台南最新免費景點！桂子山「汐見之丘」啟用　5分鐘攻頂俯瞰全景

▲台南水交社文化園區桂子山啟用。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南又有親近大自然的免費新景點！位於水交社文化園區內的重要地標「桂子山」，近日經過整建後以新面貌重新啟用，讓旅客只走約5分鐘就能攻頂，從制高點遠眺周邊風景，還能順遊園內不同日式建築，吃美食、看展，在此就能待上半天。

桂子山是台南市區唯一山丘，海拔僅約29.5公尺，從明清時期至今始終屹立原地，過去更曾一度是府城制高點，登高就能遠眺台南海岸線，因此又有「汐見之丘」美稱。

▲桂子山登頂後的涼亭。（圖／台南市政府提供）

這處天然景觀雖然海拔不高，但因屬於易流失的沙土質，需以人為方式維護，現在增加了方便行走的階梯，頂端亦有涼亭，旅客可在此登高望遠，俯瞰周邊風景。

▲水交社文化園區有許多不同建築展出過去眷村、國軍歷史，同時也變成餐飲空間。（圖／台南市政府提供）

水交社文化園區內分布於各處的建築也各有特色，除了展示過去國軍眷村在此的歷史外，部分歷史建築現在也成為餐廳，如迷客夏進駐營運的「文學沙龍館—老張串門」，結合眷村文學、過去影像畫面、用具展示，並提供餐飲服務，讓旅客可以臨窗而坐，享受手沖咖啡、鍋燒意麵、牛肉麵與涼麵等餐食。