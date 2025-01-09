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台人玩關島3優勢！最久免簽停留45天　享受免稅購物、住奢華酒店

▲▼關島杜夢灣，關島旅遊，杜夢灣沙灘整排飯店林立。（圖／記者蔡玟君攝）

▲關島杜夢灣整排飯店林立。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

迎接2025年，關島觀光局表示今年最大重訊，就是聯合航空從4月2日起有定期直飛航線正式開航，4小時內即可抵達，而台灣旅客持護照即可享受最多45天的免簽停留。

▲▼聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空將開飛「台北－關島」定期航線。（圖／記者蔡玟君攝）

關島觀光局表示，4月2日起，聯合航空「台北－關島」的航班全年直飛無間斷，行程安排更彈性！航班時間設計貼心，減少旅途的疲勞。去程航班每周三上午10:30及周六上午11:00由台北起飛，分別於當地時間下午4:20和4:50抵達關島；回程航班則於當地時間每周三及周六上午7:00從關島起飛，上午9:25抵達台北，讓旅客無需熬夜飛行。

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲關島於2024年最新開幕的「唐吉軻德村」，讓旅客享受購物樂趣。（圖／記者蔡玟君攝）

對台灣旅客來說，到關島旅遊擁有「免簽、免稅、免換國際駕照」三大便利優勢。台灣旅客持護照即可享受最多45天的免簽停留，同時使用台灣駕照即可合法租車，輕鬆探索島上的壯麗自然景觀與豐富文化。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島有親近自然行程，也有奢華精緻飯店享受海島度假樂趣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島The Tsubaki Tower飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，關島全年旅遊活動豐富多元，包括4月12至13日的可可兒童／成人路跑、5月的密克羅尼西亞嘉年華，到12月的自行車競賽，每項活動結合文化、運動與自然探索，滿足路跑、自行車愛好者及熱愛海島旅遊旅客的需求。

關鍵字： 關島旅遊 美洲旅遊 美國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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