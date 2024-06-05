桃園巨無霸「牛膝大骨」大口吸軟嫩骨髓！一天只賣4小時超搶手

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撰文攝影／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE、整理／實習記者柯珮萱

桃園好吃牛肉麵推薦「牛山．牛肉麵．燒肉飯」！前陣子在寶慶路上發現這間「牛山．牛肉麵．燒肉飯」，騎車經過時完全就是滿滿的人潮，一天就只賣4小時，通常3小時食材就會全部賣光光，所以我們也早早就來排隊，遠遠地已經看到不少人在排隊，生意真的有夠好的！

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▲這時間才5點多，但已經非常多人在排隊。採現場排隊制，這裡沒有訂位服務，所以不想撲空的朋友真的要早點來。

▲放眼過去滿滿都是人，生意好到讓人懷疑人生。

▲在排隊的同時，謝謝店家開放讓我先進去拍照，立馬拍把裡面的情景呈現給各位。

▲裡面說大不大、說小不小，但整個看起來相當有質感，跟我一般印象中的牛肉麵店相差非當多，更多了一點文青的氣味存在。

▲我很喜歡這個鐘的點綴，擺飾得剛剛好，讓人覺得很有味道。

▲中間是吧檯，像是配料、餐具什麼的都是放在這一區。

▲這裡有提供蒜頭、辣椒、蔥花還有店家特製的腐乳醬，我覺得用來沾小菜挺好吃的。

▲打開下面的櫃子就餐具，像是小碟子、杯子等等。

▲第二層有餐具，帶小朋友來的朋友也不用擔心，這裡也有兒童餐具可以用。

▲不光光只有白開水，裡面還加了不少水果，從小細節就可以瞧見店家的用心。

採QRcode點餐

▲來說一下點餐流程，這裡的採QRcode點餐，接著再到這台機器結帳，這台機器也可以瞧見所有的菜單。

▲我們先用QRcode點餐。

▲接著資料就會跑到這台機器。

▲確認點餐無誤之後就可以結帳，這樣就完成整個點餐程序！

▲這個有個營幕，這個是叫號機，輪到你的號碼再到櫃檯領餐就可以，這邊是沒有送服務的。

菜單

認真說起來，目前菜色還沒有非常豐富，但該具備的幾乎都可以吃得到，這裡最招牌最招牌的就是他們家的超巨大牛膝大骨，一天只限量３～５個，重點是價格也很可愛，每每前幾個客人都把它點光了。其它還有牛肉麵、乾拌麵，飲料，小菜，還有還有，大家如果有來「牛山．牛肉麵．燒肉飯」的話，一定要點他們家的布丁，這個根本好吃得不得了！

超限量、超巨大牛膝大骨

巨大牛膝大骨 298元

來到這裡，這個真的是必點，今天運氣不錯，排在很前面，看到還有立馬就給它點下去，大家一定想說牛膝要吃什麼，第一個當然就是吸它的骨髓、接著啃它邊邊的肉與膠質，這個我整個超級愛的。

▲不管用什麼角度拍都大得不得了，我還記得我在拍這個時，在現場外面等的客人都一直盯著看，這個可是要早來才能吃得到。

▲這牛膝真的很有重量，拿在手上沉甸甸的、還直叫我快點拍，因為真的太重了。

▲店家很貼心，還準備了吸管給客人。

人氣燒肉飯

招牌燒肉飯300元

這個可是飯類的NO.1，滿滿的燒肉，光看就大滿足，而且還附一碗牛腩湯近看這燒肉，更是讓人有一種想流口水的衝動，我覺得寫它的優點在於每塊都切得超大塊，不得不說吃起來的爽度超級高。

▲從這個角度看，更可以看到燒肉碩大的樣子，而且色澤也相當的漂亮，更邪惡的是還附上可食用的糖心蛋，不管是視覺效果還是配色，都非常吸引人。

▲表層還附有洋蔥及一些蒜片，大家可以配著吃。

▲一挖開生蛋，口水就忍不住想流下來，白飯混著蛋液，完全充滿蛋香，而且它的醬汁屬於鹹中帶點微微的甜味，真的很合拍。

▲連免費附的湯都不是開玩笑的，全店都採用紐澳的牛肉，吃起來口總軟嫩卻又不失扎實感，重點是湯非常好喝，牛肉本身的香氣超濃郁。

豆乳翠綠黃瓜68元

我自己好愛這道小菜，淋上上面的很像腐乳的味道，沒想到跟小黃瓜竟然這麼搭，吃起來爽脆又不失味道，自己很推薦給大家。

祕製牛山滷味78元

滿滿一盤，光看就大滿足，這也是很有人氣的招牌小菜，而且如果你有嗜辣，真的可以點來試試看，這盤附的辣椒尾勁夠辣，非常夠味。

果醋魚皮78元

這是今天小菜我目心中的第一名，如果你有吃辣，強烈建議要點，但這道好吃是好吃，只是辣到我吃不完！雖然菜單中寫中辣，但我覺得是無敵辣的程度，魚皮剛入口有點果香又混著濃郁的蒜味，魚片很厚實，吃起來就像在嘴裡吃下滿滿的膠原蛋白，這時候尾韻慢慢出來了，醬汁簡直辣到不行。

香蔥野菜 68元

不得不說，師傅煮牛肉、燒肉飯很可以，煮這個單純的小菜也不隨便，煮出來顏色非常的青脆，吃起來也很有爽度。

香菜胡麻皮蛋豆腐78元

不同於淋上醬油的皮蛋豆腐，滿嘴都充滿了胡麻香氣，這道我也覺得很好吃。

手打冬瓜檸檬 98元

這裡不管是小菜亦或是這杯冬瓜檸檬，都是店家自己研發製作的，冬瓜檸檬喝起來沁涼解渴，跟外面的很不一樣，我覺得冬瓜味沒有非常搶戲，反而是柔和的存在，加在一起真的很好喝，而且還是使用真實的檸檬，讓你嚐到水果最天然的滋味。

牛肉麵的最愛

▲這碗清燉牛肉湯，因為加了麵、牛肉，我覺得它的油脂感更重，甜度一樣高，細細喝還是可以感覺它的不同，真的很神奇。

招牌清牛肉麵 260元

都還沒吃，光是端上桌我就聞到一股牛香味，據說他們家的湯頭的製作可是非常費功夫，每一滴都是精華，一樣都是使用紐澳的牛肉，而且還有不同部位，其實我在喝湯的時候都會覺得湯底好像每碗都哪裡有些不一樣，後來才知道其實都是一樣的湯底，但呈現出來卻不太一樣。

▲牛肉好吃，吃進嘴裡非常軟嫩，跟燒肉的牛肉又完全不一樣。

▲這塊不曉得是什麼部份，我覺得膠質很多，非常好吃。

▲麵條也是不是在開玩笑，口感厚實又帶有Q勁，雖然比較厚，但還是有吸附到湯汁的精華，單吃就很有味道。

▲湯頭真的很好喝，帶點油脂卻又不會太油膩。

藤椒乾拌麵 220元

我向來都是川麻一派的，所以以主食來說，這道是我今天的最愛，通常我們一般看到都是花椒，藤椒我倒是第一次看到，後來吃了之後，其實它還是帶有花椒味，只是口味清新了許多，不那麼麻、也沒那麼辣，像是點到為止、卻又很剛好的感覺。

▲碗上面舖了滿滿的牛肉，光看就肚子餓啦！

▲有些還有帶筋在裡面，而且筋已經煮得非常軟嫩，一口嚐下，真是叫人意猶未盡。

▲麵條的味我也很喜歡，有點花椒味，又不是那種重，清新的感覺是我第一次體驗，感覺非常特別。

▲滑順不膩口，說入口即化是有點太浮誇，但甜度、雞蛋與焦糖的比例卻是剛剛好。

布丁80元

不得不說，雖然這是一間牛肉麵專賣店，但他們家的布丁真的不輸其它布丁專賣竹，2023年票選最熱門的甜點是布丁，我甚至還專程跑到日本吃一間布丁仙人的布丁，整整排了兩個小時，布丁還沒有「牛山．牛肉麵．燒肉飯」的好吃！

食後心得

吃飽準備回家，大家別忘了記得收拾自己桌上的器具，這裡全採自助式，不管是自己端菜、自己回收餐盤，都需要自己來呦！第一次造訪「牛山．牛肉麵．燒肉飯」，除了被超巨的膝大嚇到之外，認真來說我覺得每種餐點都有自己的特色！而且你細心留意，會發現很多小細節店家都做得很用心，而且餐點全部都是自己，連布丁也是，他是一間很有特色的店家。

牛山．牛肉麵．燒肉飯

電話：03－302－8891

店址：桃園市桃園區寶慶路80號

營業時間：18：00 – 22：00（星期三公休）

蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE

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