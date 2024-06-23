宜蘭「光宅」咖啡遠離塵囂！坐日式露台曬太陽　打造寵物友善空間

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

還記得前年來宜蘭旅行的時候就是計畫要來這間宜蘭景點光宅，結果在導航的時候出了烏龍，導到了宜蘭花宅，就這樣與光宅錯過了。而兩年後因為入住蘇澳民宿「好佇Good Stand」，在前往的時候有了空擋，所以就馬上安排前往我口袋名單中一直想要前往的宜蘭咖啡廳光宅。

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宜蘭景點。光宅｜宜蘭員山咖啡廳推薦

光宅目前移到員山的溪洲路上，不管是美感還有整體的空間質感都是大升級，因為害怕營業的時候會有很多人，所以就在開店的前半個小時就前往，結果到現場的時候依然是滿滿排隊人潮，這樣就可以知道「光宅」的魅力所在。

宜蘭景點。光宅｜停車場

如果有開車前往的話，光宅有提供一個很大的停車空間給前往的旅人。

宜蘭景點。光宅｜環境介紹

戶外網美區

▲要前往的旅人請一定要先到臉書或是IG看看光宅每個月的不定時公休日期，避免撲空。

自然風的室外座位

光宅除了有網美必拍的戶外區座位，還有室內的日式空間座位區，但大部分前往的人都會選擇坐在室內，然後到戶外空間拍攝，因為在戶外區除了溫度比較高一點以外，其實蚊蟲也算蠻多的。所以想要坐在室內的話，可以提前來候位。



▲這個圓弧型的座位區就是許多網美為了它而前往的打卡點。

在建築外還有一個日式的露台，這樣的空間不禁讓我聯想到櫻桃小丸子跟爺爺在坐在陽台的場景，坐在這邊面對一個綠意的景色，又是一個超棒的打卡景點。

室內座位區與咖啡廳規則

這裡要特別注意，咖啡廳中不能接待4人以上團體，假裝不認識當然行，但如果你們中途聊天了，那麼請你們離開當然也是店家的權利，因為遊戲規則就擺在眼前了。

▲室內空間總共有兩層樓，而且如果選擇室內區的話，需要換上室內拖鞋。

▲拾級而上來到了二樓的空間，又是另一個截然不同的文青氛圍。

▲光宅同時也是一間寵物友善咖啡廳，但寵物僅開放戶外空間。

宜蘭景點。光宅｜飲品介紹

飲品介紹

光宅的低消每人一杯飲料，如果是選擇戶外區的話，就會用外帶杯，如果是想要很漂亮的杯裝，或是想要拍飲料美美的照片，那就只能選擇室內座位，像我們原本就是想要拍飲料很漂亮的照片，但是不知道遊戲規則，所以最後只能拍這樣的外帶杯。

心得

整體而言，光宅算是一個蠻不錯的宜蘭景點，這裡提供一個很舒適的座位區，整體的流暢度也蠻好的，所以有機會的話真的可以來試試看這間宜蘭咖啡廳。

光宅

地址：宜蘭縣員山鄉溪洲路140巷32號

電話：（03）931－1238

營業時間：11：30－17：00 （不定期公休）

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