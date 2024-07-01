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住礁溪無邊際溫泉泳池酒店「送早晚餐吃到飽」　五星酒店翻新亮相

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲礁溪晶泉丰旅推出線上旅展。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「台北國際夏季旅展」即將於台北盛大舉辦，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅搶搭暑假出遊商機，即日起至7月15日於官網推出線上旅展優惠，住宿券每張6600元可入住雅緻客房，並含早晚餐吃到飽，或是一家四口入住家庭套房含早餐，持券於官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲礁溪晶泉丰旅推出住宿券「一個價格、兩種選擇」。

此次業者推出6600元住宿券，主打一個價格、兩種選擇，旅客可選擇「雅緻雙人客房一泊二食」，包括館內三燔礁溪日式鍋物料理餐廳享用溫泉蕃茄壽喜燒放題作為晚餐，以及隔日早餐吃到飽。

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲頂樓無邊際溫泉泳池夜晚還有星空電影院。

或也可選擇「家庭套房一泊一食」專案者，可以四位同行、入住兩中床的寬敞套房，並於翌日享用與米其林綠星餐廳—小小樹食聯名的輕日式自助早餐，套房內另備有專屬半露天景觀湯池，不出房門即可獨享碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗，頂樓露天溫泉泳池白天可以遠眺龜山島美景，夜間則可在滿天星斗下觀賞星空電影院。

▲▼礁溪老爺酒店改裝後重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪老爺酒店改裝後重新開幕，客房進行大幅度更新。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪老爺酒店改裝後重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

而礁溪老爺酒店於6月改裝後重新開幕，並將客房、公共設施硬體進行大幅度翻新，期待透過改裝與創新服務再次提高旅客忠誠度與住房率。即日起至8月30日止預定夏季尊榮住房專案，雙人一泊二食每晚1萬3970元起，可搶先開箱最新的礁溪老爺外，還能參加社群活動即有機會抽獎，每個月都將抽出「平日精緻老爺套房」、「平日洋式景觀套房」雙人住宿券與「一日遊」雙人券各一組，獎項總定價超過15萬。

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