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深夜台北的療癒小角落！夜貓族喝咖啡秘密基地　有WiFi插座不限時

▲▼深夜咖啡廳「Remember Me 記得我咖啡」讓你醉心於美食與Live band。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

在台北這座充滿生機的城市中街頭咖啡廳林立，咖啡香氣彷彿是城市的魂，人們來到咖啡廳已不只是為了品嚐咖啡，每一家咖啡廳都像是一個充滿故事的角落，吸引著人們聚集在此。這次的台北深夜咖啡廳推薦，就要來介紹在這競爭激烈的咖啡廳市場中，「Remember Me 記得我咖啡」以其獨特的經營模式和溫馨的氛圍贏得了眾多台北人的喜愛。

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台北咖啡廳

深夜咖啡廳 Remember Me 介紹
台北南京東路巷子內的這家 Remember Me 與其說是咖啡廳，不如說是早午餐店。距離捷運小巨蛋站只要5分鐘的步行時間，非常的方便。店名記得我，是老闆與顧客間的小約定，如同店家在粉專上面所寫道「記得我期望與你心中某一絲情感連串，或是能夠在這裡讓你有個棲身之所，安定處之而泰然，總是記得無論好與壞，只要你「記得」。

▲▼深夜咖啡廳「Remember Me 記得我咖啡」讓你醉心於美食與Live band。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

Remember Me記得我咖啡　用餐規定
這裡不只營業時間長，雖然平日有3小時的限制時間，但沒有人在等的話就可以一直坐著。Remember Me還有提供Wi-Fi跟插座，更有著美味早午餐、精彩的 Live Band 演出，要是你想從中午12 點直接待到凌晨兩點打烊都沒問題。

▲▼深夜咖啡廳「Remember Me 記得我咖啡」讓你醉心於美食與Live band。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

Remember Me記得我咖啡　菜單
這裡除了咖啡飲品外，還有多樣早午餐，甚至有素食友善的專屬菜單，直到深夜都還是持續有再供餐，對於半夜想吃宵夜的夜貓子來說，是個絕佳選擇。Remember Me菜色的名稱都很有趣，每一道都是長長的句子，從「特別的夜裡，我拿著冰冷的水釀造咖啡色的大地」到「迷戀夏天的心情，在365日裡都不曾改變」。為了避免客人看不懂這些文青句子背後到底是什麼，還很貼心的用括弧介紹了內容細節。

▲▼深夜咖啡廳「Remember Me 記得我咖啡」讓你醉心於美食與Live band。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

Remember Me記得我咖啡　餐點推薦

熱拿鐵
來Remember Me一定要來一杯熱拿鐵，他們家的拿鐵沒有太多花俏的模樣，就是傳統的濃縮咖啡加上牛奶，簡簡單單的做法，卻有濃順好喝的味道。除了拿鐵本身以外，Remember Me還會附上一張小紙條，上面寫著來自老闆的一句話，看著小紙條喝著熱呼呼的拿鐵，讓你打從心底暖暖的。

▲▼深夜咖啡廳「Remember Me 記得我咖啡」讓你醉心於美食與Live band。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

脆培起司牛肉燉飯
這裡的正餐有義大利麵、咖喱飯和燉飯，其中的必點推薦是他們家的脆培起司牛肉燉飯，這道燉飯用自製的香料肉醬當做基底，搭配了少許的鮮奶油提香，最後再加上自製的起司醬、帕瑪森起司粉以及酥脆的培根。肉醬本身的味道非常濃郁，再加上起司醬與鮮奶油的搭配，讓整體的味道更上一層樓。再加上炸得酥酥脆脆的培根，乍看之下可能會覺得略微單調，但一口咬下口感卻極為豐富，絕對能讓你一吃就愛上。

▲▼深夜咖啡廳「Remember Me 記得我咖啡」讓你醉心於美食與Live band。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

Remember Me 記得我咖啡

地址：台北市松山區南京東路四段133巷4弄16號
電話：02－2547－1517
營業時間：12：00－02：00

台北美食｜台北大巨蛋周邊美食，看球賽、聽演唱會前後先飽餐一頓

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