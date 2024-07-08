ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

韓國5處必訪韓劇取景地！跟著金秀賢玩鐵道自行車　走訪海岸公路

▲▼《眼淚女王》聞慶拍攝地。（圖／tvN官網）

▲金秀賢拍攝《淚之女王》再度翻紅。（圖／tvN官網）

記者蔡玟君／綜合報導

金秀賢剛來台快閃舉辦見面會，讓許多人還沉浸在看到本人的回憶中，不如規劃一趟韓國之旅，朝聖韓劇取景地吧！旅遊電商Klook精選出5大熱門韓劇取景地，包括可以走訪金秀賢與金智媛主演的《淚之女王》在慶尚北道聞慶市內的取景地，或是《非常律師禹英禑》男女主角一起看海豚的港口，想像自己化身成劇中角色，留下難忘旅行回憶。

▲▼《淚之女王》的聞慶鐵軌自行車。（圖／Klook提供）

▲《淚之女王》取景場景之一的聞慶鐵軌自行車。（圖／Klook提供）

1. 探訪《淚之女王》自行車同款約會地
今年必追的韓劇之一非金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》莫屬，劇中許多經典場景都成了粉絲想前往打卡的聖地。此次有許多場景都在慶尚北道聞慶市內取景，包括女主角弟弟洪秀哲和其妻千多慧同遊的「聞慶生態世界」，還能在「聞慶鐵軌自行車」體驗劇中男女主角一起騎乘的九郎里鐵路腳踏車，以及男女主角媽媽們買咖啡的「Gardenia Cafe」，Klook也推出拍攝地一日遊體驗，帶領旅客走訪。

▲▼《我們的藍調》濟州島。（圖／tvN官網）

▲《我們的藍調時光》幾乎都在濟州島取景。（圖／tvN官網）

2. 走進《我們的藍調時光》的濟州島
《我們的藍調時光》講述小漁村居民生活中的酸甜苦辣，全劇幾乎都在濟州島取景拍攝，傳遞出溫暖又樸實的海岸風情。旅客來到濟州島，不妨前往劇中性格潑辣的海鮮店社長「鄭恩熙的家」的外圍一探究竟，或前往船長朴定俊和新手海女李英玉約會的「加波島」，徜徉於恬靜的小島風光。

▲▼濟州島《非常律師禹英禑》劇中禹英禑和李濬浩一同看海豚的海岸公路。（圖／Klook提供）

▲濟州島《非常律師禹英禑》劇中禹英禑和李濬浩一同看海豚的海岸公路。（圖／Klook提供）

3. 走訪濟州島《非常律師禹英禑》取景地
以輕鬆詼諧帶點醫學科普的角度，《非常律師禹英禑》描述有自閉症譜系障礙的天才律師，透過獨特思維，在一次次的開庭中突破僵局、驚艷眾人，同時給予觀眾反思契機；該劇後半多處場景於濟州島拍攝，包含劇中禹英禑和李濬浩一同看海豚的海岸公路及新道港口等。劇迷們可透過Klook《非常律師禹英禑》打卡之旅，將名場景一網打盡。

▲▼鬼怪拍攝地注文津海攤。（圖／Klook提供）

▲《鬼怪》拍攝地注文津海攤。（圖／Klook提供）

4. 《鬼怪》迷必去江陵朝聖
《鬼怪》即使播畢距今已8年之久，但仍是不少人心中的韓劇神作。女主角池恩倬首次召喚男主金信的注文津海邊，就位於江陵，還可順遊BTS的MV《春日》取景的巴士站。

▲▼《柏青哥》在韓國釜山多處取景。（圖／Klook提供）

▲《柏青哥》在韓國釜山多處取景。（圖／Klook提供）

5. 跟隨《柏青哥》足跡玩釜山
由獲得奧斯卡最佳女配角的韓國影后尹汝貞，以及長腿男神李敏鎬主演的《柏青哥》，劇組為營造出女主角善子兒時的生活樣貌，於釜山多處取景，其中包含釜山太宗台、札嘎其市場、甘地海灘等地，旅客也可以選擇韓劇拍攝地一日遊行程，輕鬆走訪。

關鍵字： 韓國旅遊 Klook 淚之女王 金秀賢 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

推薦閱讀

認識台東關山「6處必訪」美食景點！

認識台東關山「6處必訪」美食景點！

酷聖石冰淇淋、咖啡買1送1爽吃半年

酷聖石冰淇淋、咖啡買1送1爽吃半年

旭集、饗饗8／12起平日下午餐漲100元

旭集、饗饗8／12起平日下午餐漲100元

超級美國大披薩下殺4折！達美樂限時優惠一次看

超級美國大披薩下殺4折！達美樂限時優惠一次看

子女與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

子女與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

夏天限定！台南雙層巴士最新2大玩法

夏天限定！台南雙層巴士最新2大玩法

木須炒麵必點！板橋人激推北方麵食館

木須炒麵必點！板橋人激推北方麵食館

大苑子「巨峰葡萄系列」全門市上市

大苑子「巨峰葡萄系列」全門市上市

北車五星Buffet推早鳥優惠

北車五星Buffet推早鳥優惠

韓國5處必訪韓劇取景地

韓國5處必訪韓劇取景地

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

暑假爽玩水陸雙樂園「只要299元」

每人每晚504元住飯店！暑假也適用

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

阿里山「達娜伊谷」享受溪流水上餐

北車五星Buffet推早鳥優惠

盤點5家飯Buffet優惠

子女與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

熱門行程

最新新聞更多

認識台東關山「6處必訪」美食景點！

酷聖石冰淇淋、咖啡買1送1爽吃半年

旭集、饗饗8／12起平日下午餐漲100元

超級美國大披薩下殺4折！達美樂限時優惠一次看

子女與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

夏天限定！台南雙層巴士最新2大玩法

木須炒麵必點！板橋人激推北方麵食館

大苑子「巨峰葡萄系列」全門市上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366