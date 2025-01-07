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台南「全台最大元宵煙火秀」2／8登場　錯過再等1年

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全台最大的「元宵煙火嘉年華」又要來啦！台南土城正統鹿耳門聖母廟每年元宵節都會舉辦壯觀煙火秀，而今年煙火秀就訂在2月8日當天，每年只有一天限定，想看可要趕快開始規劃。

正統鹿耳門聖母廟每年年初最大盛會，就是在元宵節前夕舉辦的全台最大元宵煙火秀，以紫禁城式宮殿廟宇為舞台，設計豪華絢爛的元宵煙火秀，以超大尺寸且色彩鮮豔的花火在夜空中綻放，壯觀盛大的場面，可是攝影愛好者每年必拍南台灣夜間風景。

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／台南土城正統鹿耳門聖母廟提供，大雄空拍攝影）

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀每年都吸引無數愛好者前往。（圖／台南土城正統鹿耳門聖母廟提供，大雄空拍攝影）

今年煙火演出詳情雖然尚未公布，但民眾可以搶先規劃，根據2024年情況，為了防止提前綁腳架占位等問題，廟方首次採全新措施，僅開放220名攝影名額，且不到2小時就搶位一空，想拍今年煙火盛況，可要隨時留意廟方最新資訊。

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

▲想看高空煙火秀建議提早規劃。（圖／土城正統鹿耳門聖母廟提供，攝影師陳泰瑋 / 顏伯勳攝）

除了鹿耳門聖母廟正面是許多人心目中必拍的夢幻場景外，廟後方田埂地區也是推薦取景地，在煙火施放當天，於正門附近的左右側民宅頂樓，過去也曾開放部分攝影師付費使用，攝影愛好者可提前規劃。

關鍵字： 台南旅遊 台南土城正統鹿耳門聖母廟

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