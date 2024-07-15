花蓮「紅面鴨FUN暑假」開幕　300台無人機搭配煙火秀慶祝狂歡

▲▼「紅面鴨FUN暑假」活動在花蓮鯉魚潭盛大開幕，花蓮縣長徐榛蔚與現場貴賓一同為活動揭開序幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「2024紅面鴨FUN暑假」活動，14日晚間在花蓮鯉魚潭盛大開幕，花蓮縣長徐榛蔚與現場貴賓一同為活動揭開序幕，現場除了300台限定無人機表演，還搭配盛大星空煙火秀，伴隨爆滿人潮，跟著紅面鴨一同慶祝狂歡！





「歡迎大家來花蓮FUN暑假！」，徐榛蔚親切向現場鄉親大聲問好，她表示，花蓮在暑假七八月期間有非常多精彩活動，觀光處規劃「花蓮魅力自行車道活動」也將從15日號開始，活動精選12條花蓮魅力自行車道，歡迎大家沿著鯉魚潭湖邊自行車道騎車欣賞絕美的山水景色。

徐榛蔚指出，今年「紅面鴨FUN暑假」活動結合「山水行旅節」，致敬花蓮的好山好水，希望讓旅客在山水裡體驗美好親子的時光與親水的愉悅旅程。花蓮接下來有相當多系列性的活動陸續登場，現在是「紅面鴨FUN暑假」以及「知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動」，下周還有全國最盛大的「太平洋南島聯合豐年節」，接續有2024金針花季、太平洋溫泉季等各項觀光活動，歡迎全國鄉親朋友到花蓮旅遊！

「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」活動從7 ／13至8 ／11每天早上9點半到晚上9點半，今年的創新設施有新製的15米超大型充氣巨鴨及縣鳥朱鸝、超過30座貓頭鷹及紅面鴨打卡裝置，還有大小朋友都可以玩的遊戲積木區及遙控鴨鴨區，在表演方面，日間為音樂水舞秀，晚間則有親子水上劇場，邀請廣受小朋友喜愛的花蓮魯夫、瘋狂怪博士、宇宙人等真人版動漫人物演出《航向未來島》，全國首創大型活動的主題歌舞《鴨鴨歌舞》等，歡迎全國親子家庭趁著暑假，一起走訪花蓮，感受最美的湖邊景色。

開幕晚會前，縣府在水上舞台對面潭邊的大會服務台旁發放888份「紅面鴨好禮」，只見傍晚6點不到，鄉親就排出綿延的人龍，一同共襄盛舉。

開幕式最先由花蓮在地舞蹈團一步工作室，集結30名6歲至8歲的兒童們表演「Happy Sunday」為活動歡樂開場；緊接著演出的是享譽國際的舞鈴劇場，演出集結經典劇碼大成之作《生命之光》，結合扯鈴、舞蹈及演唱等聲光效果，精采表演令現場民眾讚嘆不已！之後由花蓮的街頭靈魂舞蹈團帶來親子水上劇場演出廣受大小朋友喜愛的真人版動漫劇碼《航向未來島》；演出結束後接續有6分鐘的水舞光影秀搭配限定星空煙火秀，在鯉魚潭的夜空中施放台灣首見的煙火花色《黃金雨》，並加入300台無人機聯合展演，點亮整個鯉魚潭夜晚。最後舉行「鴨鴨摸彩」活動，從888張摸彩券中抽出最大獎項2台50吋電視、5隻大鴨鴨玩偶劃下完美句點。

▲▼300台限定無人機表演，搭配盛大星空煙火秀，跟著紅面鴨一同慶祝狂歡。



花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，為方便遊客及鄉親參加活動，縣府將提供免費接駁車，路線為花蓮石來運轉（重慶路上靠近石來運轉）至鯉魚潭活動會場，活動期間每周日（7 ／14、7 ／21、7 ／28、8 ／4、8 ／11）發車，從東大門夜市往鯉魚潭的發車時間為當日下午5時至晚間7時，每15分鐘一班車；從鯉魚潭發車回東大門夜市的時間則為晚間8時至10時，每整點多班發車，歡迎大家多加利用。





此外也在附近商圈發送鯉魚潭商圈現金抵用券；紅面鴨Fun暑假活動期間只要到現場拍下與紅面鴨、朱鸝、貓頭鷹等意象合影之相片，或散布在市區內各處的紅面鴨、朱鸝、貓頭鷹腳印（包括東大門共融舞台廣場、花蓮車站前站出口、理想A2水岸、金三角商圈中山路公正街口、遠雄海洋公園、七星潭賞星廣場、將軍府、縣府正門入口、鯉魚潭主會場）或打卡裝置（東大門紅面鴨人行道紅綠燈）等10處地點拍照合影，並發佈於個人FB或IG標註#2024紅面鴨FUN暑假，即可參加現金抵用券抽獎，每天都將抽出萬元現金抵用券（每天100張面額100元抵用券），則可至鯉魚潭商圈合作店家使用，消費滿200元即可現場折抵100元，滿400元即可現場折抵200元並以此類推，徐榛蔚歡迎全國鄉親一起來花蓮鯉魚潭放暑假抽現金券！



活動詳情請至花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw）及活動官網(https://happy-duck.hl.gov.tw/)查詢。