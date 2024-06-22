中壢宵夜「灌湯包」一咬湯汁狂流！還有鮮蚵、牛肉起司創意口味

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撰文攝影／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE、整理／實習記者黃亭詠

說到這間「古猗園灌湯包」，對我們家可是不陌生，有到中壢的時候，最常吃的小吃這間絕對排行前三名，那種一口咬下去的爆漿感簡直讓人愛到不行，而且偷偷跟你們說，他們家的小菜也很好吃。

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古猗園灌湯包位置

「古猗園灌湯包」座落於中壢中美路上，其實台灣南部、中部也各有分店，印象中我第一次吃到的時候就覺得好驚豔，從此就直接列為愛店。

▲環境舒適舒服，開車朋友完全不用擔心，前面在店的斜對面就有一個停車場。

▲一籠一籠的灌湯包，現蒸現煮的湯包最好吃。

▲裡面燈光明亮，一看就給人好印象，重點是整理的非常乾淨，也沒有一般小吃店黏黏那種不舒適感。

▲蒸籠竟然也可以當裝飾，只能說老闆真的很有創意。

▲黃色的燈光給人一種溫馨的感覺，桌與桌都不會靠得太近。

▲湯包全部都是現包，跟一般冷凍湯包可是完全不一樣。

▲醬料區也是整理的很乾淨，有薑絲、辣椒、醬油、醋等。

▲冰箱裡面也有豆漿、米漿等。

▲拿了涼拌百香果梅子、泡菜及海帶芽，這個以梅子入味的百香果蘿蔔，很解膩又非常夠味。

菜單 MENU

這裡的灌湯口味還真不少，數了一下大約有將近10種這麼多，甚至有些口味還很特別，在別的地方還不見得吃得到，其它還有湯品及麵食類。

有夠蝦灌湯包170元

▲這是店內人氣的第一名，瞧那肥美外露的蝦子，光看就十足誘人。

每隻蝦子都飽滿大隻，如果你的嘴巴夠大，很建議一口直接吃下，完全可以享受到那種湯汁在嘴裡爆開的過癮感，還有蝦子帶來的鮮味。

▲裡面的內餡也是絲毫沒有開玩笑，湯包的油脂與瘦肉的比例很剛好，不會讓人感覺太油膩。

▲一咬開湯汁馬上就流出來，連一個湯匙都快接不住。

牛肉起司灌湯包110元

▲鮮美的肉餡，裡面還混著濃郁的起司，有點中西式的組合，讓人很意外起司跟內餡竟然會這麼合。

原味灌湯包90元

▲想要吃最純粹的味道，那就可以選這道原味灌湯包，單純就是青蔥、豬肉的鮮美滋味。

▲湯包的湯汁非常多，內餡也給得絲毫不馬虎，滿滿的內餡。

鮮瓜灌湯包100元

▲裡面吃得到整塊大絲瓜，如果喜歡菜加持的美味與甜美感，這道很推薦。

鮮蚵灌湯包

▲加上鮮蚵多了更多鮮美的海味，尤其海鮮控的朋友更是不能錯過。



鮮蝦灌湯包100元

▲別說有大蝦霸氣外露的，這裡也有內餡直接包蝦子的，一口吞下，是保證可以吃到整隻蝦。

▲酸辣湯40元，每喝一口都可以感受到料的存在，像是鴨血、木耳、豆腐，湯頭夠酸又夠辣。

▲玉米濃湯40元，湯起來略帶稠厚，本身的奶味極重、甜味也很高，有滿滿玉米粒與馬鈴薯。

麻醬麵60元、炸醬麵65元、辣子拌麵60元

我覺得麵食類CP值還蠻高的，只要一個銅板價，就可以讓你吃飽飽，每碗給得份量都很多，裡面我最喜歡的是麻醬麵，麻醬非常香又夠味，拌上麵還真的讓人非常意猶未盡，而炸醬麵很特別，竟然還加了泡菜，吃起來的味道也算蠻不錯的。

古猗園灌湯包（中壢店）

電話：（03）280－4073

店址：桃園市中壢區中美路二段116號

營業時間：10：30 ～ 凌晨 12：00

蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE

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