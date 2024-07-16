▲礁溪長榮鳳凰酒店是礁溪的五星酒店之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

礁溪向來是宜蘭飯店一級戰區，老字號飯店為持續吸引旅客造訪，不斷推出新意。如礁溪長榮鳳凰酒店就將房內洗浴備品換成LVMH集團旗下品牌，全自助餐廳更首創烤鴨全宴吃到飽，並提供星巴克無限暢飲，在傍晚時分，於泳池也推出漂浮飲品免費拿，有吃還有得拿，讓旅客從細節中感受貼心款待服務。

▲▼戶外泳池區新增4座發呆亭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有全台首創夜間漂浮飲料，讓旅客免費拿。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪長榮鳳凰酒店這個夏天更新館內部分設施，如大廳換上色彩繽紛的水波紋地毯及沙發，5樓千坪慢活SPA的戶外泳池區，則全新打造4座發呆亭，讓旅人在此慵懶放空；在傍晚時分，更有全台首創夜間漂浮飲料，將一瓶瓶罐裝飲料放在泳圈內，在水中漂浮，讓旅客能自由拿取。

▲桂冠自助餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼餐廳提供烤鴨全宴吃到飽，一鴨6吃還有現場現包的烤鴨捲餅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼餐廳提供星巴克無限暢飲，早餐還可以外帶一杯離開。（圖／記者蔡玟君攝）

在餐廳也有獨特亮點，如二樓桂冠自助餐廳內有柏克金啤酒無限暢飲，更首創一鴨6吃的全鴨宴吃到飽，從烤鴨架、酸白菜鴨肉湯、香鍋辣炒鴨，到現做現包的宜蘭特色烤鴨捲餅等，讓旅客無限吃，同時不管是早餐或晚餐時段都提供星巴克無限暢飲，早餐時段更提供杯子讓房客能外帶一杯星巴克。

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▲▼客房全面換新備品。（圖／記者蔡玟君攝）

響應環保政策，酒店將客房洗浴備品全新升級，除了更換成大瓶裝外，更全數使用全球最大奢侈品企業「LVMH集團」旗下的護膚品牌Cha Ling（茶靈），入住就能用到LV備品。業者也同步推出全新「果然夏日瘋」住房專案，平日一泊一食專案每房8000元起，一泊二食專案每房9200元起，若一次連住兩晚（或當日入住二間）再減3000元。

同時配合宜蘭縣推動在地觀光，凡於長榮鳳凰酒店住宿的房客，退房當日可憑住宿滿額的紙本發票，免費兌換宜蘭國際童玩藝術節入園憑證，發票金額滿2000元可兌換1人免費入園、滿8000元可免費兌換4人免費入園。

▲礁溪老爺酒店改裝後已經重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

同為礁溪老字號五星酒店，礁溪老爺酒店近期也進行開幕20年來最大封館改裝，以新面貌提供更細緻的日式款待服務。此次改裝將150間洋式客房全面換新，更貼心提供Dyson吹風機與直捲髮造型器，更將會議廳改建成全新奢華茶點空間「茶寮清泉」，讓入住10次以上的常旅客可以免費享用半自助下午茶，還有專人侍茶服務。

▲洋式景觀客房的客廳從沙發、長桌、電視櫃到電視全部換新。（圖／記者蔡玟君攝）

以洋式景觀客房為例，沙發換成更大、更好躺臥的獨立筒沙發，電視升級為50吋、下方換成附帶行李架功能的電視櫃，並在靠近窗戶一隅放上由自家員工於改裝期間，特地去學習的日本插花「池坊花道」花藝；一整張長桌降低高度，精巧的食盒中附上全新茶點，包括日本「源吉兆庵」米菓與「井村屋」羊羹。

▲客房床鋪改採子母床墊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲依照景觀不同，浴池全面換新。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每間客房都提供Dyson吹風機和離子夾與捲髮器。（圖／記者蔡玟君攝）

床鋪方面則將床墊採子母床，可依喜好更換，整間客房的塗料也採無毒健康塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料S-491」；浴室也全面換新，洗手台下方的備品櫃重新設計，並升級成Dyson吹風機，以及直、捲髮造型器，浴池與地板也重新更換，面向蘭陽平原景觀浴池為黑色，面山景則設計為白色。

▲▼礁溪老爺酒店全新空間「茶寮清泉」，為常旅客打造專屬半自助式下午茶，還有專人侍茶。（圖／記者蔡玟君攝）

為了提供住客更好的用餐空間，礁溪老爺此次改裝打掉原本的會議廳，打造全新餐飲空間「茶寮清泉」，整體空間寬敞繽紛溫潤，除可提供住客於此享用早晚餐外，更為已入住10次以上的常旅客在此免費提供專屬半自助式下午茶，包含專人侍茶，每一種茶款都有專屬茶器，並提供隱藏版精緻台式餐點，還有各式輕食、甜點蛋糕與紅白酒、氣泡飲和咖啡無限享用。

▲全新改裝的育樂中心，增加遊戲機台空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有兒童遊戲室。（圖／記者蔡玟君攝）

育樂中心也重新改裝，以繽紛亮黃色營造愉悅氛圍。育樂中心共分為7區，有撞球桌、健身房、兒童遊戲室、遊戲機台區、書報閱讀休憩區、小型商務視聽區與KTV歡唱空間。兒童遊戲室空間遊具也採用木頭環保無毒材料製作，從小汽車到木馬、扮家家酒設施，到使用回收檜木打造的疊疊樂積木，讓親子可以在這裡相聚同樂。