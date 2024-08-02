ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

淡水「20分鐘煙火＋無人機秀」2日限定！用餐免費在大露台賞煙花

▲淡水福容客房賞煙火,情人塔煙火,淡水煙火,煙火河岸露臺,水舞秀。（圖／淡水福容大飯店提供）

▲緊接而來的淡水漁人碼頭煙火在8月11日登場。（資料照／淡水福容大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

大稻埕480秒壓軸煙火秀將於8月10日施放，緊接而來的淡水漁人碼頭煙火在8月11日登場，鄰近飯店透露，有5成的房間可以看到煙火綻放，目前訂房率已逾7成，來館用餐旅客也可直接到管制露台欣賞。

▲淡水福容客房賞煙火,情人塔煙火,淡水煙火,煙火河岸露臺,水舞秀。（圖／淡水福容大飯店提供）

▲淡水漁人碼頭煙火秀。（資料照／淡水福容大飯店提供）

「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將在8月9日至9月8日為期一個月舉辦，其中，最引人注目的煙火秀今年首次加碼無人機演出。漁業處透露，開幕（8月11日）、閉幕（9月8日）當晚有各10分鐘主題煙火秀和無人機燈光秀，預計晚間7點50分由無人機燈光秀率先登場，緊接著8點施放10分鐘「淡海情緣」主題煙火。

▲淡水福容客房賞煙火,情人塔煙火,淡水煙火,煙火河岸露臺,水舞秀。（圖／淡水福容大飯店提供）

▲8月9日至9月8日每晚7點至9點，一共規劃5場水舞秀，每30分鐘展演1場，每場5分鐘，每日首末兩場水舞展演。（資料照／淡水福容大飯店提供）

漁業處表示，8月9日至9月8日每晚7點至9點，一共規劃5場水舞秀，除有高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」外，規模更較去年升級，擴大水舞秀面寬至60公尺，首次使用全新的X型式水舞，打造「全方位視角水舞秀」，民眾在港區各角度都能觀賞到展演。水舞每30分鐘展演1場，每場5分鐘，每日首末兩場水舞展演，將結合情人橋雷射燈光秀一同展出，營造港區浪漫氛圍。活動期間假日有胖卡、文創市集及表演節目增添熱鬧氣氛。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火,漁人碼頭煙火,2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。圖為2023年煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）

至於觀賞點部分，漁人碼頭木棧道距離煙火施放處最近，可感受現場震撼；福容飯店前的觀海廣場、環港步道，也可近距離觀賞煙火，另外，漁人碼頭外的滬尾休閒園區旁油車口木棧道、淡水第一漁港、八里端觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，也都看得到動人煙火。

▲淡水福容客房賞煙火,情人塔煙火,淡水煙火,煙火河岸露臺,水舞秀。（圖／淡水福容大飯店提供）

▲面對大海的海景房可近距離眺望高空煙火，雙人海景煙火房11,900元。（資料照／淡水福容大飯店提供）

其中，坐擁煙火景觀第一排的淡水福容飯店，每年都會推出住房、餐廳、河岸煙火席專案，面對大海的海景房可近距離眺望高空煙火，雙人海景煙火房11,900元，一共有33間，業者透露，目前煙火施放當天訂房率已超過7成，僅剩20間可預訂。

▲淡水福容客房賞煙火,情人塔煙火,淡水煙火,煙火河岸露臺,水舞秀。（圖／淡水福容大飯店提供）

▲河岸煙火浪漫雙人一日遊2,599元，包含河岸露台煙火席等。（資料照／淡水福容大飯店提供）

餐飲部份，阿基師觀海茶樓單筆發票結帳金額滿1,000元贈1張100消費抵用券，用餐可以到二樓煙火管制平台免費欣賞煙火；河岸煙火浪漫雙人一日遊2,599元，包含河岸露台煙火席、游泳池、三溫暖、健身房等設施使用，而往年有登上情人塔賞花火專案，業者指出，8月11日、9月8日當天有營運，不過沒有開放煙火席。

▲淡水福容客房賞煙火,情人塔煙火,淡水煙火,煙火河岸露臺,水舞秀。（圖／淡水福容大飯店提供）

▲往年有登上情人塔賞花火專案，業者指出，8月11日、9月8日當天有營運，不過沒有開放煙火席。（資料照／淡水福容大飯店提供）

另外，淡水將捷金鬱金香酒店距離漁人碼頭較遠，雖可能看不到煙火，但目前有針對父親節推出「爸氣暢飲」住房專案，即日起至8月18日前入住，不分平假日只要5,288元起，享有酒店「滬尾之星」Star Lounge指定酒款2小時無限暢飲，另有主廚精心準備小食乙份。

滬尾藝文休閒園區主辦的「2024台灣音樂節」將於8月4日與8月10日在「滬尾之星」開跑，首場演出邀請到「好聲樂集室內樂團」打頭陣，不須另外購票，每人低消400元。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 淡水旅遊 新北市旅遊 大稻埕480秒壓軸煙火秀 淡水漁人碼頭煙火 2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 淡水福容飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

推薦閱讀

老司機帶路「茨城一日遊」行程大公開

老司機帶路「茨城一日遊」行程大公開

「亞洲最大花式滑冰賽」免費看！

「亞洲最大花式滑冰賽」免費看！

首間「月老駐駕洗衣店」8／9登場

首間「月老駐駕洗衣店」8／9登場

台灣米其林指南再擴大！交通部：明年增2縣市納入評鑑

台灣米其林指南再擴大！交通部：明年增2縣市納入評鑑

高雄濃郁系「土雞湯」一周只開3天！

高雄濃郁系「土雞湯」一周只開3天！

清境農場「Happy羊羊」上班囉！展出地點曝

清境農場「Happy羊羊」上班囉！展出地點曝

全家新推芭樂霜淇淋！木瓜牛奶口味也回歸

全家新推芭樂霜淇淋！木瓜牛奶口味也回歸

淡水煙火2日限定！飯店煙花房剩20間

淡水煙火2日限定！飯店煙花房剩20間

超商限時3天霜淇淋、美式買1送1！

超商限時3天霜淇淋、美式買1送1！

台灣松屋板橋首店今日試營運

台灣松屋板橋首店今日試營運

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

3航空優惠　日本來回機票6500元起

獨／全台最難預約牛肉麵進軍台中

台灣松屋板橋首店今日試營運

南港「無名牛排」繼續營業

桃園台茂「300秒煙火秀」8／3施放

新竹周末限定！竹北夜市美食攻略

CoCo楊枝甘露今天買1送1！

國旅10年來最低谷！旅宿業揭3原因

平價牛排＋自助吧吃到飽只要360元！

全台必吃9大鳳梨酥懶人包

熱門行程

最新新聞更多

老司機帶路「茨城一日遊」行程大公開

「亞洲最大花式滑冰賽」免費看！

首間「月老駐駕洗衣店」8／9登場

台灣米其林指南再擴大！交通部：明年增2縣市納入評鑑

高雄濃郁系「土雞湯」一周只開3天！

清境農場「Happy羊羊」上班囉！展出地點曝

全家新推芭樂霜淇淋！木瓜牛奶口味也回歸

淡水煙火2日限定！飯店煙花房剩20間

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366