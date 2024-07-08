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斯里蘭卡世遺之旅　祈福結緣天國階梯

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

位在南亞的斯里蘭卡，曾被《孤獨星球》旅遊指南推薦為十大最佳旅遊國家的第一名，有著自然美景與豐富人文風情，更有知名的世界遺產，走訪一次斯里蘭卡，增廣無數見聞。

▲▼斯里蘭卡世遺之旅 祈福結緣天國階梯。（圖／業者提供）

▲在米內日亞國家公園乘著吉普車欣賞野生動物生態。（圖／鳳凰旅遊）

《國家地理雜誌》去年的《與大象為鄰的生活》報導，就曾提到斯里蘭卡的大象。而斯里蘭卡米內日亞國家公園Minneriya National Park，就是重要的象群聚集地，在這裡，乘坐吉普車進入保護區內部，欣賞野生動物生態零距離。

▲▼斯里蘭卡世遺之旅 祈福結緣天國階梯。（圖／業者提供）

▲阿努拉德普勒又稱為天蠍座之城。（圖／鳳凰旅遊）

斯里蘭卡有百分之七十以上的人口為佛教徒，虔誠的人民常常進寺廟。1982年列入世界遺產保護名單的阿努拉德普勒，從名字上來說，依當地印度雅利安人的占星傳統，阿努拉德為天蠍座，普勒則是城市的意思，因此這裡也稱為天蠍座之城。

天蠍座之城，能見到釋迦牟尼佛成就佛道時的菩提樹分枝所長成的樹、黃銅宮Brazen Palace、以雕刻精細聞名的皇家浴池Twin Ponds、舉世聞名的公元四世紀石雕大佛，和舊城區內古代修建的複雜灌溉系統等，每一樣都是世界人類共同保護的珍貴遺產。

▲▼斯里蘭卡世遺之旅 祈福結緣天國階梯。（圖／業者提供）

▲白手繩代表祈求好運，也可以是單純的裝飾。（圖／鳳凰旅遊）

坎迪的佛牙寺，也名列聯合國教科文組織世界文化遺產，佛牙寺不僅有眾多的佛教徒參拜，更是權力和地位的象徵。在這裡，加入祈福綁手繩儀式，由法師誦經加持的白手繩，祈求帶來祝福、力量和好運，戴上斯里蘭卡的白手繩，帶回滿滿的好運氣。

▲▼斯里蘭卡世遺之旅 祈福結緣天國階梯。（圖／業者提供）

▲斯里蘭卡東海岸天國的階梯是網紅拍照景點。（圖／鳳凰旅遊）

斯里蘭卡東海岸的Pasikuda海灘，有著碧藍海水及廣闊沙灘，是國際知名的渡假勝地，來到這裡，輕鬆享受寧靜渡假氣氛，和體驗帆船、海上摩拖車等海上活動設施。而最近爆紅的「天國的階梯」，是在白色的階梯上拍照，別忘了換上當地的傳統紗麗服飾入鏡，擺個流行的POSE打卡上傳照片，讓你也能成為網紅，吸引大家的目光。

▲▼斯里蘭卡世遺之旅 祈福結緣天國階梯。（圖／業者提供）

▲搭嘟嘟車遊乘可倫坡老街，用不同角度欣賞城市風情。（圖／鳳凰旅遊）

斯里蘭卡的首都可倫坡，最適合搭嘟嘟車逛老街，用最在地人的角度來欣賞當地風光。搭上可愛的嘟嘟車，前進可倫坡的中央商業區，除了現代建築外，還保留殖民時期的歐式建築，隨後行經市場、獨立廣場及河濱綠地公園Galle Face Ground等景點，城市風情一覽無遺。

▲▼斯里蘭卡世遺之旅 祈福結緣天國階梯。（圖／業者提供）

▲藝術咖啡館The Gallery Cafe值得一遊。（圖／鳳凰旅遊）

有人說，咖啡廳是一個城市的客廳，那麼來到可倫坡，一定要到網紅景點藝術咖啡館The Gallery Cafe一遊，在這裡喝杯咖啡，或是享用精緻料理。

這個咖啡館的前身，是國際知名斯里蘭卡建築師Geoffrey Bawa的工作室，建築設計與眾不同，有美麗的庭園及別出心裁的空間規劃，還會有藝術家的作品展覽，能在大師級的咖啡廳中享受悠閒時光，這趟旅程真的值回票價。

推薦行程：
絕美東海岸.天國階梯.世界遺產之旅9天 https://pse.is/64ma7y

特色亮點
★米內日亞國家公園吉普車之旅
★寺廟祈福結繩體驗
★東海岸天國的階梯網紅景點拍照 (可租借傳統紗麗扮裝)
★嘟嘟車遊可倫坡老街
★藝術咖啡館The Gallery Cafe
★瑪帕拉加瑪湖遊湖輕健行
★鴿子島浮潛Pigeon island

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 斯里蘭卡 旅遊 世界遺產 文化 大象 印度 可倫坡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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