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每碗漲10元變「60元」　花蓮必吃「豐春冰菓店」恢復營業了

▲▼豐春冰菓店。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲豐春冰菓店。（圖／Mika出走美食日誌提供）

記者黃士原／台北報導

花蓮必吃「豐春冰菓店」因4月強震嚴重受損而暫停營業，在經過近3個月的整修後，已於6月底恢復營業，不過只能外帶，不提供內用服務，而每碗價格也從50元上漲到60元。

位於壽豐鄉的豐春冰菓店，是到花蓮旅遊必吃的冰店，開業已有70年歷史，小小的店面裡有一半的空間是舊式製冰機器，飄散濃厚古早味，遵循古法做出來的甘蔗冰別具特色，每到夏天，店門口總是大排長龍。

▲「豐春冰菓店」已於6月底恢復營業。（圖／Mika出走美食日誌提供）

今年4月因為花蓮強震受損，「豐春冰菓店」暫停營業進行整修，6月底恢復營業，不過依然只能外帶，不提供內用服務。配料菜單有紅豆、綠豆、花豆、芋頭、鳳梨、仙草跟蓮子，民眾可任選2種，每碗價格也從50元上漲到60元。

▲冰鄉提供使用愛文、金煌兩款打成的芒果醬，民眾可以自行淋在芒果牛奶冰上面。。（圖／取自冰鄉臉書）

另外，台南必吃冰店「冰鄉」，7月3日起開賣芒果冰，為維持現場販售流暢度，暫時不接受電話預定，一律現場排隊，芒果季營業時間下午1點至售完。店家表示，民眾可以先拿取號碼牌後，再回來店裡享用，避免現場辛苦等候，如果排隊人數眾多時或是影響隔壁鄰居時，會提早填單結帳發號碼牌。

冰鄉的芒果牛奶冰使用固定合作果農所提供的芒果，包含愛文、金煌、烏香與香水芒果，視當日進貨品種而定。刨冰上面除了鋪上滿滿的芒果塊之外，店家還提供使用愛文、金煌兩款打成的芒果醬，民眾可以自行淋在芒果牛奶冰上面。

關鍵字： 美食雲 豐春冰菓店

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