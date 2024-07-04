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1人1250元起房內賞大稻埕煙火！3飯店住房好康　商圈抵用券省一波

▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案，以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／圖片來源大稻埕夏日節官網、捷絲旅提供）

▲「2024大稻埕夏日節」7月17日、7月24日、7月31日晚間8點施放300秒煙火，8月10日加碼至480秒煙火秀。（圖／大稻埕夏日節官網）

記者彭懷玉／台北報導

「2024大稻埕夏日節」將於7月17日至8月10日登場，就有3家飯店祭出相關專案，包含晶華旗下Just Sleep捷絲旅台北西門館，雙人成行含早餐每人每晚只需3,800元起，贈台北淡水夕陽遊河船票及臺虎精釀啤酒；台北凱達飯店每房4,699元起，含早餐、贈啤酒及軟飲各2瓶。

▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案，以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／圖片來源大稻埕夏日節官網、捷絲旅提供）

▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案。（圖／業者提供）

Just Sleep捷絲旅台北西門館
即日起至8月10日，Just Sleep捷絲旅台北西門館推出「大稻埕夏日節」住房專案。凡依房型人數入住，即可免費獲贈台北淡水夕陽遊河船票及臺虎精釀啤酒，並享用翌日豐盛吃到飽自助式早餐。以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。官網訂房加購高鐵車票另享7.8折起優惠，房價已含每房每晚10%服務費及5%稅金。

▲捷絲旅台北西門館即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案，以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／圖片來源大稻埕夏日節官網、捷絲旅提供）

▲以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。（圖／業者提供）

Just Sleep捷絲旅台北西門館補充，酒店交通便利，搭捷運從西門站出發，僅一站到北門站下車後，步行約10分鐘即可抵達會場，每周有不同主題煙火秀可欣賞，8月10日壓軸七夕情人節更將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，呼應台北建城140周年。此外，現場還有5場音樂展演、超過500公尺的河岸光廊、貨櫃市集及特色美食。

▲台北凱達大飯店推「美好童夢」住房專案。（圖／業者提供）

▲台北凱達大飯店精緻客房每房4,699元起。（圖／業者提供）

台北凱達大飯店
台北凱達大飯店將針對壓軸場煙火祭出優惠，凡旅客預訂8月10日大稻埕夏日節住房專案，除了依房型人數提供早餐之外，再加碼贈夾子園5次夾物體驗券2張、啤酒及軟性飲料各2瓶，精緻客房每房4,699元起，若入住豪華套房，加贈Mini Bar零食盤、紅酒乙瓶，情人們相約享受微醺夏夜。

台北豪景大酒店
鄰近捷運西門站的台北豪景大酒店，有更適合小資族的選擇，入住7月17日、7月24日、7月31日大稻埕夏日節放煙火的這三天，標準雙床房只要2,499元，不過煙火角度較偏；標準雙人房2,999元，皆含二客早餐，贈迎賓水果一份。不過，業者指出，雖保證入住煙火景觀房，但無法指定房間。

▲大稻埕內多家具有特色的合作商家,昭和浪漫洗濯屋。（圖／觀傳局提供）

▲大稻埕老藥行「黃長生藥行」、人氣甜品「導演的豆花店」、台派糕點「李亭香」、「大華行竹木造咖」。（圖／觀傳局提供）

打算在放煙火前先逛大稻埕嚐美食、逛老物的民眾注意！北北基好玩卡推出限定「商圈抵用電子票券」，每份70元可於指定店家折抵100元消費，包含大稻埕代代傳承老藥行「黃長生藥行」、人氣甜品「導演的豆花店」、台派糕點「李亭香」、懷舊生活用品「大華行竹木造咖」等24間以上店家都入列。

▲大稻埕內多家具有特色的合作商家,昭和浪漫洗濯屋。（圖／觀傳局提供）

▲與超人氣店家「昭和浪漫洗濯屋」聯手推出限量500份5折抵用券，數量有限、售完為止。（圖／觀傳局提供）

此外，人氣打卡點「昭和浪漫洗濯屋」推出限量500套、140元的「美味霜淇淋乙支+商圈抵用券100元」（原價280元），以5折優惠價就可品嘗到霜淇淋，享受大稻埕浪漫氛圍之餘，還能滿足味蕾、省一波荷包。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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