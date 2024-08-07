ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

七夕限定！Lady M超浪漫「愛心提拉米蘇千層」只賣1天

▲▼Lady M推七夕情人節限定「提拉米蘇千層」。（圖／Lady M提供）

▲Lady M七夕情人節限定推「愛心提拉米蘇千層」。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接浪漫七夕情人節，人氣紐約甜點品牌「Lady M」特意推出心型「提拉米蘇千層」，使用法芙娜巧克力製成蛋皮後層層抹上濃郁奶香內餡，微苦滋味讓人忍不住一口接一口，8月10日限時1天開賣。

▲▼Lady M推七夕情人節限定「提拉米蘇千層」。（圖／Lady M提供）

▲愛心提拉米蘇千層裡還夾了巧克力海綿蛋糕增添口感。

Lady M今年七夕情人節打造超美「提拉米蘇千層」，以愛心造型呈現，使用頂級法芙娜巧克力製成薄透蛋皮，層層抹上義大利馬斯卡彭乳酪與鮮奶油調製而成的奶香內餡，中層還放了巧克力海綿蛋糕增添鬆軟口感，最後撒上微苦可可粉，完全詮釋義大利經典甜點。

Lady M愛心提拉米蘇千層將於8月10日限時1天在台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百板橋店、遠百竹北店、台中誠品480店、台中LaLaport店開賣，每顆售價420元，外帶每人限買2顆，內用每桌限購2顆。

▲▼必勝客限時7天開賣七夕情人節限定「紅餡芝心比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客今年七夕推出限量「紅餡芝心比薩」。（圖／業者提供）

另外，必勝客也打造七夕限定「紅餡芝心比薩」，選用經典芝心比薩作為基礎，融合象徵愛情的紅線元素點綴，香濃芝心起司內餡，搭配香甜軟Q草莓麻糬圍繞著愛心造型的比薩，口感甜鹹交織，層次超豐富，而芝心牽絲更象徵牽起戀人長長的緣分，美好寓意滿分，單點售價249元，即日起至8月11日限時限量上市。

【你可能也想看】

►漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑！4夯品買1送1、套餐89元起
►必勝客七夕限定「紅餡愛心比薩」只賣7天！夾芝心起司+草莓麻糬
►肯德基應援奧運優惠加碼！2夯品買1送1、桶餐下殺59折連吃6天

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 美食情報 美食雲 LADY M 情人節 七夕 必勝客

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

開箱釜山必吃盲鰻！生炒蠕動過程超驚悚

開箱釜山必吃盲鰻！生炒蠕動過程超驚悚

名字有麟、洋任一字免費到花蓮賞鯨

名字有麟、洋任一字免費到花蓮賞鯨

死前必去「日本5大景點」！擠掉富士山

死前必去「日本5大景點」！擠掉富士山

Lady M愛心提拉米蘇千層只賣1天！

Lady M愛心提拉米蘇千層只賣1天！

搶晚鳥機票！首爾、曼谷6000有找

搶晚鳥機票！首爾、曼谷6000有找

佛心小店曝光！泰式檸檬蝦便當超澎湃

佛心小店曝光！泰式檸檬蝦便當超澎湃

台中燒肉名店「茶六」進軍鹿港

台中燒肉名店「茶六」進軍鹿港

CoCo最新木瓜牛乳特調今天買1送1

CoCo最新木瓜牛乳特調今天買1送1

賀拳擊女王奪銅！超商買1送1優惠再加碼

賀拳擊女王奪銅！超商買1送1優惠再加碼

八里17座沙雕免費看！有尼斯湖水怪

八里17座沙雕免費看！有尼斯湖水怪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

賀麟洋配奪金牌！住高雄承億享買1送1

出國旅遊補助快來登記　回台爽領5000

黃仁勳愛店「花娘小館」將開設分店

COLD STONE冰淇淋買1送1爽吃3天

369元CP值排餐＋超值自助吧吃到飽！

CoCo最新木瓜牛乳特調今天買1送1

開箱星宇「台北→札幌」空中巴士體驗

唐嘉鴻奪銅！迷客夏買1送1明天限定5小時喝

八里17座沙雕免費看！有尼斯湖水怪

日出茶太珍奶買1送1中午12點開搶

熱門行程

最新新聞更多

開箱釜山必吃盲鰻！生炒蠕動過程超驚悚

名字有麟、洋任一字免費到花蓮賞鯨

死前必去「日本5大景點」！擠掉富士山

Lady M愛心提拉米蘇千層只賣1天！

搶晚鳥機票！首爾、曼谷6000有找

佛心小店曝光！泰式檸檬蝦便當超澎湃

台中燒肉名店「茶六」進軍鹿港

CoCo最新木瓜牛乳特調今天買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366