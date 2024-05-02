中原大學CP值牛肉麵！免費加湯加麵不用錢　還有飲料豆花吃到飽

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撰文攝影／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE、整理／實習記者柯珮萱

中壢平價牛肉麵推薦「鍾小勤麵食館」，是我吃過數一數二CP值最高的牛肉麵，這天又特地跑來吃，沒想到味道都沒變，牛肉麵也是一樣好吃，甚至還有提供免費的飲料（有時候是豆漿）、豆花無限續之外，只要90元，還可以免費加湯加麵不用錢，真的好划算！

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附近交通

座落於中壢的新中北路上，前面就有大大的停車場，雖然這裡坐公車不太方便，但對騎車、開車的朋友來說，想停車完全沒有問題，完全少去找車位的煩惱，開幕至今雖然沒有多少時間，卻在Google上擁有4.5的高分，也有許多一吃就變成主顧的回頭客。

▲一進去就看到這個候位區，佈置得看起來很有童心，視覺上相當可愛。



▲環境非常寬敞。

環境介紹

目測可以同時容納50人以上，木質配上純白顏色的桌椅看起來也很清新，重點是這裡的窗戶很多，天氣好的時候裡面就算不開燈也超明亮，也許多了一些綠色盆栽，在這裡吃麵食類，最低只要90元就可以免費加湯加麵不用錢！

▲檯桌上有不少小菜種類，客人如果有需要都可以自行取用。

▲店家很貼心也衛生，每一碟還用透明的蓋子保鮮著。

免費飲料、豆漿、豆花無限續

只要在店內用餐，皆提供每位客人飲料（有時候是豆漿輪流）及豆花無限享用，豆花都是店家自己做的，全部都在前一天就泡好黃豆、隔天再把泡軟的豆子手工做成豆花，光看就讓人覺得超好吃。

▲提供糖水供客人享用，糖水不會太甜也不會太膩，豆花加上糖水之後變得很有古早味。

▲這次來還發現多了兩台飲料機，為喜歡喝飲料的朋友們更增添許多選擇。

▲有提供開水給客人們飲用。

菜單 Menu

今天四個人點了兩碗麵、一碗湯及一盤燴飯和一些小菜，小資價格就可以吃得超級飽，重點是這裡還有無限的豆花可以免費享用，光是豆花我自己就喝了三碗，因為這間的豆花真的完全不輸外面專門賣豆花的甜湯店，超好吃的。

紅燒牛三寶麵220元

澎湃的賣相讓我們一看就覺得很有飽足感，滿滿的蔥花，裡面還有牛肚、牛腩及牛筋，青菜的份量也不少，一撈起來全都是麵條，如果你真的很能吃，我想這碗應該也很夠吃了。

▲牛肉麵的好朋友當然不能少了酸菜，他們家的酸菜也是自己做的，吃起來略帶點酸甜酸甜，跟牛肉麵很是合拍。

▲辣椒油也是店家自己炒的，嗜辣的朋友一定要加，它的香氣很足很鮮明，可以幫牛肉麵提升不少層次感。

辣度提供調整

紅燒牛肉麵雖說是紅燒口味，但口感上算是濃郁卻是不辣的，主要是店家想說不加辣、一來小朋友也可以吃，二來提供辣椒油也能讓客人自己調整。

▲面對滿滿的食材真是叫人食慾大開，湯的表層還浮有一些油脂，在太陽底下還會微微地反著光。

▲牛肉的部份吃起來不會柴，軟硬度是偏硬一些，算是比較有咬勁的口感，大小切得適中的，已經先行滷過，所以吃起來讓人感覺愈嚼愈香。



▲牛肚我自己很喜歡，覺得切的大小剛好不說，而且滷得很入味。

▲他們家的牛筋是比較有彈性、不屬於煮到偏軟爛的那種。

想要免費加湯加麵通通不用錢

麵條部份也是特別挑選過，因為我拍照的關係，到拍完麵條總是會偏軟爛一些，但也許是他們家的麵條挑的好，感覺特別耐泡，吃的時候還保有十足的彈性，重點是份量已經不少，如果你是大胃王，來到這裡就是要讓你吃好吃滿。

▲牛肉湯的味道濃而不膩，味道足、紅燒的香氣也是很明顯，嗜辣的朋友可以加點辣會更好吃。

蒜香牛三寶麵220元

如果不說，我還真是分辨不出這碗蒜香跟紅燒三寶麵的差別，不過店家也是貼心，因為這裡還備有送菜機器人娃娃，每碗麵上也會特別夾夾子註明，不會讓客人不知道自己到底點了什麼食材。

▲味道一聞就知道，這碗本身的蒜味很鮮明，尤其面對我這種蒜控來說，更是一下子就發現它的差異。

滿滿的牛三寶讓人食慾大增

基本紅燒跟蒜香相較，我也比較愛蒜味，可是這跟個人吃的滋味有差，而紅燒比較著重在它的濃郁度，其實兩碗都蠻不錯的，重點喝得出來是用蔬菜、大骨下去熬，不是用天然人工粉泡的，這一點很重要。

胡椒豬肚雞湯150元

好難得在牛肉麵館看到這個胡椒豬肚雞湯，基本上外面除非專賣店，這個也不多見，我上次來的時候已經被它的湯頭給驚豔到了，本來以為只有加麵類的，沒想到有純湯底，我就點了一個純湯底的來過過癮。

湯底的顏色看似透澈卻帶著白濁感

我還特地請教老闆娘說這個到底是怎麼煮的，她說她們可是連白胡椒粒都是特別選過，大包大包下去熬湯、還要加上白胡椒粉，喝得出來這家的白胡椒真的是好物。

超推薦豬肚雞麵

別說湯頭的胡椒很夠味很有層次之外，就連豬肚都煮得軟嫩又好吃，平常我們吃豬肚最怕有腥味，這碗完全沒有這個問題，豬肚洗得很乾淨，吃起來乾淨而且只有白胡椒味，就連雞肉都是使用溫體的土雞，吃起來的甜度更是加倍高。

▲我們拿了三盤小菜，豬肝、涼拌竹筍及海帶，尤其那豬肝真的超好吃，煮得熟度剛剛好，重點是不會太熟、還保有它十足的軟嫩度，真的超好吃。

▲現在還有新活動，每點一盤小菜就可以集一點，集滿十點就可以換兩盤小菜。

▲手工豆花綿密感十足。

▲很明顯可以感覺它的滑溜度，是說這豆花真的很暢銷，就在我們吃飯的這一個小時多，光是豆花就被客人吃掉兩桶。

▲挖好豆花之後再自行添加糖水，只不要浪費，想吃多少就可以吃多少。



鍾小勤麵食館

電話：03－435－3839

店址：桃園市中壢區新中北路536－1號

營業時間：11：00 ～ 14：00、17：00 ～ 20：30

蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE

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