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宜蘭最新2處親子室內景點！大量皮卡丘超好拍　在頭等倉用頭玩遊戲

▲▼宜蘭白日夢自拍館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲白日夢自拍館打造一處「皮卡丘迷幻洞穴」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

天氣越來越熱，好拍又好玩的室內景點當然是出遊首選！宜蘭就有2處最新開幕的親子室內景點，如「白日夢自拍館」就打造10大好拍場景，還有大量皮卡丘出沒；甫於6月開幕的「頭等倉」，則主打用頭、手甚至全身玩各種遊戲，讓旅客放下手機，沈浸在各種有趣體驗中。

▲▼宜蘭白日夢自拍館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲白日夢自拍館外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭白日夢自拍館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入口以床鋪為意象，代表旅客入睡準備進入夢鄉。（圖／記者蔡玟君攝）

位於五結的「白日夢自拍館」是近年宜蘭新開幕好玩又好拍的室內景點，業者打造10大美拍夢境主題，從入口處一開始的床鋪意象，代表旅客準備入睡，進入夢境當中，接著開始在各種夢境中盡情拍照。

▲▼宜蘭白日夢自拍館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼館內場景多元，大人小孩都能盡情拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭白日夢自拍館。（圖／記者蔡玟君攝）

夢境主題有開採金礦、算命、購物等，其中最受大人小孩歡迎的就是寶可夢天堂「皮卡丘迷幻洞穴」，在鏡面空間中放入大量皮卡丘，大人小孩都能騎在皮卡丘玩偶上盡情拍照。

▲▼宜蘭白日夢自拍館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有小船、購物場景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭白日夢自拍館。（圖／記者蔡玟君攝）

在通過夢境之船、粉色購物空間後，場景尾聲以整面鬧鐘牆作為結尾，代表鬧鐘響起，從白日夢境回到現實，讓人感受細膩的場景轉換安排。而旅客想到白日夢自拍館必須注意的是，館方規定必須穿襪子才能入內。

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲6月新開幕的室內景點「頭等倉」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲等待區的「地頭鼠愛深蹲」宛如真人版打地鼠體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於員山的「頭等倉」則是今年6月最新開幕的室內主題遊樂場館，強調用「頭」來玩各種趣味遊戲。業者打造16個遊戲體驗，從入口等待區「地頭鼠愛深蹲」就開始，宛如真人版打地鼠體驗，一人手拿氣槌，一人充當地鼠，出沒在不同洞穴中，為了維護衛生，店家也會準備防塵帽。

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「一拳超人」是戴上拳擊帽，用拳頭打達摩塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「守門員」則是頭戴含籃球網的頭套，用頭接住機器發射出的球。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

16個遊戲中有4種限玩一次，包括「一拳超人」、「首門員」、「大腳工程師」和「維京人的成年禮」，一拳超人是戴上拳擊帽，用拳頭打達摩塔；守門員則是頭戴含籃球網的頭套，用頭接住機器發射出的球；大腳工程是則是穿上大鞋套，用腳趾頭來搬磚。

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「維京人的成年禮」宛如放大版的電流急急棒。（圖／記者蔡玟君攝）

而維京人的成年禮宛如放大版的電流急急棒，遊客頭戴鐵鍋，以鐵鍋兩側鐵竿穿過迷宮，碰觸到兩側則會響起警報音，只要警報音響起在5次內，就能獲得一份小禮物，可是考驗全身平衡感、注意力的一大有趣挑戰。

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲恐龍食人魚小遊戲體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼頭等倉主題館打造16個體驗，讓大人小孩能盡情玩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭室內景點頭等倉。（圖／記者蔡玟君攝）

其他遊戲還包括計時30秒內，看誰能在手指咬上最多隻恐龍的「恐龍食人魚」，以及「指尖金斗雲」，用兩根手指滑板穿過高低起伏的通道，或可以讓小朋友用手拍擊的「羅納多的絕殺」，每一樣都能讓大人小孩玩得不亦樂乎，且遊戲體驗全程都在室內，不管是太熱或下雨，都能盡情玩耍。

關鍵字： 宜蘭旅遊 親子旅遊 白日夢自拍館 頭等倉 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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