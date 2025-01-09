宜蘭免費夜景！冬山舊河港燈節登場　看7大燈海、10分鐘花火秀

▲2025冬山舊河港燈節即日起開跑。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭一年一度的「冬山舊河港燈節」從即日起至2月15日為止在冬山車站至舊河道步道登場，不僅有唯美燈飾，今年更可以體驗水上自行車，還會有長達10分鐘的高空煙火秀，陪民眾從新年一直到情人節。

▲▼2025冬山舊河港燈節燈區從冬山車站延伸至舊河道步道。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲沿著田園、步道、河道可看到不同燈海。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

今年「冬山舊河港燈節」以「綠境光灩」為主題，設計出「花丘綻放」、「心心相印」、「光影織夢」、「彩虹迷廊」、「煥彩花箏」、「蝶舞花漾」和冬山橋的「夢遊瓜棚列車」，沿著田園、步道、河道，可看到不同色彩的燈海在夜晚點亮，吸引許多民眾前往。

▲2月8日當天將會有煙火秀。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

拍美照外，旅客也可以體驗「夜間水上腳踏車」與「SUP」，或搭電動船探索夜晚的河道，前往「神秘洞窟」一探究竟。此外，在2月8日當天晚上8點50分，於現場將施放長達10分鐘高空煙火秀，不同色彩的5吋煙火彈在夜空綻放，陪旅人度過熱鬧夜晚。