今年暑假去哪玩？台灣成亞洲家庭旅遊出國首選　韓國人最想去高雄

▲今年暑假，除了日韓外，更多東南亞國家成為台灣旅客首選。（圖／Agoda提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年暑假你打算去哪玩？訂房平台Agoda與Booking.com均公布台灣旅客出遊排行，Agoda表示，台灣人出國首選仍是日本，但發現泰國、越南、新加坡和馬來西亞排名大幅上升，東南亞國家就佔據排行榜一半。而Booking.com則聚焦家庭旅客，今年暑假台灣親子出國最熱門目的地分別是法國馬賽、德國施萬高和中國杭州。此外，台灣則成為今年暑假亞洲地區家庭旅遊的熱門目的地。

▲台灣旅客暑假出國排行。

▲越南已經超越泰國，成為台灣人最喜歡的東南亞國家。

Agoda指出，根據平台調查，今年暑假台灣人出國仍是日本、韓國最受歡迎，但發現泰國、越南、新加坡和馬來西亞排名大幅上升，成為海外旅遊熱門目的地，也可見台灣旅客探索更多元的假期體驗，東南亞融合海灘和異國文化的特點吸引了越來越多的關注。

▲Booking.com公布今年暑假台灣家庭熱門海外旅遊目的地排行榜。（圖／Booking.com提供，下同）

Booking.com則聚焦家庭客群出遊。台灣親子客群今年出國熱門目的地前3名分別為法國「馬賽」、德國「施萬高」、中國「杭州」。「馬賽」是法國第二大城市，以其迷人的地中海風情、豐富的歷史文化最為受到台灣家庭旅客的歡迎；「施萬高」位於德國南部，以新天鵝堡聞名，是童話故事中睡美人城堡的原型，而中國「杭州」則以西湖美景聞名，是親子遊的經典選擇。

▲高雄成韓國親子客出國熱門選擇之一。（圖／記者許宥孺攝）

平台也發現，今年暑假台灣也成為亞洲地區家庭旅遊的熱門目的地。從各國機票搜尋量來看註 ，日本將台灣列為第8大熱門夏季家庭旅遊目的地，航班搜尋量激增 195%；而台灣在香港的搜尋量也位居第5名的亮眼成績。此外，若就住宿搜尋量來說，韓國親子客出國熱門目的地之一是高雄，可見台灣擁有豐富的自然景觀、多元的文化體驗和便利的交通等因素，正逐漸成為亞洲家庭旅客出遊選擇。