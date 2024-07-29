快訊／江振誠宣布「RAW」12／31結束營業　未來轉型廚藝學院

▲RAW將在今年12月31日熄燈。（圖／RAW提供）

記者黃士原／台北報導

今年是RAW創立10周年，全球百大名廚江振誠在今日的國際記者會丟出震撼彈，宣布12月31日將是餐廳的最後一天營業日，他也會從餐廳的第一線退到幕後，未來「RAW」不是一家餐廳，而是培育及孵化亞洲頂尖廚師的廚藝學院。

2014年江振誠在台灣創立RAW，將理念透過各種料理手法，表現在一道道創作之中，讓它們展現特色，讓吃的人在品嘗美味的同時能夠理解和認同，也同時傳承台灣傳統飲食和料理技藝，盡微薄之力對社會、甚至地球做出正面貢獻。

RAW每年更换近6次菜單，10年間已創作超過上千道料理，幾乎沒有重複的菜色，服務了近30萬人次，被譽為「台灣最難訂的餐廳」。而2018年米其林指南登台後，餐廳就馬上奪得一星，而且從2019年至今維持米其林二星肯定。

▲RAW每年更换近6次菜單，10年間已創作超過上千道料理，幾乎沒有重複的菜色。（圖／記者黃士原攝）

每隔10年重新開機，是江振誠為自己設定的階段性目標，今年是RAW創立10周年，他在今日的國際記者會丟出震撼彈，宣布12月31日將是餐廳的最後一天營業日，他也會從餐廳的第一線退到幕後，未來「RAW」不是一家餐廳，而是培育及孵化亞洲頂尖廚師的廚藝學院。

今年12月31日是RAW身為「餐廳」的最後一天，未來原址會進化成為江振誠主廚心中的國際級料理學院，而RAW最後餐期將從8月1日開始開放訂位至年底，菜單「The Last Dance」將化身為劇場級的沉浸式用餐環境，江振誠把它定位成寫給所有熱愛料理、關心RAW的人的一封情書，這也將會是他與RAW團隊的「最後一支舞」。

江振誠引退宣言全文：

親愛的朋友們，

時間過得很快，自從我從法國回到亞洲已經25年了。在經歷了十年美好的Restaurant ANDRE故事後，RAW的另一個十年也到了，為亞洲的料理歷史寫下了另一段美麗的篇章。

過去40年來，我一直致力於將最好的亞洲風味帶給世界，並努力成為這片美麗亞洲地貌的引言人，向世界展示我們令人驕傲的文化。過去的20年裡，我創建了14個餐廳概念，這是一項巨大的工作，包括建立我的2座料理殿堂：新加坡的Restaurant ANDRE和台北的RAW。他們全速前進的在過去二十年中座無虚席，將新加坡和台灣都帶上了全球美食地圖。這一段旅程是我一生中最充實且美好的，我很驕傲的說，此刻我已經實現了我為自己設定的目標。

今天，我宣布我將從餐廳的第一線引退。RAW已經完成了它在過去十年領導台灣餐飲界的使命，也向我們的年輕料理人們展示了成為國際級餐廳所需要的品質與標準。作為一家擁有米其林二星的國際餐廳，我們每年接待30,000名食客，十年來我們已經接待了將近300,000名熱愛料理的客人。這「十年完勝」的紀錄，我認為這不止在合灣，亞洲甚至世界上都是幾乎是獨一無二的。我們非常自豪，也會一直保持這種精神，直到最後一天。2024年12月31日將是RAW"餐廳"的最後一天。

隨著日子一年一年過去，亞洲廚師的社會地位相比15或20年前有了顯著提高。然而，我看到年輕廚師在專業教育、培訓、創造力和全球視野方面的極度不足，這已成為他們成長中最薄弱的一環，我們的餐飲界存在迫切的需求。

提供更好的教育，並不斷為我們的餐飲業和下一代創造新機會和解決方案對我來說變得極其重要，比經營成功的餐廳更為重要。

儘管過去十年我已經幾乎無償的將大部分空開時間投入科理人養成教育其中，但我們仍正面臨一個前所未有的速度在失去我們的技藝、人才和在料理世界中的競爭地位。因此，我將會在此宣布RAW的未來規劃、也包括我自己以及即將帶來的新改變。RAW將進化成為孵化及訓練台灣年輕料理人的中心，一個每年能產出十個二十個米其林主廚的料理學院！

雖然今年過後將從此不再有機會吃到Andre的料理了，RAW也將不再是一間餐廳了，也請大家不要覺得可借，RAW很棒，十年很美，能服務30萬個客人很不容易。

十年前我們對台灣味，在地國際觀一無所知，一場《台灣味論壇》的種子開始了這一切，開始了RAW.十年後的今天，我們很開心的在這顆大樹下乘涼，分享著讓料理男更好的未來計畫，我很開心，但更像是嫁女兒一樣的恐動驕傲悲傷、不捨…

8月16日我們將迎來RAW的最後一套菜單《The Last Dance》它將會是我寫給所有熟爱料理的人的一封情書，謝謝你們，謝謝我最棒的團隊。

我依然懷著誠摯的感謝和對未來料理界的樂親。