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韓國水原周邊美食推薦！這間烤排骨是第一名必吃　甜鹹軟嫩好入口

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

為了去星空圖書館而來的水原，這裡離首爾市區車程約一小時，不過難得來了，該吃的該玩的一日遊都給排好排滿，其中必吃的就是水原烤排骨啦！這家剛好位於水原華城長安門旁，逛完華城後，可以來吃個烤排骨後再搭公車回車站。

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明城排骨環境
這店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好，非用餐時間也都滿滿是人，用餐時間會從二樓排到店外。這家真的是名店，兩邊牆都是名人簽名。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲可以順路逛逛水原市區，這裡也好逛，而且很熱鬧。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

餐點介紹

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲小菜先上桌，那個水泡菜好吃。豆芽菜、生菜還有沾醬等配料是搭配排骨吃的。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲醃製過的嫩排骨也跟著上烤盤了。這烤盤跟銅盤烤肉很像，有厚切排骨肉，還有帶骨排骨肉。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲醃製過的排骨甜鹹入味，而且重點是很軟嫩好入口。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲前面會有店員幫烤，後面就自己烤了。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲店員還會加上辣豆芽菜一起烤。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲帶骨排骨肉啃起來很過癮。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲搭配辣豆芽菜一起吃很讚。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲更華麗一點就是包生菜跟大蒜、泡菜等一起吃。肉質是真的嫩到一個不可思議，甜鹹軟嫩很好吃！

MENU
最基本的排骨一人份是17000韓元，還有豬五花的選擇，另外還可以搭配炒飯。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲這是非用餐時間的盛況喔。

明城排骨　명성돼지갈비

地址：京畿道水原市長安區迎華洞 281－10（長安區八達路271號街16－16）
電話：＋82312422122
營業時間：11：30－23：30
備註：地鐵「水原站 （P155）」外搭乘 301 號巴士至長安門站下車，再步行 3 分鐘；或水原華城行宮步行約 15 分鐘。

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周邊美食推薦

水原 쌍용각 炸醬麵
常常在韓劇裡看到大口吃黑呼呼炸醬麵的畫面是不是很羨慕，尤其又加上糖醋肉，那黑黑紅紅的顏色非常刺激味覺，尤其韓國人搬家時一定會叫炸醬麵＋糖醋肉外送，我當然也不例外的被吸引，但在首爾吃過好幾次炸醬麵都踩雷，總覺得這醬太甜，還不如吃韓式炸醬麵的泡麵還比較好吃。

後來吃到這家後，我才終於懂得韓國人的快樂！原來也是有好吃的炸醬麵，只是我以前沒吃到而已。這家便宜又大碗就算了，麵還很Q，醬也調的鹹甜適中，但糖醋肉就挺普的，炒碼麵也頂多中規中矩。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

行宮刨冰 행궁빙수
很奇怪，平常也不特別迷紅豆，但只要是紅豆年糕冰這三種元素組合我就一定會想買來吃，根本黃金組合。這家位於水原華成行宮旁，可愛的黃色小屋，裡面賣各種冷熱甜品，尤其是各種創意雪花冰更是吸引人，加上這裡座位很多，室內室外加屋頂，又位於觀光熱點區，生意超級好。

▲▼明城排骨店面超級不顯眼，但走進去才發現生意超好。（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

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