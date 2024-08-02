淡水「20分鐘煙火＋無人機秀」2日限定！用餐免費在大露台賞煙花

▲緊接而來的淡水漁人碼頭煙火在8月11日登場。（資料照／淡水福容大飯店提供）



記者彭懷玉／台北報導

大稻埕480秒壓軸煙火秀將於8月10日施放，緊接而來的淡水漁人碼頭煙火在8月11日登場，鄰近飯店透露，有5成的房間可以看到煙火綻放，目前訂房率已逾7成，來館用餐旅客也可直接到管制露台欣賞。

▲淡水漁人碼頭煙火秀。（資料照／淡水福容大飯店提供）



「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將在8月9日至9月8日為期一個月舉辦，其中，最引人注目的煙火秀今年首次加碼無人機演出。漁業處透露，開幕（8月11日）、閉幕（9月8日）當晚有各10分鐘主題煙火秀和無人機燈光秀，預計晚間7點50分由無人機燈光秀率先登場，緊接著8點施放10分鐘「淡海情緣」主題煙火。

▲8月9日至9月8日每晚7點至9點，一共規劃5場水舞秀，每30分鐘展演1場，每場5分鐘，每日首末兩場水舞展演。（資料照／淡水福容大飯店提供）



漁業處表示，8月9日至9月8日每晚7點至9點，一共規劃5場水舞秀，除有高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」外，規模更較去年升級，擴大水舞秀面寬至60公尺，首次使用全新的X型式水舞，打造「全方位視角水舞秀」，民眾在港區各角度都能觀賞到展演。水舞每30分鐘展演1場，每場5分鐘，每日首末兩場水舞展演，將結合情人橋雷射燈光秀一同展出，營造港區浪漫氛圍。活動期間假日有胖卡、文創市集及表演節目增添熱鬧氣氛。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。圖為2023年煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）



至於觀賞點部分，漁人碼頭木棧道距離煙火施放處最近，可感受現場震撼；福容飯店前的觀海廣場、環港步道，也可近距離觀賞煙火，另外，漁人碼頭外的滬尾休閒園區旁油車口木棧道、淡水第一漁港、八里端觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，也都看得到動人煙火。

▲面對大海的海景房可近距離眺望高空煙火，雙人海景煙火房11,900元。（資料照／淡水福容大飯店提供）



其中，坐擁煙火景觀第一排的淡水福容飯店，每年都會推出住房、餐廳、河岸煙火席專案，面對大海的海景房可近距離眺望高空煙火，雙人海景煙火房11,900元，一共有33間，業者透露，目前煙火施放當天訂房率已超過7成，僅剩20間可預訂。

▲河岸煙火浪漫雙人一日遊2,599元，包含河岸露台煙火席等。（資料照／淡水福容大飯店提供）



餐飲部份，阿基師觀海茶樓單筆發票結帳金額滿1,000元贈1張100消費抵用券，用餐可以到二樓煙火管制平台免費欣賞煙火；河岸煙火浪漫雙人一日遊2,599元，包含河岸露台煙火席、游泳池、三溫暖、健身房等設施使用，而往年有登上情人塔賞花火專案，業者指出，8月11日、9月8日當天有營運，不過沒有開放煙火席。

▲往年有登上情人塔賞花火專案，業者指出，8月11日、9月8日當天有營運，不過沒有開放煙火席。（資料照／淡水福容大飯店提供）

另外，淡水將捷金鬱金香酒店距離漁人碼頭較遠，雖可能看不到煙火，但目前有針對父親節推出「爸氣暢飲」住房專案，即日起至8月18日前入住，不分平假日只要5,288元起，享有酒店「滬尾之星」Star Lounge指定酒款2小時無限暢飲，另有主廚精心準備小食乙份。

滬尾藝文休閒園區主辦的「2024台灣音樂節」將於8月4日與8月10日在「滬尾之星」開跑，首場演出邀請到「好聲樂集室內樂團」打頭陣，不須另外購票，每人低消400元。

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