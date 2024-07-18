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花蓮金針花季8月登場！80公頃花海美到10月　還有卡娜赫拉見面會

▲▼花蓮富里金針花海。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮富里金針花海。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的花蓮金針花季又來了！花蓮縣政府宣布，今年金針花季從8月10日至10月13日為止，今年赤科山與六十石山留花面積共80公頃，同時規劃多個景點與美食，期望藉由金針花季能帶動花蓮觀光。

▲▼花蓮金針花海赤科山。（圖／花蓮縣政府提供）

▲赤科山金針花海今年將有卡娜赫拉氣球。（圖／花蓮縣政府提供）

玉里赤科山今年再次取得日本卡通人物卡娜赫拉肖像授權，在代表打卡景點之一「三巨石」設置大型人偶氣球增加趣味性，並於8月14日於櫻之谷舉辦卡娜赫拉人偶見面會。同時，在8月也有5場次的赤科一日遊行程，讓遊客以一天8小時，搭乘專車悠遊金色花季、徜徉花海打卡拍美照、蒐集赤科山完整美景、手做體驗、享受風味美食。

▲▼花蓮富里金針花海。（圖／花蓮縣政府提供）

▲富里金針花海還能遠眺花東縱谷景觀。（圖／花蓮縣政府提供）

富里六十石山今年則以「忘憂大地感謝祭」為主題，用慶典的方式呈現，並也規劃一日遊、二日遊行程，讓遊客不必傷腦筋安排行程，搭乘專車一次玩足。

▲▼花蓮金針花海赤科山。（圖／花蓮縣政府提供）

▲今年花蓮金針花季推出一日遊與二日遊行程。（圖／花蓮縣政府提供）

而為了回饋帶愛到花蓮，以行動支持花蓮鄉親的遊客，赤科山與六十石山同時推出優惠活動，赤科山遊客可以花費330元購買樂遊券，就可持券在玉溪地區農會及赤科山合作店家消費500元，等於享受約7折的好康。六十石山的遊客則可以在富里鄉農會羅山展售中心購物換贈品。此外，正在推廣的農粉幣在金針花季中，遊客也可以同時使用獲取優惠。

 

關鍵字： 花蓮旅遊 花蓮金針花季 賞花旅遊 花海旅遊

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