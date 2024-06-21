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嘉義大林「8站式」順遊路線安排！打卡全台唯一阿爾卑斯號角

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

嘉義景點一日遊，怎麼規畫最好玩，嘉義大林景點一日遊，免繞路順遊就能精彩，開放的歐風城堡佐登妮絲就和蓋婭莊園都很美，還有夢幻的丸聚星球和親子最愛的方塊酥小樂園，還有充滿藝術氣息的喇叭銅管樂器主題館，以及買伴手禮的3D立體彩繪藝術園區。

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大林景點一日遊｜關於嘉義大林
大林鎮位在嘉義的北端，南接嘉義民雄，北邊為雲林大埤鄉，周邊景點相當豐富，近期大林鎮也出現愈來愈多的觀光工廠、也能搭配民雄一起玩。

順遊路線安排
第一站：丸聚星球
第二站：蓋婭莊園
第三站：佐登妮絲城堡生技園區
第四站：老楊方城市觀光工廠
第五站：卡羅爾銅管樂器觀光工廠
第六站：楓丹白露Café
第七站：拾粹院文創藝術園區
第八站：良作工場農業文創館

丸聚星球

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

大林新景點，也是嘉義親子景點丸聚星球，是嘉楠食品推出的貢丸主題觀光工廠，低調試營運的休閒園區，建築佈景相當繽紛，以宇宙及各大星球來設計，給人探索外太空的感覺，可以認識嘉楠企業的歷史及貢丸的製程，還能免費試吃貢丸，體驗手作和互動遊戲，同時也是親子友善空間，用餐下午茶買伴手禮都滿足。

停車場：有
大眾運輸：有
門票：試營運免門票

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區二路29號
營業時間：9：30－17：30（周三公休）
服務電話：（05）262－7777
建議停留時間：1小時至2小時

大林景點｜蓋婭莊園

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

嘉義最新景點蓋婭莊園，名字相當優雅，又名為康倪時代美學生技園區，是全台首座希臘美學生技觀光園區，美麗的庭院，有噴泉廣場、維納斯許願池，典雅的白色宮殿，讓人有秒飛歐幻的錯覺，整座城堡都很好拍，能試用各種美妝保養品，同時還能用餐喝下午茶，很適合情侶約會。

停車場：有
大眾運輸：有
門票：試營運100元／人

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8：30－17：30
服務電話：（09）1085－5206
建議停留時間：1小時－1.5小時

佐登妮絲城堡生技園區

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

嘉義最新景點兼打卡地標佐登妮絲城堡，斥30億打造而成、被列為嘉義最夢幻的巴洛克歐風城堡，城堡同時也是以美為主題的觀光工廠，建築的設計相當浮誇，結合不少電影場景，像是凱莉公主噴泉、巴洛克風格古銅雕塑、布萊恩花園廣場，還有華麗的穹頂之美，來到佐登妮絲城堡生技園區，讓你一秒飛歐洲。

停車場：有
大眾運輸：有
門票：200元／人

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號
營業時間：8：30－20：00
服務電話：（05）295－3883
建議停留時間：1小時－2小時

老楊方城市觀光工廠

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

方塊酥也是嘉義的人氣美食，嘉義免門票景點老楊方城市，趣味又好拍照，園區佔地不大，介紹著方塊酥的歷史和簡介，戶外廣場有古錐造景、大型彩繪建築和消暑噴泉，全新打造夢幻球池，還有唯美的玻璃咖啡館，老楊方城市館內還提供趣味影片及手作DIY體驗，來訪不僅能玩拍，還能試吃及採購精美的伴手禮。

停車場：有
大眾運輸：有
門票：免門票

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區五路3號
營業時間：8：30－17：00
服務電話：（05）295－0520
建議停留時間：1小時

卡羅爾銅管樂器觀光工廠

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

卡羅爾是全台首座以銅管樂器為主題的觀光園區，入園免門票，占地寬廣，規畫舒適的室內空間，來訪能認識銅管樂器的小知識，參觀製作生產線，還能實際體驗挑戰吹奏樂器，人人都能秒變身音樂家，玩卡羅爾觀光工廠，必拍全台唯一阿爾卑斯號角，現場還能體驗手作起床號喇叭DIY、用餐和下午茶，少不了也要帶些文創商品作為紀念禮物。

停車場：有
大眾運輸：有
門票：免門票

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區20路3號
營業時間：9：00－17：00（周三公休）
服務電話：（05）295－3688
建議停留時間：1.5－2小時

楓丹白露Café

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

楓丹白露Café是間隱身樹林裡的咖啡館，唯美的庭院景觀，白色玻璃屋充滿藝術感，提供豐富精緻的餐點品項，有早午餐、燉飯簡餐、糕點和各式飲品，來訪能享受悠閒靜謐的放鬆好食光，環境很棒，還可以餵食庭院裡的魚群。

停車場：無
大眾運輸：無
低消：一杯飲料or餐點

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區十六路1號
營業時間：10：00－19：00（周三公休）
服務電話：（05）295－6322
建議停留時間：1.5－2小時

拾粹院文創藝術園區

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

嘉義美拍最新亮點拾粹院鯖魚主題館，四層樓高的3D立體貨櫃彩繪，真的超吸睛，採繪大師-圖龍將生氣的大金剛刻畫的相當生動，園區雖說不大，但一整片繽紛彩繪非常好拍，來訪還能免費喝咖啡、養生茶、採買伴手禮，還能探索AR實鏡深海裡最驚人的大白鯊。

停車場：有
大眾運輸：無
門票：免門票

地址：嘉義市大林鎮大糖里大湖農場61號
營業時間：8：00 －17：00
服務電話：（05）265－5600
建議停留時間：30分鐘－40分鐘

良作工場農業文創館

▲▼2024大林景點一日遊，9個嘉義大林景點玩樂推薦、希臘城堡、貢丸故事館，嘉義親子景點一日遊 。（圖／滿分提供）

雲林趣味特色景點良作工場農業文創館，良作工場是一座以豬為主題的觀光工廠，園區佔地寬敞，戶外庭院花地花卉綠意唯美，入口處還有萌豬公仔和織豬機迎賓，漫遊良作工場，不僅能認識關於豬的小知識，館內還有許多趣味互動遊戲，讓朋友們動動腦，來豬的工廠，當然不可錯過品嚐豬肉的美味，值得旅人親子同遊。

停車場：有
大眾運輸：無
門票：100／人（可折消費）

地址：雲林縣大埤鄉豐田路57號
營業時間：10：00－17：00（周一、二休）
服務電話：（05）552－9586
建議停留時間：1小時－2小時

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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