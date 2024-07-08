韓國5處必訪韓劇取景地！跟著金秀賢玩鐵道自行車　走訪海岸公路

▲金秀賢拍攝《淚之女王》再度翻紅。（圖／tvN官網）

記者蔡玟君／綜合報導

金秀賢剛來台快閃舉辦見面會，讓許多人還沉浸在看到本人的回憶中，不如規劃一趟韓國之旅，朝聖韓劇取景地吧！旅遊電商Klook精選出5大熱門韓劇取景地，包括可以走訪金秀賢與金智媛主演的《淚之女王》在慶尚北道聞慶市內的取景地，或是《非常律師禹英禑》男女主角一起看海豚的港口，想像自己化身成劇中角色，留下難忘旅行回憶。

▲《淚之女王》取景場景之一的聞慶鐵軌自行車。（圖／Klook提供）

1. 探訪《淚之女王》自行車同款約會地

今年必追的韓劇之一非金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》莫屬，劇中許多經典場景都成了粉絲想前往打卡的聖地。此次有許多場景都在慶尚北道聞慶市內取景，包括女主角弟弟洪秀哲和其妻千多慧同遊的「聞慶生態世界」，還能在「聞慶鐵軌自行車」體驗劇中男女主角一起騎乘的九郎里鐵路腳踏車，以及男女主角媽媽們買咖啡的「Gardenia Cafe」，Klook也推出拍攝地一日遊體驗，帶領旅客走訪。

▲《我們的藍調時光》幾乎都在濟州島取景。（圖／tvN官網）

2. 走進《我們的藍調時光》的濟州島

《我們的藍調時光》講述小漁村居民生活中的酸甜苦辣，全劇幾乎都在濟州島取景拍攝，傳遞出溫暖又樸實的海岸風情。旅客來到濟州島，不妨前往劇中性格潑辣的海鮮店社長「鄭恩熙的家」的外圍一探究竟，或前往船長朴定俊和新手海女李英玉約會的「加波島」，徜徉於恬靜的小島風光。

▲濟州島《非常律師禹英禑》劇中禹英禑和李濬浩一同看海豚的海岸公路。（圖／Klook提供）

3. 走訪濟州島《非常律師禹英禑》取景地

以輕鬆詼諧帶點醫學科普的角度，《非常律師禹英禑》描述有自閉症譜系障礙的天才律師，透過獨特思維，在一次次的開庭中突破僵局、驚艷眾人，同時給予觀眾反思契機；該劇後半多處場景於濟州島拍攝，包含劇中禹英禑和李濬浩一同看海豚的海岸公路及新道港口等。劇迷們可透過Klook《非常律師禹英禑》打卡之旅，將名場景一網打盡。

▲《鬼怪》拍攝地注文津海攤。（圖／Klook提供）

4. 《鬼怪》迷必去江陵朝聖

《鬼怪》即使播畢距今已8年之久，但仍是不少人心中的韓劇神作。女主角池恩倬首次召喚男主金信的注文津海邊，就位於江陵，還可順遊BTS的MV《春日》取景的巴士站。

▲《柏青哥》在韓國釜山多處取景。（圖／Klook提供）

5. 跟隨《柏青哥》足跡玩釜山

由獲得奧斯卡最佳女配角的韓國影后尹汝貞，以及長腿男神李敏鎬主演的《柏青哥》，劇組為營造出女主角善子兒時的生活樣貌，於釜山多處取景，其中包含釜山太宗台、札嘎其市場、甘地海灘等地，旅客也可以選擇韓劇拍攝地一日遊行程，輕鬆走訪。