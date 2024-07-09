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雀客飯店買1送1免費享早、晚餐　老爺酒店住宿券2688元

▲▼雀客藏居 台北溫泉飯店。（圖／業者提供）

▲雀客國際酒店集團推出台北、礁溪雙館聯賣優惠。上圖為雀客藏居台北溫泉飯店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

雀客國際酒店集團為推廣夏日溫泉館別，推出台北、宜蘭雙城遊住房專案，平日連續入住宜蘭礁溪麒麟酒店與台北雀客藏居陽明山，三天兩夜8990元起包括早晚餐，等於下殺3折，或也可選擇單館買一送一優惠，適用入住為即日起至9月30日為止。

▲▼礁溪麒麟酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪麒麟酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪麒麟酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

此次業者推出雙館聯賣，從即日起至9月30日販售，入住專案包括雀客藏居台北陽明山溫泉飯店的紗帽溫泉房，和礁溪麒麟謐境輕奢雙人或親子客房各一晚，或可選擇單館買一送一，入住該方案除包括2泊4食，還特別加贈兩杯期間限定夏季沁涼啤酒。

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▲▼礁溪老爺酒店改裝重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店改裝重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

老爺酒店集團則將於12日中午12點起推出線上旅展，包括全面升級的礁溪老爺限量600張「1萬7300元悠然假期三天兩夜」，雙人入住再加贈一次自助晚餐；台南老爺行旅推出5張一套住宿券，平均每晚2688元起，還有老饕必買的2080元聯合餐飲券，可適用集團旗下12家餐廳。

▲▼礁溪老爺酒店改裝後重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店改裝後重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

此次住宿券一定要搶的就是全新改裝升級的礁溪老爺酒店，限量600套的「悠然假期三天兩夜住宿券」，雙人入住含早餐，每套1萬7300元起，加贈雲天自助晚餐2客一次，為回饋消費者，暑假小旺日每日限20間房不加價，等同再省2000元。

▲▼台南老爺行旅。（圖／台南老爺行旅提供）

▲台南老爺行旅。（圖／台南老爺行旅提供）

其他飯店住宿券方面，還包括：

1.台南老爺行旅：五張一套的「行旅客房住宿套券1萬3440元」，平均雙人每晚只要2688元起，8月底前再享旺日不加價。

2.台東知本老爺酒店：四人玩台東住宿券9900元，再送館內消費抵用金2000元。

3.新竹老爺酒店：風城迎夏住宿券3099元，持2張券即可入住四人豪華家庭客房，再加贈手作米粉課程兌換券體驗DIY樂趣。

4.北投老爺酒店：住宿券5999元，再加贈雙人仲夏下午茶。

5.台中大毅老爺行旅：FUN肆遊台中住宿券3099元，雙人入住加價900元還可升等風格套房。

同時，老爺酒店集團首次推出「2080元聯合餐飲券」，可任選旗下12家餐廳使用，買10張送1張、買20送2張，以此類推。持券任選台北老爺Le Café咖啡廳自助式午餐或晚餐2客、中山日本料理廳午間套餐2客或晚間套餐1客、明宮粵菜廳午間套餐2客或晚間套餐1客、台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳午間或晚間義式雙人套餐等。

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