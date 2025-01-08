ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北投三層崎「彩色浪花」超壯觀！8萬株花開8成　餐車進駐日一次看

▲北投三層崎花海1/17開幕。（圖／公園處提供）

▲2025北投三層崎花海1/17開幕，持續展至3/31。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

坐落於北投大屯山系下的三層崎公園花海，有「台版富良野」之美稱，2025北投三層崎花海將於1月17日揭幕，本次以8萬株草花，布置層疊起伏的山坡地形，營造出「彩色浪花海」。公園處指出，目前最新花況已達8成，春節至2月最美，花展會持續至3月31日。

▲北投三層崎花海1/17開幕。（圖／公園處提供）

▲北投三層崎公園結合薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠等花卉，營造出「彩色浪花海」。（圖／公園處提供）

公園處表示，今年別於以往，以公園層疊起伏、宛如浪濤的山坡地形為靈感，結合薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花及超級鳳仙等花卉，營造出夢幻色系的「彩色浪花海」，其中薰衣草近2萬盆、四季草花56,777株，大理花3,691株，總計80,163株，放眼望去十分好拍。

▲北投三層崎花海1/17開幕。（圖／公園處提供）

▲象徵守護三層崎的「大冠鷲」巧妙刻畫於花海中，從高空俯瞰，如大冠鷲展翅。（圖／公園處提供）

展出運用 GPS 定位放樣技術，將常見於三層崎且象徵守護的「大冠鷲」模樣，巧妙刻畫於花海展區中，從高空俯瞰，如大冠鷲展翅，守護著這片土地的自然與文化，並展現對環境保護和文化傳承的意義。

今年花展以三層崎地名為靈感，融合「海浪」造型，打造出高180公分、寬250公分的木製裝置「三層祈」祈願架，層層堆疊出浪花海的特色風情。一旁設有花朵形狀的「祈願小花卡」，民眾可在花卡上寫下心願，掛於裝置，將願望寄託於山景花海。

▲三層崎花海1/17開幕，至3/31期間假日有餐車進駐。（圖／翻攝自花IN台北官網）

▲三層崎花海期間的5個假日有餐車進駐。（圖／翻攝自花IN台北官網）
  
此外，三層崎花海期間，5天的假日有餐車進駐，1月18日有「花彩調色盤：寫生競賽」，邀請北投社大及其他學校的美術專科學生，以三層崎自然景觀與花海為題進行創作。另也特別新增「探花集章之旅」電子集章抽獎活動，凡參加花IN台北相關活動，即可蒐集電子章並參加抽獎。

▲北投三層崎花海1/17開幕。（圖／公園處提供）

▲邀請旅遊KOL許悅擔任一日導遊。（圖／公園處提供）

花展期間，串聯老爺酒店等多個在地品牌，推出花展順遊路線，讓遊客在賞花之餘，能多層次的深入體驗北投的人文之美與自然景緻。同時，邀請到知名旅遊KOL許悅，擔任一日導遊，捕捉順遊景點、特色店家及花海美照。

關鍵字： 台北市旅遊 北投區旅遊 2025北投三層崎花海 賞花旅遊 花海旅遊 台版富良野

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

三層崎花海「彩色浪花」1／17開幕

三層崎花海「彩色浪花」1／17開幕

京都市擬調漲住宿稅　最高收1萬日圓

京都市擬調漲住宿稅　最高收1萬日圓

「發發X大甲鎮瀾宮」聯名一次看

「發發X大甲鎮瀾宮」聯名一次看

東京豐洲千客萬來最新屋形船2月開幕

東京豐洲千客萬來最新屋形船2月開幕

全支付韓國也能用了！據點超過190萬個

全支付韓國也能用了！據點超過190萬個

2025大咖接力來高雄！陳其邁一口氣全說了

2025大咖接力來高雄！陳其邁一口氣全說了

墾丁旅遊人次雪崩「創41年最低」！業者揭4原因

墾丁旅遊人次雪崩「創41年最低」！業者揭4原因

埔里「免費落羽松秘境停車場」紅了！

埔里「免費落羽松秘境停車場」紅了！

鶴茶樓開賣紅茶霜淇淋1門市限定吃

鶴茶樓開賣紅茶霜淇淋1門市限定吃

台中最老自助餐1/17熄燈

台中最老自助餐1/17熄燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中最老自助餐1/17熄燈

埔里「免費落羽松秘境停車場」紅了！

早8就掃空！鳳山排隊碗粿開了40多年

住礁溪捷絲旅每人1400起送行程、早餐

京都市擬調漲住宿稅　最高收1萬日圓

迷客夏「就是蜂蜜系列」新上市

桃園預約制「地下水宮殿」開箱！

桃園「角板山行館」夜間點燈更浪漫

苗栗梅園秘境「華陶窯」花開僅10天！

羊肉爐、酸菜魚吃到飽！新千葉火鍋升級

熱門行程

最新新聞更多

三層崎花海「彩色浪花」1／17開幕

京都市擬調漲住宿稅　最高收1萬日圓

「發發X大甲鎮瀾宮」聯名一次看

東京豐洲千客萬來最新屋形船2月開幕

全支付韓國也能用了！據點超過190萬個

2025大咖接力來高雄！陳其邁一口氣全說了

墾丁旅遊人次雪崩「創41年最低」！業者揭4原因

埔里「免費落羽松秘境停車場」紅了！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366