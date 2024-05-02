首爾「江南區」住宿指南＋旅遊地圖！統整8間房價＆交通攻略　

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

首爾的江南區是品味韓國時尚與文化的絕佳選擇，精選了8間江南住宿與江南飯店推薦清單，本篇有許多高雅精緻的住宿選擇，無論您是追求奢華享受還是渴望山谷清幽，這份清單都將成為您探索江南之旅的完美指南。

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首爾江南商圈介紹

首爾江南區擁有高端時尚、美食與文化，主要商圈包括梨泰院、江南大路、COEX商圈和首爾車站附近，梨泰院是年輕人最愛的購物街，江南大路是商業中心，COEX商圈擁有國際品牌店，首爾車站周邊有大型購物中心，商圈內還有豐富的文化和娛樂設施，吸引著遊客和本地人前來消費和娛樂。

江南住宿旅遊地圖

江南住宿選擇「三大」要素

預算：確定您的預算範圍，江南有從經濟型旅館到高檔酒店的各種住宿選擇。

位置：優先考慮地理位置，選擇靠近您想要探索的景點或交通便利的地區。

設施：查看住宿的設施和服務，例如免費早餐、健身房等，確保符合您的需求和舒適度。

江南飯店住宿價錢

江南地區的飯店住宿價格因酒店等級、設施、位置和旅遊季節而有所不同，經濟型飯店的價格可能在每晚1700元至3000元之間，而高檔豪華飯店的價格則可能超過10000元甚至更高。

首爾住宿

江南Ananti at Gangnam

Ananti at Gangnam評價

這家酒店一開幕就因其英倫風格的泳池成為話題，它獨特的設計融合了半室外和半室內的元素，被紅磚牆所環繞，水晶吊燈點綴其間，彷彿置身於傳統歐洲酒店中。採用雙層套房風格，可供四人入住。客房以木系元素搭配飽和色彩的傢俱，營造出溫馨時尚的氛圍，每個客房配有私人客廳、奢華浴室和雅致的睡房，落地玻璃更能讓客人盡情欣賞江南的城市景色！

地 址 ：74－6 Nonhyeon－dong, Gangnam-gu, Seoul, 南韓

入住時間：下午3：00

退房時間：上午11：00

交通：距離江南車站，約6分鐘車程即可抵達

房型價格：雙人床TWD7000元 起

首爾板橋希爾頓逸林酒店 DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo



DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo評價

位於京畿道城南，離首爾市區有一點距離，但只需大約20分鐘的車程就能抵達江南區，去熱門景點逛逛也挺方便的！酒店環境十分寧靜，被翠綠的山景包圍，部分客房還能欣賞到城市的美景，而豪華客房更有270度的窗景。所有客房都配有洗衣機、電磁爐和廚具，有些房間還有景觀浴缸。在空中酒吧用餐，可以一邊享受美食，一邊欣賞城市的天際線！

地 址 ：26_H, Baekhyeon－ro, Bundang－gu, Seongnam－si, Gyeonggi－do, 南韓

入住時間：下午4：00

退房時間：上午11：00

交通：距離江南車站，約18分鐘車程即可抵達

房型價格：雙人床TWD 3600元 起

Hotel Uri&



Hotel Uri&評價

位於江南區，周圍有很多餐廳和購物商場，COEX MALL的星空圖書館和室內水族館都可以步行到達，地理位置超方便！客房設計簡約，以奶茶色調和木頭元素為主，給人溫馨的感覺。雖然客房空間不大，但設施應有盡有，有浴缸、冰箱、沙發區等等，窗外還能欣賞城市景觀，而且有隔音窗簾，可以享受安靜的時光！

地 址 ：20 Samseong－ro 96－gil, Gangnam－gu, Seoul, 南韓

入住時間：下午2：00

退房時間：下午12：00

交通：距離江南車站，約9分鐘車程即可抵達

房型價格：雙人床TWD 3000元 起

首爾江南沃科酒店 voco Seoul Gangnam, an IHG Hotel







首爾江南沃科酒店評價

是IHG集團旗下的品牌。坐落在江南區，鄰近新沙地鐵站和知名的購物大道新沙洞林蔭樹路。從酒店步行到地鐵站和新沙林蔭大道只需5分鐘和7分鐘，無論是吃喝還是玩樂都超方便。酒店提供多達12種不同的房型，所有客房都有浴缸，而且有些客房的浴缸正對著窗戶，可以一邊欣賞景色一邊泡澡！還有些客房配有檜木風呂、私人泳池和小廚房，設施真是一流！

地 址 ：144 Dosan－daero, 논현1동 Gangnam－gu, Seoul, 南韓

入住時間：下午3：00

退房時間：上午12：00

交通：距離江南車站，約6分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 4800元 起

首爾江南AC酒店 AC Hotel Seoul Gangnam



首爾江南AC酒店評價

步行一分鐘就能到達首爾地鐵站，交通超級方便。酒店擁有274間客房，提供5種房型，讓您挑選。特別的是，0至8歲的小朋友不需要額外的床位，可以免費入住，而且多數房型都有大床和雙床可供選擇。免費使用各種設施，包括健身房、游泳池，還有一個專門為小朋友打造的遊樂場，讓他們盡情玩樂！

地 址 ：10 Teheran－ro 25－gil, Gangnam－gu, Seoul, 南韓

入住時間：下午3：00

退房時間：上午12：00

交通：距離江南車站，約2分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 6000元 起

Patio7 Hotel



Patio7 Hotel評價

位置超優，不論是搭地鐵還是機場大巴都方便極了！從鶴洞站走個5分鐘就到，而且周邊還有一堆好吃好喝的餐廳、咖啡店。要去熱鬧的商圈也只需15分鐘的步行路程，簡直太便利了。酒店的格局安靜舒適，尤其那個Hinokki Studio房型，超受歡迎！房間裡頭有簡約清新的日式風呂，設計超時尚，拍照打卡根本無敵！

地 址 ：736 Nonhyeon－ro, Nonhyeon－dong, Gangnam－gu, Seoul, 南韓

入住時間：下午3：00

退房時間：上午12：00

交通：距離江南車站，約6分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 1700元 起

朝鮮皇宮豪華精選酒店 Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam



朝鮮皇宮豪華精選酒店評價

朝鮮酒店度假村旗下的星級飯店，離地鐵站只需幾分鐘路程，交通超便利，去江南、瑞草等熱門景點都方便極了，酒店裝潢特別有藝術氣息，處處都充滿奢華復古的設計特色，打開窗就能欣賞到美麗的南山風景，有些房間還有露台，以及超美的室內游泳池、桑拿溫泉等設施，舒適又豪華！

地 址 ：231 Teheran－ro, Gangnam－gu, Seoul, 南韓

入住時間：下午3：00

退房時間：下午12：00

交通：距離江南車站，約3分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 11000元 起

首爾索菲特大使酒店及服務式公寓 Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences



首爾索菲特大使酒店及服務式公寓評價

客房風格簡約又奢華，牆面用了淺色調，搭配大片落地玻璃窗，讓陽光盡情灑進房間，非常明亮通透。位置絕佳，就在樂天世界購物城旁，不僅方便購物，而且旁邊的石村湖，每到春天櫻花綻放，美不勝收，絕對是必訪的景點。距離最近的蠶室站只需步行3分鐘，交通十分便利。

地 址 ：209 Jamsil－ro, Songpa－gu, Seoul, 南韓

入住時間：下午3：00

退房時間：下午11：00

交通：距離江南車站，約16分鐘車程即可抵達。

房型價格：雙人床TWD 8800元 起

江南住宿常見問題Q&A

Q1.哪些是適合親子家庭的江南住宿?

推薦首爾江南AC酒店、首爾索菲特大使酒店及服務式公寓，有多項設施，大小朋友都能開心暢玩！

Q2.江南飯店哪些是適合情侶夫妻的?

推薦朝鮮皇宮豪華精選酒店、Ananti at Gangnam，設計非常奢華質感，很適合浪漫約會出遊。

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