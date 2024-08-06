薰衣草森林全新「野宴」空間亮相！唯美白帳篷、吊床免預約

▲薰衣草森林尖石園區6月多了全新體驗空間「野宴」，共有一頂白色大帳篷、兩張折疊式吊床。（圖／薰衣草森林提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

薰衣草森林變得更愜意了！尖石園區今年6月多了全新體驗空間「野宴」，共有一頂白色大帳篷、兩張折疊式吊床，大約可容納40至50人，無需事先預訂，與三五好友閒聊、享用午宴，沉浸在大自然的懷抱。

▲6月尖石店多了全新空間「野宴」，開放給入園旅客免費使用。



在繡球花季之後，薰衣草森林輪到粉萼鼠尾草、千屈菜盛開，預計9月換上火焰雞冠花。同時，6月尖石店多了全新空間「野宴」，開放給入園旅客免費使用，其中，弧形白色晴空帳呈現悠閒氛圍，四周環繞著各式綠植，宛如置身寧靜的熱帶森林。業者指出，帳篷內可容納約10人，包括旁邊的草皮、平台與座位區，整體空間大概能容納40至50人。

▲旅客能在「野宴」品嚐泰雅族特色馬告入菜的現做料理，包含2種特色香草烤肉、6種森林香草萃飲。



「野宴」主要也作為用餐空間，旅客能品嚐泰雅族特色馬告入菜的現做料理，包含2種特色香草烤肉、6種森林香草萃飲，體驗香草植物系餐點，在此用餐、放鬆、暢聊，度過舒心的午後時光。

▲兩張Anymaka Taiwan折疊式吊床最受旅客歡迎。



薰衣草森林也獨家與Anymaka Taiwan合作，搬進兩張折疊式吊床，讓旅客免預約使用。業者說，尤其兩張吊床最受歡迎，旅客經過時都會去躺一下，希望到此的客人能在這片綠意中找到真正的放鬆。

同時，即日起至9/8，親子族帶著畫筆到薰衣草森林寫生，凡完成作品繳件，除了可獲得薰衣草森林經典人氣霜淇淋（不限口味乙杯），還送園區周邊商家折扣券，並加碼線上抽獎，最高可獲得價值500元的otto2美學繪畫組。