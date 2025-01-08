北投三層崎「彩色浪花」超壯觀！8萬株花開8成　餐車進駐日一次看

▲2025北投三層崎花海1/17開幕，持續展至3/31。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

坐落於北投大屯山系下的三層崎公園花海，有「台版富良野」之美稱，2025北投三層崎花海將於1月17日揭幕，本次以8萬株草花，布置層疊起伏的山坡地形，營造出「彩色浪花海」。公園處指出，目前最新花況已達8成，春節至2月最美，花展會持續至3月31日。

▲北投三層崎公園結合薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠等花卉，營造出「彩色浪花海」。（圖／公園處提供）

公園處表示，今年別於以往，以公園層疊起伏、宛如浪濤的山坡地形為靈感，結合薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花及超級鳳仙等花卉，營造出夢幻色系的「彩色浪花海」，其中薰衣草近2萬盆、四季草花56,777株，大理花3,691株，總計80,163株，放眼望去十分好拍。

▲象徵守護三層崎的「大冠鷲」巧妙刻畫於花海中，從高空俯瞰，如大冠鷲展翅。（圖／公園處提供）

展出運用 GPS 定位放樣技術，將常見於三層崎且象徵守護的「大冠鷲」模樣，巧妙刻畫於花海展區中，從高空俯瞰，如大冠鷲展翅，守護著這片土地的自然與文化，並展現對環境保護和文化傳承的意義。

今年花展以三層崎地名為靈感，融合「海浪」造型，打造出高180公分、寬250公分的木製裝置「三層祈」祈願架，層層堆疊出浪花海的特色風情。一旁設有花朵形狀的「祈願小花卡」，民眾可在花卡上寫下心願，掛於裝置，將願望寄託於山景花海。

▲三層崎花海期間的5個假日有餐車進駐。（圖／翻攝自花IN台北官網）



此外，三層崎花海期間，5天的假日有餐車進駐，1月18日有「花彩調色盤：寫生競賽」，邀請北投社大及其他學校的美術專科學生，以三層崎自然景觀與花海為題進行創作。另也特別新增「探花集章之旅」電子集章抽獎活動，凡參加花IN台北相關活動，即可蒐集電子章並參加抽獎。

▲邀請旅遊KOL許悅擔任一日導遊。（圖／公園處提供）



花展期間，串聯老爺酒店等多個在地品牌，推出花展順遊路線，讓遊客在賞花之餘，能多層次的深入體驗北投的人文之美與自然景緻。同時，邀請到知名旅遊KOL許悅，擔任一日導遊，捕捉順遊景點、特色店家及花海美照。