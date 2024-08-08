各國少見啤酒任挑！中藥鹹酥雞香氣無敵　桃園隱藏版5星餐酒館

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撰文攝影／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE、整理／實習記者柯珮萱

說到桃園的餐酒館你會想到哪一家，今天要來跟大家分享一家我覺得很優質的餐酒館，不管你是想要小酌一番，抑或和三、五好友相聚吃飯，我都很推薦這一間，只是它的位置有些偏僻很容易走錯，再加上店面不大，殊不知裡面有賣各式各樣台灣少見的啤酒，連菜色都很好吃，說是桃園的隱藏版餐酒館，那還真的一點都沒錯。

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芭絲特餐酒館位置

座落於桃園的春日路上，這一帶感覺美食餐館不多，倒是很多車子都是呼嘯而過，要不是有熟人帶路，你不知道這裡藏了一間很厲害的店，雖說藏的隱密，但附近停車場倒是不少，最近的走路約莫8分鐘，附近也有公車可以坐，地理位置還算不錯。

▲店家很貼心，還幫客人已經註明哪兒有停車場，小細節都可以感受到。

芭絲特餐酒館環境位置

看起來雖然簡單，沒有過多奢華的裝飾物，但卻有一種魔力，讓人一進去就有好心情，再加上老闆娘非常熱情，你就像到朋友家吃飯一樣，可以完全放鬆而無壓力，這種感覺真的讓人好喜歡。

▲裡面的環境跟一般的餐酒館裝潢不像，多了一股溫馨的味道，在這裡用餐真的讓人感覺很舒服。

▲往後走竟然有一整排的扭蛋，看到後小孩子都瘋了，偷偷告訴大家，其實我也是很愛扭的。

▲販售各式各樣、外面少見的啤酒，這是芭絲特的特色之一。

▲像他們家就有無麩質的橄欖啤酒，這款啤酒就相當適合會過敏的人喝。

芭絲特餐酒館菜單 Menu

看了一下菜單，我覺得菜色算豐富，重點是價格超便宜，硬要說我覺得這家的CP值超高，聽到價格你真的會嚇一跳，從開胃菜、烤物、炸物、熱炒、主食到湯品，老實說我光看菜單就想流口水，實在是太多道我都好想吃。

芭絲特餐酒館採QRcode點餐

採QRcode點餐，現在外面店家愈來愈多用這樣的方式點餐，我自己也很推崇這樣的點餐方式，想吃什麼手機滑一滑就可以，還不用等服務人員過來浪費時間，這一點很加分。

▲今天一家四口全部出動，看了菜單真的什麼都想吃，不知不覺就點了滿桌菜，看起來真的超誘人。

▲像是剛才說的無麩質啤酒，這裡也有不少款日本清酒，老闆娘還介紹我一款適合女生的酒，喝起來就像在喝果汁，配上佳餚可是剛剛好。

▲這瓶粉紅色啤酒，喝起來真的就像果汁，我自己超喜歡，如果你喜歡喝啤酒，但不喜歡酒感太重的，這款一定要試。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。





▲如果你不想喝酒也沒關係，這裡也有不少款無酒精飲料，通通任你選。

中藥鹹酥雞160元

沒想到餐酒館還有賣鹹酥雞，我們家都愛吃這個，忍不住點了一份，一上桌你就被它特殊的中藥胡椒香氣給吸引，聽老闆娘說，他們可是試了好幾家中藥房，才選出這特殊配方的胡椒粉，還用九層塔一起下去油炸，更是提升它的不少香氣，一旁還放了洋蔥可以解膩，可是外面吃不到的好味道。

▲這個中藥胡椒粉真的挺特別的，在外面還真的沒吃過類似的味道，配上鹹酥雞可是剛剛好。

▲每塊鹹酥雞都好大一塊，吃起來真的非常過癮，外酥內軟、內餡微微還帶一點汁而不會柴，是炸物卻不會讓人感覺油膩，相當加分。

▲每塊都很厚實又新鮮，吃進嘴裡充滿了彈性，看起來很有韌性，但其實吃起來卻是帶有Q勁而不失軟嫩。

酸辣九孔鮑（280元）

這是菜單看不到的隱藏版菜色，每個九孔鮑都厚實飽滿，吃起來也非常新鮮，而主廚特調醬汁味道酸酸辣辣，我覺得還蠻泰式的，外面也吃不到這個味道，想品嚐就只有這吃得到，而且要記得打電話先預訂，因為九孔鮑不是天天有，還好我有上網做功課，知道有這一道的時候立馬就下訂。

▲不得不說，配色可是相當的秀色可餐，顏色真的好有引人食慾的魔力。

女婿蛋（80元）

看到價錢的時候我真的嚇一跳，這一道竟然只要80元，未免也太划算了，有興趣的朋友可以上網查一下它命名的有趣故事，其實就是半熟蛋，再淋上主廚特製的醬汁，這道吃起來也是比較偏酸辣，而且辣度還不低，喜歡吃辣的朋友一定要試試看，保證你上癮。

▲通常我在餐酒館看到的都是半熟蛋，印像中好像還是第一次看而雞蛋跟皮蛋配。

泰式烤雞腿（260元）

使用最大隻的去骨雞腿，足足就有12兩這麼重，雞腿外層看著好像裏著一層油花，但其實吃起來一點都不油膩，肉嫩有彈性，而且嚼勁也夠，它的醬汁也是屬於比較泰式的，酸酸辣辣相當開胃，而且烹煮的過程中已經幫客人切成一塊塊，讓客人吃起來可是相當方便。

▲忍不住想說，看到這烤好的色澤，我真的都想噴口水了，顏色真的有夠美。

蝦醬高麗菜120元

又是一道CP值很高的餐點，有些人不喜歡吃蝦醬，是害怕它會有腥味，但跟你們說，「芭絲特餐酒館」的蝦醬真的放得剛剛好，炒得非常入味，而且高麗菜很甜很脆，感覺像是使用高級的高山高麗菜，這道好值得點，重點是超下飯。

30CM牛串佐松露醬380元

牛肉足足長達30公分，光是拿起來都很有沉甸感，牛肉上面密密麻麻的可是貨價實的松露醬，吃下牛肉之後，每一口都是濃郁的松露味，旁邊還放了生菜讓你包，可以解膩又清爽。

▲松露醬給得絲毫不手軟。

▲牛肉切成一塊塊，就像骰子牛肉，松露醬雖然給很多，卻意外的不會太搶戲，吃到這裡總覺得主廚好強，把每道菜色都演繹得很出色。

酸辣海鮮湯280元

一撈起來滿滿都是海鮮料，重點是它的湯真的是我在台灣跟過前三名的，味道沒有像泰國當地那麼重，已經調整成適合台灣人的口味，連洪先生這隻歪嘴雞也稱讚他們家的湯超好喝的。

▲超大一盅，價格真的也很實在。

和風鹽烤蝦280元

這道也是菜單上看不到的隱藏版，今天運氣不錯，剛好遇到店家有進貨，每隻鮮蝦都超大尾，乍看之下好像是超大草蝦，其實這是巨無霸版的白蝦，而白蝦的特色就是甜，真的很甜，這白蝦的調味很簡單，海鮮只要新鮮就好吃，單純只是使用鹽烤就很好吃，不用過多的調味，更能吃到海鮮本身的滋味

▲蝦子很新鮮，剝殼也很輕鬆又容易。

食後心得

第一次來到芭絲特就很喜歡這裡用餐的氛圍，如果要說菜色味道，每一道我都覺得很有水準，重點是用餐氛圍讓人感覺很舒服，而且喜歡貓咪的朋友，裡面還有兩隻店貓可以療癒你，想要和朋友喝個小酒、吃點美食，這裡真的是個很不錯的好選擇。

芭絲特餐酒館

電話：09－8102－3003

店址：桃園市桃園區春日路1435號

營業時間：17：00 ～ 凌晨 2：00（周一公休）

蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE

愛吃愛玩愛分享，喜歡一切美好又有趣的事物，內心住著小女孩，對任何事都充滿著熱情，尤其對美食更是難以抵抗！ 歡迎大家來我的格子玩，更謝謝你們的每一個足跡：）

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