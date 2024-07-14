谷歌5顆星！福隆隱藏版咖啡、冰店妯娌合開　眺望沙灘海景超療癒

▲福隆挖仔咖啡、走裏冰室位於福隆東興宮旁，是「富士海鮮」老闆兒女所開立。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

鄰近貢寮福隆東興宮的「挖仔咖啡」，由「富士海鮮」老闆兒女所開立，品嚐得到綿密奶泡的海鹽咖啡、清爽滋味的西西里咖啡，熱門的三樓座位區，能眺望沙灘和海景，二樓則有冰店「走裏冰室zouli」，裡頭藏了白玉和石花凍，在夏天品嚐特別消暑。

▲因所在地台語就叫「挖仔」，因此順勢取了「挖仔咖啡」，十分好記。（圖／記者彭懷玉攝）



雖沒有整片海景加持，卻靠著真材實料收服大眾的心，位於東興宮附近的「挖仔咖啡」，在Google擁有4.9分高評價，由「富士海鮮」老闆的女兒和兒子、一對姊弟共同經營，因所在地台語就叫「挖仔」，因此順勢取了「挖仔咖啡」，十分好記。

▲「挖仔咖啡」主理人吳岱霓說，因疫情關係，爸爸問要不要回家鄉開店，「我覺得年紀到了，想做點什麼，就決定放手一博，反正試試看，這一開也要三年了。」（圖／記者彭懷玉攝）



「挖仔咖啡」主理人吳岱霓說，因為疫情關係，爸爸問要不要回家鄉開店，「我覺得年紀到了，想做點什麼，就決定放手一博，反正試試看，這一開也要三年了。」

▲海鹽咖啡是「挖仔咖啡」的招牌，奶蓋細緻綿密且香氣濃郁，相當順口；而西西里咖啡是夏日限定，也品嚐得到手工製作的布丁、巴斯克乳酪蛋糕。（圖／記者彭懷玉攝）



海鹽咖啡是「挖仔咖啡」的招牌，奶蓋細緻綿密且香氣濃郁，與美式咖啡混搭起來毫不違和，相當順口；而西西里咖啡為夏日限定，不會過酸或過苦，酸甜度恰到好處，若不喝咖啡，也推薦鹹中帶甜的奶蓋紅玉。

▲三樓是咖啡廳和冰店的共享空間，金黃沙灘和湛藍海水近在咫尺。（圖／記者彭懷玉攝）



甜點部分，品嚐得到布丁、巴斯克乳酪蛋糕，紮實口感可以感受到店家的誠意。吳岱霓說，店裡的甜點都是自己親手做的，「雖說累一點，看到客人吃得開心，就覺得心裡很滿足。」

▲二樓是弟媳葉雯怡開的「走裏冰室zouli」，取其諧音正是妯娌，開立剛滿一年，Google達5顆星。（圖／記者彭懷玉攝）



特別的是，二樓是弟媳葉雯怡開的「走裏冰室zouli」，取其諧音正是妯娌，開立剛滿一年，Google達5顆星。葉雯怡說，先前在淡水品嚐到可愛造型的刨冰，想說也來試試看，遂發想出紅玉紅茶奶蓋，而芒果正盛產，也有季節限定的夏日芒果優格冰，到了冬天換上莓果優格冰。

▲每一碗刨冰修成圓潤外型，挖到底下，藏了闆娘手工搓出來的白玉，以及在地特色石花凍，再淋上自製海鹽奶蓋，讓層次更加豐富。（圖／記者彭懷玉攝）



每一碗刨冰修成圓潤外型，湯匙挖到底下，藏了闆娘手工搓出來的白玉，以及在地特色石花凍，再淋上自製海鹽奶蓋，讓層次更加豐富，每一口都變化出不同滋味。由於天氣熱，冰融化得快，店家貼心準備有凹槽的木盤，承裝融化下來的冰水，不過還是建議拍完照儘早食用。

▲▼走裏冰室、挖仔咖啡招牌品項；二樓是走裏冰室空間。（圖／記者彭懷玉攝）



妯娌開的店，一樓是挖仔咖啡，二樓是走裏冰室，而三樓是兩家店的共享空間，也能搭電梯抵達三樓，若開車前來，東興宮周圍廣場可免費停車；搭乘火車至福隆車站下車後，步行過來大約10多分鐘。