達美航空「台北－西雅圖」6／7起天天飛　3大優勢吸客

▲達美航空將以A330-900neo客機執飛「台北－西雅圖」航線。（圖／達美提供）

記者蔡玟君／台北報導

看好台灣赴美人次不斷成長，以及商務需求越趨旺盛，達美航空今（6日）宣佈於6月7日正式開通「台北－西雅圖」航線，每天都提供一個來往航班，正式重返台灣市場。隨著今年夏天4家航空陸續投入西雅圖航線直飛、增班，在台灣掀起搶客大戰，達美航空除表示樂觀其成，也分析自身擁有的3大優勢。

根據美國旅遊推展協會數據，2023年全台赴美旅遊上看34萬2000人次，成長達150%，已回到疫情前7成水準，且2023年美國旅客來台人次也已超越疫前。

看好旅客需求越趨強勁，達美航空宣布重返台灣市場，開闢「台北－西雅圖」航線，成為該航空跨太平洋網絡的第7個直飛航線。該航班特色為天天都有直飛航班，採A330-900neo執飛，更是唯一白天出發的西行航班。

▲達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）來台參加開航記者會。（圖／Ean 的世界大旅攝授權提供）

隨著華航、星宇航空這個暑假將陸續開航西雅圖，長榮航空也宣布增班西雅圖航線，4航空在台掀起北美航線搶客大戰，達美航空表示樂觀其成，也解析自身擁有的3大優勢，包括：

1.午去午回航班時間，方便旅客安排多元旅遊與商務行程，加上達美航空自身在美國境內擁有綿密的航網，方便旅客當日就可銜接前往波特蘭、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等超過40個北美城市。

2.精緻的空中體驗。達美航空西雅圖航線採A330-900neo執飛，提供套房式「達美至臻商務艙」、「達美尊尚客艙」、「達美優悅經濟艙」及經濟艙等選擇，透過3種艙等4種不同的座椅體驗，享受達美的機上精緻服務。

其中，2023年獲得SKYTRAX「全球最佳商務艙」肯定的套房式「達美至臻商務艙」，為1-2-1座椅排列，每個座位均為走道位、配備拉門設計，並享有180度全平躺式座椅，讓旅客充分享有舒適及私密的個人空間。而經濟艙除了可享有享有更多腿部空間，而所有艙等都享有季節性菜單、多樣化零食及星巴克咖啡。

3.搭乘達美航空從國際線轉美國國內線的旅客，於國內線航班均提供免費機上WiFi，業者也透露，目前國際線計劃於2025年全面提供免費機上WiFi服務。

西雅圖機場內的達美飛凡貴賓室（Delta Sky Club）也是旅客體驗另一大亮點，佔地590坪的貴賓室提供淋浴及完整SPA設施，並可享受當地美食和壯麗瑞尼爾山景，更連續三年蟬聯世界旅遊大獎「北美最佳機場貴賓室」。達美航空也計畫在2024年底將於西雅圖機場A航站，開設面積超過590坪的第二貴賓室。

▲▼中華航空、星宇航空陸續開航西雅圖。（上圖／記者李毓康攝，下圖／星宇航空提供）

▲長榮航空西雅圖航線6月底期增為10班。（圖／長榮）

而中華航空則宣布從7月14日起開飛「台北－西雅圖」，每周提供5個來往航班，星宇航空則於8月16日開飛西雅圖直飛航線，初期每周3個來往航班；長榮航空則從6月25起將直飛西雅圖航班增加為每周10個來往航班。

