業者推出國最高折3000

慶林郁婷奪金！業者推出國最高折3000

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

手搖飲「珍奶買1送1」限時1天搶！

蘇杭365裕隆城店吃到飽活動只到8月底

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

炒飯最強！新莊「4.8星」深夜私房菜

開箱「東京迪士尼直達巴士」免人擠人

八里福朋喜來登中餐廳也能吃到飽

南投也有水豚咖啡廳！互動區不額外收費

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366