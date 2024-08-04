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花蓮海洋公園5大優惠！4種人免費玩　夜宿園內送單程機票

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園即日起至12月31日推出「花蓮慢慢玩－隔日免費再入園+1」優惠，即日起購票入園，隔天還能免費入園一次，等於一票玩兩天。同時，現在預訂園區「親親海洋夜未眠」夜宿體驗行程，就送立榮航空松山到花蓮單程機票；8月31日前12歲以下兒童還享免費入園。

▲▼夜宿海洋公園。（圖／花蓮遠雄海洋公園提供）

▲業者推出夜宿海洋公園就送單程機票。（圖／花蓮遠雄海洋公園提供）

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還可以玩新開的海底王國園區。（圖／記者蔡玟君攝）

海洋公園趁著暑假入園推出一系列優惠，包括：

一、即日起到12月31日為止購票入園，可享隔日免費入園

二、8月31日前12歲以下兒童入園免費，需搭配一位大人臨櫃購買全票990元，還可再獲贈限量版哥吉拉70週年紀念紙帽子。

三、8月8日至11日期間，爸爸憑身分證明可享本人免費入園，同行親友可享優惠票價699元。

四、8月底前設籍宜蘭、花蓮、台東，或身分證為G、U、V，就可享優惠價590元入園，同行者也可享699元優惠。

五、8月底前，8月壽星本人憑身分證，配一位同行者現場購買全票990元，壽星本人即可免費入園。

▲六福村今年的「部落狂歡-島嶼樂浪」,動物好朋友典藏禮盒,慶生煙火。（圖／六福村提供）

▲呼叫8月10日壽星！六福村為了歡慶45周年，邀請同月同日出生的民眾免費遊園。（圖／六福村提供）

另外，六福村為了歡慶45周年，邀請同月同日出生的民眾免費遊園，時間不只一天，而是8月期間一整個月都可不限次數免費暢玩，需出示身分證件供現場人員核對。

▲六福村今年的「部落狂歡-島嶼樂浪」,動物好朋友典藏禮盒,慶生煙火。（圖／六福村提供）

▲假日限定的「盛夏逐夢」煙火秀長達300秒，結合音樂、花火、燈光元素。（圖／六福村提供）

六福村適逢「部落狂歡-島嶼樂浪」檔期，一連串精彩活動中，最不容錯過的是假日限定的煙火秀！長達300秒的「盛夏逐夢」結合音樂、花火、燈光，在阿拉伯皇宮上方璀璨綻放，為六福村獻上生日祝福。

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