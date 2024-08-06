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AI教父黃仁勳來台必訪！花娘小館將開設分店　9月開放線上訂位

▲「花娘小館」將開設分店，地點落腳南京東路五段。（圖／取自花娘小館臉書）

▲「花娘小館」將開設分店，地點落腳南京東路五段。（圖／取自花娘小館臉書）

記者黃士原／台北報導

位於敦化北路的「花娘小館」，是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台必訪愛店，也讓它變成一位難求的人氣餐廳，而業者日前公布即將開設分店，地點落腳南京東路五段，預計9月開放線上訂位。

黃仁勳每次來台必吃的花娘小館，以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，每道菜價格約在300元上下。其中蒼蠅頭好吃到讓他念念不忘，在得知菜名後，直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

因為成為黃仁勳愛店，近年來，花娘小館變成一位難求的人氣餐廳，店家已經使用inline訂位系統，經查詢，9月前已全數客滿，店家還在系統上備註，如有座位釋出，還是要透過訂位網頁查詢及預訂。

▲花娘小館「水煮牛肉」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

好消息是店家日前在臉書上公布即將開設分店，地點落腳南京東路五段，目前已經掛上招牌，業者在回覆消費者的詢問開幕時間提到，目前還在裝潢中，預計9月開放線上訂位。得知開分店消息的網友，紛紛開心的說「太棒了吧」、「眾生有口福了」、「太棒了！離家更近了」、「恭喜賀喜，又更上一層樓了」。

▲門前隱味牛肉麵8月將開出3家分店，其中一家在台中。（圖／記者黃士原攝）

另外，號稱全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，今年4月傳出好消息，門前隱味準備在西門町開出第2家店，原本預計4月底到5月初跟大家見面，只是開幕時間一延再延，後來終於在6月開始施工，文史工作者張哲生7月發現店址就在漢口街二段20巷7號、九五樂府的對面。

▲門前隱味位於漢口街二段20巷7號的店面裝修中。（圖／記者黃士原攝）

不過，門前隱味老闆Archer透露，除了漢口街那家店，還有另外2家店也在籌備中，地點分別位於西門町昆明街的巷弄裡，以及台中市中區，目前都是在趕工中，其中昆明店進度比較快，完成度已有83%。

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關鍵字： 美食雲 黃仁勳 花娘小館

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