吃一頓要3萬元！IG爆紅壽司主廚來台客座3天　台北台中場已滿

▲IG爆紅「照壽司」主廚來台客座3天。（圖／初魚提供）

記者黃士原／台北報導

不斷的邀請名廚來台客座的初魚集團，今年找來日本北九州觀光大使、同時也是福岡人氣壽司店「照壽司」店主兼主廚渡邊貴義，1月中旬在北中南舉辦限量客座餐會，即使用每位餐費超過3萬元，目前台北及台中場已滿，高雄場僅剩零星席次。

照壽司位於日本福岡縣北九州市，自1964年創立以來，一直專注於提供便當和壽司外賣，成為當地居民日常用餐的首選。儘管早期在社區內建立一定的知名度，但尚未進入全球飲食圈的視野。

直到2005年，第三代店主兼主廚渡邊貴義接手後，展開一系列革新，他將戲劇化的表演融入壽司製作過程，加上標誌性的紅色領結與隨身攜帶的70公分大刀，近年在社群媒體引起話題，IG更有70萬粉絲追蹤，也曾登《紐約時報》媒體版面，成為國際知名壽司主廚。

▲渡邊貴義將戲劇化的表演融入壽司製作過程。（圖／記者黃士原攝）

▲「照壽司」招牌壽司butterfly。（圖／初魚提供）

這次渡邊貴義接受初魚集團邀請，將在台北（1/11）、台中（1/13）及高雄（1/15）舉辦客座餐會（每日4場次），除了戲劇化的表演，還帶來多道招牌料理，其中包括使用九繪魚高湯所打造的「九繪鍋」、經過6小時以上細火慢蒸的「蒸鮑魚」，以及夾著特製壽司飯並用海苔包裹而成的「鰻魚漢堡」，這是照壽司最具代表性的菜色。

▲照壽司「鰻魚漢堡」。（圖／初魚提供）

雖然不用飛日本就能品嚐到渡邊貴義的料理，整個套餐多達20道菜色，但費用並不便宜，每人要價2萬8800元，加上服務費超過3萬元，即使如此，目前台北、台中的8場次（每場20人）已全部額滿，只剩1月15日在高雄鼓山店舉辦的4個場次還有零星席次。

▲銀座仁志川的定番高級吐司。（圖／銀座仁志川提供）

另外，來自日本的排隊吐司專賣店「銀座仁志川（銀座に志かわ）」正式登台，1號店落腳台北東區商圈，明天正式開幕，除了招牌吐司外，還販售2款主廚聯名抹醬。

吐司專賣店「銀座仁志川」所隸屬的母集團「OSG Corporation」，主要提供企業用鹼性水飲水機、家用飲水機。2018年時，看中民眾對於吐司的熱烈喜愛，在東京銀座創立吐司品牌「銀座仁志川（銀座に志かわ）」，創新使用鹼性離子水來製作吐司，擁有細緻又具彈性的口感，曾創下「連續80天提早完售」的紀錄，目前在日本已有上百間分店。

2025年1月10日，「銀座仁志川」正式登台，1號店座落於台北東區商圈，主打明星招牌「定番高級吐司」，使用特製的頂級加拿大小麥粉，透過鹼性離子水的滲透力與萃取力，入口就能感受吐司本身的彈性與滑順，連吐司邊都同樣細緻柔軟。