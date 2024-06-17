身分證拿出來！「1地區鄉親」免費玩樂園　水陸設施玩到爽

▲劍湖山世界「小威の海盜村」水樂園將在6月22日起開放所有水上設施。（圖／劍湖山世界提供）



記者周姈姈／綜合報導

有樂園業者將在6月22日起開放所有水上設施，並加碼祭出「鄉親專屬優惠」，活動限定2日登場，只要是指定地區的鄉親，出示相關證件檢驗，即可直接免費入園玩到爽；另外，樂園還有全民學生價，通通可享門票優惠799元，趕快揪朋友一起來玩。

劍湖山世界將在6月22日至9月1日開放「小威の海盜村」水樂園，對此，業者祭出「古坑鄉親日」，6月22日、6月30日限定，只要是設籍「雲林縣古坑鄉」的鄉親，成人出示身分證、孩童出示戶口名簿＋健保卡驗證，即可免費入園，同行親友最多4人也可各享門票優惠399元，一票暢玩水陸設施。

若不適用上述鄉親優惠也別難過，劍湖山世界自即日起至6月28日還推出「全民學生價799元」，趕快把握優惠來大玩特玩。

▲今年小人國主題樂園升級水上設施「大雷雨2.0」，即日起每周五、六、日、一開放。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園則推出「6月幸運數字」優惠，指定活動日期還有6月22日、6月23日，只要身分證字號中有「2、3、6」 任意2個數字（不重複，排列順序不限），即可享超優惠入園門票299元（原價1050元），未滿3歲孩童憑健保卡免費入園，一票暢玩水陸設施。

另外，小人國主題樂園還有午後門票優惠，即日起至6月28日，活動期間下午13:30後購票入園，即可享周二／三／四優惠票價299元、周五／一449元、周六／日559元。