一人922元起！雙北5飯店住房優惠　福隆住海景房泡海洋溫泉

▲福容福隆店稀有的「氯化物氫鹽泉」是地底下1,500公尺挖掘萃取的海洋溫泉。（圖／福容大飯店福隆店提供）

記者彭懷玉／台北報導

不只搶攻過年住房商機，也有飯店業者推出小年夜、元宵後的住房專案，福容大飯店福隆在小年夜推出提早過年的住房方案，雙人入住一泊二食7,999元；天成旗下4家飯店則針對2月2日後台北燈節開幕，祭出2,249元起含早餐的優惠。

▲福容福隆店春節四人同行住宿11,888元起，再享全台唯一海洋溫泉。（圖／福容大飯店提供）

福容大飯店福隆在小年夜推出提早過年的住房方案，雙人入住一泊二食只要7,999元，就能享受提前走春的樂趣。至於國旅房價居高不下，為國人詬病，但業者認為，實際比較起來，國內與國外旅遊的價格相去不遠，但缺乏較為深度的旅遊資源，因此飯店結合福隆地方特色的餐點、伴手禮及古蹟導覽，充實旅客的行程，讓每一分錢花得值得。

至於春節住房率部分，業者說明，相較2024年為持平狀態，除夕到初三的平均住房率還在6-7成左右，越接近假期，期待可達到8-9成；2025年雖然假期長，但出國旅遊的費用也相對較高，因此很多旅客也會選小年夜前或是初三、初四後再來入住國內飯店，以避開過年期間最貴的時段。

▲55歲以上民眾6,499元可入住海景房，並加贈兩份福隆便當、兩份林元元古早味蛋糕。（圖／福容大飯店福隆店提供）

針對55歲以上民眾，即日起至3月31日可選擇「高年級溫泉旅行」專案，6,499元可入住海景房，並加贈兩份福隆便當、兩份林元元古早味蛋糕，以及藍灣海濱園區的拉拉車導覽體驗，最後還能再泡海洋溫泉，讓身心徹底放鬆。

▲天成文旅-蜂巢精緻客房每晚2,249元起含早餐。（圖／天成飯店集團提供，下同）



過完年後就是元宵節，而天成飯店集團則瞄準台北燈節商機，預計2月2日燈節開幕後將湧入眾多賞燈人潮，台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-蜂巢四館，共同推出「2025台北燈節限定優惠｣。

▲天成文旅華山町。



專案從2月2日至2月16日止，雙人入住天成文旅-蜂巢精緻客房，每晚2,249元起含早餐，三人房3,149元起，四人房3,689元起。位於華山1914文創園區旁的華山町，入住華山雙人房含早餐每晚2,429元起，三人房每晚3,149元起，四人房每晚3,689元起，並享翌日早餐，平均每人每晚922元，搭捷運即可抵達燈節展區。

▲台北天成大飯店精緻客房。



台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，精緻客房含早餐每晚3,329元起。緊鄰西門及艋舺商圈，為西門町唯一五星級酒店的台北花園大酒店，折扣後雅緻客房房含早餐每晚4,409元起，雅緻親子房每晚5,985元起，雅緻家庭房每晚7,109元起，徒步即可抵達西門、中華路燈會展區，更有免費周邊景點接駁服務。