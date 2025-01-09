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吉豚屋永和店頂溪店明天開幕　人氣三品特價199元「連推3天」

▲吉豚豬排丼（竹）。（圖／記者黃士原攝）

▲吉豚豬排丼（竹）。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接全新2025年，日本連鎖豬排店「吉豚屋」今年首家新門市插旗新北永和，頂溪店明日開幕，品牌也同步推出慶祝優惠，1月12日前，人氣三品特價199元，最多現省90元。

1998年創立的吉豚屋，目前在全球店數已超過550間，為日本與全球第一的連鎖豬排店，2015年首度登台，目前已有7家分店，「快速、美味、平價」是吉豚屋的3項堅持，每家店都有自動炸豬排機，平均炸一塊豬排只要3.5分鐘，5分鐘就可以端出一碗豬排丼。

▲豬排咖哩。（圖／記者黃士原攝）

吉豚屋去年11月傳出插旗新北市永和區消息，店面就在頂溪捷運站2號出口旁，這也是新北市的第2家分店，經過2個月的籌備期，頂溪店明天正式開幕，同時連3天推出慶祝優惠，1月12日前，人氣三品「吉豚豬排丼（竹，原價239元）」、「里肌豬排定食（原價269元）」及「豬排咖哩（竹，原價289元）」特價199元，最多現省90元。

▲品田牧場進駐台北桂林家樂福和中壢家樂福，同時祭出2人同行享第2客6折優惠。（圖／王品提供）

另外，日式豬排專門店的「品田牧場」日前進駐台北桂林家樂福和中壢家樂福，同時祭出開幕優惠，1月24日前，2人同行享第2客6折優惠。3月底全台門市也推出指定好康，每周二消費厚切腰內豬排現折50元，每周四消費厚切腰內豬排套餐，即享日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 吉豚屋 豬排

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