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吃宜蘭蒜味肉羹名店不用排！3家花東名店進駐北車五星飯店

▲阿娘給的蒜味肉羹。（圖／君品酒店提供）

▲五星飯店早餐吃得到「阿娘給的蒜味肉羹」。（圖／君品酒店提供）

記者黃士原／台北報導

位於台北車站旁的君品酒店，自助早餐「Gau-Tsa 敖早」邀集全台名店進駐，即日起推出第三波新菜色，與阿娘給的蒜味肉羹、公正包子、大池豆皮店合作，不用跑到花東地區，在飯店裡就吃得到。

君品酒店表示，受到4月強震影響，東部遊客大減，這次以早餐為平台，與宜花東在地知名的3間老店合作，分別是宜蘭「阿娘給的蒜味肉羹」、花蓮「公正包子」、台東「大池豆皮店」，即日起入住君品酒店，就能在五星級飯店愜意品嚐美味小吃。

▲花蓮傳統美食「公正包子」。（圖／君品酒店提供）

▲花蓮傳統美食「公正包子」。（圖／君品酒店提供）

第二代接手營運的阿娘給的蒜味肉羹，延續北門蒜味肉羹創始店的味道，第一代老闆潘美職總是向熟識的肉販買最新鮮優質的豬前腿肉，切片醃製，加入新鮮魚漿一起攪拌，並大量加入大蒜末到羹湯中，使肉羹湯擁有了獨特且迷人的風味。

公正包子創立50年，以實惠的價格和多汁鮮美的小籠包聞名，深受許多花蓮人喜愛。招牌包子選用新鮮溫體豬肉，肉質結實且富有彈性，肥瘦比例為7：3，並加入蔥花增添天然的辛香。

▲台東古樸風味「大池豆皮店」。（圖／君品酒店提供）

▲台東古樸風味「大池豆皮店」。（圖／君品酒店提供）

大池豆皮第一代老闆曾金木，自民國54年起開始製作純手工豆皮，到第二代由兒子接手，已有近60年的歷史。店家堅持使用古法柴燒，每天半夜1點便開始工作，以手工不停地撥動豆漿表面的豆皮，最後將薄如紙張的豆皮鋪在竹竿上。豆皮曬完後，再經過簡單的烹煮，即成為許多在地人首選的美味早餐。

▲三重60年老字號「正義豆漿」進駐君品酒店。（圖／君品酒店提供）

▲三重60年老字號「正義豆漿」進駐君品酒店。（圖／君品酒店提供）

除了3家花東名店，君品酒店也邀請三重60年「正義豆漿」持續進駐，店家至今仍遵循家傳老派工法，店裡半夜泡黃豆、清晨3、4點磨豆漿、燒豆漿，不加消泡劑，黃豆至少泡5至10小時出漿，才有口感厚實滑順的豆漿。

▲「兩姊妹涼皮有限公司」招牌菜招牌菜「兩姊妹涼皮」。（圖／煙波集團提供）

▲「兩姊妹涼皮有限公司」招牌菜「兩姊妹涼皮」。（圖／煙波集團提供）

另外，煙波早堂與香港米其林必比登推介的「兩姊妹涼皮有限公司」合作，其招牌菜「兩姊妹涼皮」7月起至9月30日，將同時在煙波台南館、新竹湖濱館、宜蘭館、蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣、花蓮館及花時間-宜蘭傳藝每日早餐供應。

關鍵字： 美食雲 君品酒店 早餐美食 阿娘給的蒜味肉羹 公正包子 大池豆皮店

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