七夕限定！Lady M超浪漫「愛心提拉米蘇千層」只賣1天

▲Lady M七夕情人節限定推「愛心提拉米蘇千層」。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接浪漫七夕情人節，人氣紐約甜點品牌「Lady M」特意推出心型「提拉米蘇千層」，使用法芙娜巧克力製成蛋皮後層層抹上濃郁奶香內餡，微苦滋味讓人忍不住一口接一口，8月10日限時1天開賣。

▲愛心提拉米蘇千層裡還夾了巧克力海綿蛋糕增添口感。

Lady M今年七夕情人節打造超美「提拉米蘇千層」，以愛心造型呈現，使用頂級法芙娜巧克力製成薄透蛋皮，層層抹上義大利馬斯卡彭乳酪與鮮奶油調製而成的奶香內餡，中層還放了巧克力海綿蛋糕增添鬆軟口感，最後撒上微苦可可粉，完全詮釋義大利經典甜點。

Lady M愛心提拉米蘇千層將於8月10日限時1天在台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百板橋店、遠百竹北店、台中誠品480店、台中LaLaport店開賣，每顆售價420元，外帶每人限買2顆，內用每桌限購2顆。

▲必勝客今年七夕推出限量「紅餡芝心比薩」。（圖／業者提供）

另外，必勝客也打造七夕限定「紅餡芝心比薩」，選用經典芝心比薩作為基礎，融合象徵愛情的紅線元素點綴，香濃芝心起司內餡，搭配香甜軟Q草莓麻糬圍繞著愛心造型的比薩，口感甜鹹交織，層次超豐富，而芝心牽絲更象徵牽起戀人長長的緣分，美好寓意滿分，單點售價249元，即日起至8月11日限時限量上市。