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竹縣「落羽松、楓葉」染紅8成！6私房景點一次看　順遊老街吃美食

▲北埔六塘,尖石鄉玉峰楓樹,尖石野溪溫泉,九芎湖落羽松,橫山韓屋大埤,霞喀羅古道照片授權陳國成。（圖／新竹縣政府提供）

▲北埔六塘落羽松。（圖／新竹縣政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

氣溫驟降，新竹縣楓紅達8、9成了！新竹縣交旅處公開「落羽松、楓葉景點」，其中包含尖石後山秀巒、霞喀羅古道、五峰雪霸農場等山區景點；新埔照門休閒農業區、橫山韓屋大埤及北埔六塘的落羽松景致，皆是平地夢幻秘境，趕緊把握時間來欣賞。

▲北埔六塘,尖石鄉玉峰楓樹,尖石野溪溫泉,九芎湖落羽松,橫山韓屋大埤,霞喀羅古道照片授權陳國成。（圖／新竹縣政府提供）

▲位在新埔鎮的照門休閒農業區，筆直挺立的高大松林矗立綠地，到了冬季換上火紅新衣。（圖／新竹縣政府提供）

新埔鎮照門休閒農業區
位在新埔鎮的照門休閒農業區，占地約300公頃，整座農業區內種植120棵落羽松。筆直挺立的高大松林矗立綠地，到了冬季換上火紅的美景。結束行程後，推薦到農業區內的九福、觀南與霽月步道散步，有枕木、石板不同類型步道，平緩好走，適合一家大小前來。

▲新竹縣藏有不少落羽松景點。包含沿著湖畔種植的「橫山韓屋大埤」、有著愛心型湖泊的「北埔六塘」，新埔照門休閒農業區120棵筆直松林。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲橫山鄉「橫山韓屋大埤」鄰近內灣老街。（圖／新竹縣政府提供）

橫山鄉韓屋大埤
位於竹34號鄉道附近，沿著水圳兩側綿延種植一排排落羽松，數量超過100棵，以空拍角度，可一覽緋紅且壯觀的景象，如同身處童話小鎮般令人嚮往。由於鄰近內灣老椰，拍完落羽松，還能品嘗野薑花粽、黑糖糕等客家在地風味美食，買伴手禮回家享用。

▲北埔六塘,尖石鄉玉峰楓樹,尖石野溪溫泉,九芎湖落羽松,橫山韓屋大埤,霞喀羅古道照片授權陳國成。（圖／新竹縣政府提供）

▲北埔六塘落羽松已躍升人氣景點，特殊之處在於松林旁就是愛心湖泊。（圖／新竹縣政府提供）

北埔六塘愛心湖泊
北埔六塘落羽松已躍升人氣景點，特殊之處在於松林旁就是愛心湖泊，浪漫氛圍令人流連忘返。近20棵落羽松呈現金黃色系，池水倒影松林，形成「鏡面落羽松」景致。到了六塘休閒谷，也能順道購買當地的石柿餅，再到北埔老街大啖美食，為旅程劃下完美句點。

▲雪霸休閒農場楓紅。（圖／雪霸休閒農場提供）

▲雪霸休閒農場除了楓葉，銀杏還剩下少許。（圖／雪霸休閒農場提供）

雪霸休閒農場
海拔1923公尺高的雪霸休閒農場，四季皆美的風光，吸引旅客不畏蜿蜒路途奔波上山，除了楓葉染紅，業者表示，銀杏還剩下少許、目前多數茶花盛開，再來就是香水垂梅，還可以到園區內的雲海咖啡廳，一邊欣賞壯闊雲海、山景，一邊享用下午茶。

▲北埔六塘,尖石鄉玉峰楓樹,尖石野溪溫泉,九芎湖落羽松,橫山韓屋大埤,霞喀羅古道照片授權陳國成。（圖／新竹縣政府提供）

▲霞喀羅古道楓紅。（圖／陳國成授權）

尖石霞喀羅古道、秀巒控溪楓紅
打算往山上追楓，尖石霞喀羅古道是熱門路線，山頭已染上層層楓紅，而秀巒控溪周遭的紅葉，與溪水相互輝映，是攝影玩家必拍的風景。

▲北埔六塘,尖石鄉玉峰楓樹,尖石野溪溫泉,九芎湖落羽松,橫山韓屋大埤,霞喀羅古道照片授權陳國成。（圖／新竹縣政府提供）

▲尖石鄉玉峰楓樹。（圖／新竹縣政府提供）

竹縣交旅處指出，落羽松與楓紅目前約達8、9成，預計盛況可延續至1月中下旬。同時也呼籲旅客做好保暖措施，並遵守「垃圾不落地」原則，共同愛護環境。

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