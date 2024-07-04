2人同行身分證集滿4個7「77折」　新北五星Buffet優惠持續到7月底

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」活動。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻夏季餐飲商機，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」活動，同時搭上奧運話題熱潮，7月31日前2人同行用餐，2張身分證集滿4個「7」，即享77折優惠。

悅．市集自助餐廳即日起至8月31日推出「仲夏夜海陸雙拼」主題活動，除了主打的「主廚威靈頓牛排」、「松葉蟹美式海鮮桶」及「義式羅馬披薩」，餐檯上還有「迷迭香蒜烤羊肉」、「拿坡里海鮮鮮魚」、「德國豬腳佐酸菜」、「吻仔魚紅麴蛋炒飯」等超過60道美食，菜色升級不加價。

▲威靈頓牛排。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

▲義式羅馬披薩。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

搭上奧運話題熱潮，台北新板希爾頓酒店推出系列餐飲優惠活動，悅．市集自助餐廳即日起至7月31日，2人同行用餐，2張身分證數字集滿4個「7」，可享77折優惠。而7月15日至8月11日期間，前往青雅用餐並完成指定打卡任務，送創意混血料理「台法乾坤烤雞」，如果這期間中華隊贏得金牌，當日加碼全場85折來慶祝。

▲台北六福萬怡酒店敘日餐廳7月除了有海鮮季外，還推出多個優惠活動。（圖／六福提供）

另外，每到夏天就是要大啖海鮮，台北六福萬怡酒店敘日餐廳推出數十道海鮮料理、3道鮪魚料理，要讓民眾吃得夠，包括有討海人鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、澎湖海菜鮪魚塔塔手卷、現煮澎湖小卷米粉、鮭魚雙重奏烤起司佛卡夏、紙包橄欖時蔬烤魚等季節限定料理，假日再加碼鮮甜松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔。

除了海鮮季，敘日餐廳7月還推出多個優惠活動，「尋找干貝小姐、鮪魚先生」活動即日起至7月31日，平假日午晚餐期雙人同行，其中一位民眾姓名含「干貝鮪魚」任一字或同音（例如偉、緯、瑜、妤），即享第2位半價優惠（需酌收原價服務費）。