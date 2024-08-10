半小時前雨停！「大稻埕壓軸煙火」破12萬人現場擠爆　民眾：超美

▲2024大稻埕夏日節壓軸場480秒煙火吸引逾12萬人次。（圖／記者李毓康攝）



記者彭懷玉／台北報導

「2024大稻埕夏日節」今（10日）進入最後一天，不料，上午陸續下起陣雨，讓人擔憂晚間8點施放的煙火秀能否順利，幸運的是，7點多雨停，煙火在無風無雨的狀態下綻放天際，美不勝收。觀傳局表示，統計至今晚8點半，「大稻埕夏日節」現場參與人潮超過12.7萬人次。

▲今天是大稻埕夏日節最後一天，特別加長為8分鐘煙火，還加碼「TAIPEI」及「140」圖樣。（圖／記者李毓康攝）



台北市長蔣萬安表示，今天是大稻埕夏日節最後一天，特別加長為8分鐘煙火，有近5000發煙火、水上爆破、慶祝台北建城140周年的「飛字煙火」圖樣。蔣萬安說，活動也進一步帶動在地商機，包含寧夏夜市、延三夜市業績成長3至4成；同時，適逢今日七夕，蔣也祝福所有人「有情人終成眷屬，沒情人終有眷屬。」

▲適逢今日七夕，台北市長蔣萬安祝福所有人「有情人終成眷屬，沒情人終有眷屬。」（圖／記者彭懷玉攝）



壓軸場圍繞七夕主題，取名「戀曲140」，一共施放5000發、長達480秒煙火，煙火以紅色愛心形狀揭開序幕，並透過金、銀色的煙火交織，演繹大稻埕的歷史文化，還有飛字煙火構出「TAIPEI」及「140」圖樣，象徵台北140周年的里程碑。現場民眾看得驚呼連連，直呼「超級美」、「好幸運！」

▲▼2024大稻埕夏日節最終日壓軸場480秒煙火。（圖／記者李毓康攝）



而煙火配樂搜羅MZ世代都有感的經典歌曲，包含告五人「給你一瓶魔法藥水」、王心凌「SUGAR HIGH」、魏嘉瑩feat.麋先生「藍色眼睛」、馬念先 & 9m88「你朝我的方向走來」及icyball冰球樂團「能不能和我留在台北（陪我幾天）」，以動人旋律映襯煙火的璀璨。

▲▼「2024大稻埕夏日節」下午4點多開始湧入人潮，從對岸三重端也能欣賞絕美煙火。（圖／記者李毓康攝）



「2024大稻埕夏日節」下午4點多開始湧入人潮，也因天公不作美，3-5號水門直到下午3點多仍有零星好位子，可讓攝影好手近距離捕捉煙火綻放，幸好，在煙火施放前半小時雨才停，看得現場民眾讚嘆不已。